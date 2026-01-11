- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|148
|US100Cash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|162
|US100Cash
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|8.6K
|US100Cash
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FotMarkets-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
📊 Professionelles Trading-Signal – Kontrolliertes Risikomanagement
Dieses Signal wurde für Trader entwickelt, die Wert auf technische Analyse, Disziplin und ein solides Risikomanagement legen.
🔹 Trades auf hochliquiden Finanzinstrumenten
🔹 Einstiege basierend auf Marktstruktur und technischen Bestätigungen
🔹 Aktives Management von Stop Loss und Take Profit
🔹 Fokus auf Konsistenz statt Übertrading
⚠️ Risikohinweis:
Der Handel mit gehebelten Finanzinstrumenten ist mit hohen Risiken verbunden. Frühere Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können, und wenden Sie stets ein verantwortungsvolles Risikomanagement an.
📌 Geeignet für disziplinierte Trader mit gutem Money-Management.