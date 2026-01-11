SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BotGoldPY
Pablo Andres Hczernek Borges

BotGoldPY

Pablo Andres Hczernek Borges
0 Bewertungen
15 Wochen
0 / 0 USD
0%
FotMarkets-Server
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
149
Gewinntrades:
134 (89.93%)
Verlusttrades:
15 (10.07%)
Bester Trade:
9.56 USD
Schlechtester Trade:
-42.71 USD
Bruttoprofit:
226.37 USD (15 848 pips)
Bruttoverlust:
-62.14 USD (5 026 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (30.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
40.50 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
31
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.85
Long-Positionen:
139 (93.29%)
Short-Positionen:
10 (6.71%)
Profit-Faktor:
3.64
Mathematische Gewinnerwartung:
1.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-5.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-42.71 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.82%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
80%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
42.71 USD (2.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 148
US100Cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 162
US100Cash 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 8.6K
US100Cash 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.56 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FotMarkets-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

📊 Professionelles Trading-Signal – Kontrolliertes Risikomanagement

Dieses Signal wurde für Trader entwickelt, die Wert auf technische Analyse, Disziplin und ein solides Risikomanagement legen.

🔹 Trades auf hochliquiden Finanzinstrumenten
🔹 Einstiege basierend auf Marktstruktur und technischen Bestätigungen
🔹 Aktives Management von Stop Loss und Take Profit
🔹 Fokus auf Konsistenz statt Übertrading

⚠️ Risikohinweis:
Der Handel mit gehebelten Finanzinstrumenten ist mit hohen Risiken verbunden. Frühere Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können, und wenden Sie stets ein verantwortungsvolles Risikomanagement an.

📌 Geeignet für disziplinierte Trader mit gutem Money-Management.


Keine Bewertungen
2026.01.11 17:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
