- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
105
Negociações com lucro:
96 (91.42%)
Negociações com perda:
9 (8.57%)
Melhor negociação:
6.79 USD
Pior negociação:
-2.29 USD
Lucro bruto:
98.83 USD (9 050 pips)
Perda bruta:
-13.23 USD (1 067 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
68 (73.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
73.45 USD (68)
Índice de Sharpe:
0.82
Atividade de negociação:
3.75%
Depósito máximo carregado:
23.54%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
13.59
Negociações longas:
45 (42.86%)
Negociações curtas:
60 (57.14%)
Fator de lucro:
7.47
Valor esperado:
0.82 USD
Lucro médio:
1.03 USD
Perda média:
-1.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.30 USD (3)
Crescimento mensal:
18.13%
Previsão anual:
219.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.10 USD
Máximo:
6.30 USD (3.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.60% (6.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.51% (19.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.79 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 68
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +73.45 USD
Máxima perda consecutiva: -6.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
199 USD por mês
86%
0
0
USD
USD
186
USD
USD
36
100%
105
91%
4%
7.47
0.82
USD
USD
12%
1:500