|GOLD
|148
|US100Cash
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|162
|US100Cash
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|8.6K
|US100Cash
|2.2K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FotMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
📊 Professional Trading Signal – Risk-Managed Strategy
This signal is designed for traders seeking technical analysis–based entries, discipline, and proper risk management.
🔹 Trades on highly liquid instruments
🔹 Entries based on market structure and technical confirmations
🔹 Active Stop Loss and Take Profit management
🔹 Focus on consistency rather than overtrading
⚠️ Risk Warning:
Trading leveraged financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Only trade with capital you can afford to lose and always apply proper risk management.
📌 Suitable for traders with disciplined money management.