SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BotGoldPY
Pablo Andres Hczernek Borges

BotGoldPY

Pablo Andres Hczernek Borges
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
0%
FotMarkets-Server
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
149
Bénéfice trades:
134 (89.93%)
Perte trades:
15 (10.07%)
Meilleure transaction:
9.56 USD
Pire transaction:
-42.71 USD
Bénéfice brut:
226.37 USD (15 848 pips)
Perte brute:
-62.14 USD (5 026 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (30.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
40.50 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.85
Longs trades:
139 (93.29%)
Courts trades:
10 (6.71%)
Facteur de profit:
3.64
Rendement attendu:
1.10 USD
Bénéfice moyen:
1.69 USD
Perte moyenne:
-4.14 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-5.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.71 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.82%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
42.71 USD (2.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 148
US100Cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 162
US100Cash 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 8.6K
US100Cash 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.56 USD
Pire transaction: -43 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +30.67 USD
Perte consécutive maximale: -5.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FotMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

📊 Professional Trading Signal – Risk-Managed Strategy

This signal is designed for traders seeking technical analysis–based entries, discipline, and proper risk management.

🔹 Trades on highly liquid instruments
🔹 Entries based on market structure and technical confirmations
🔹 Active Stop Loss and Take Profit management
🔹 Focus on consistency rather than overtrading

⚠️ Risk Warning:
Trading leveraged financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Only trade with capital you can afford to lose and always apply proper risk management.

📌 Suitable for traders with disciplined money management.


Aucun avis
2026.01.11 17:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire