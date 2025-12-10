SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Octotrader AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Octotrader AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 comentários
Confiabilidade
36 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 86%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
105
Negociações com lucro:
96 (91.42%)
Negociações com perda:
9 (8.57%)
Melhor negociação:
6.79 USD
Pior negociação:
-2.29 USD
Lucro bruto:
98.83 USD (9 050 pips)
Perda bruta:
-13.23 USD (1 067 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
68 (73.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
73.45 USD (68)
Índice de Sharpe:
0.82
Atividade de negociação:
3.75%
Depósito máximo carregado:
23.54%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
13.59
Negociações longas:
45 (42.86%)
Negociações curtas:
60 (57.14%)
Fator de lucro:
7.47
Valor esperado:
0.82 USD
Lucro médio:
1.03 USD
Perda média:
-1.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.30 USD (3)
Crescimento mensal:
18.13%
Previsão anual:
219.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.10 USD
Máximo:
6.30 USD (3.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.60% (6.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.51% (19.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 86
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.79 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 68
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +73.45 USD
Máxima perda consecutiva: -6.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 mais ...
Sem comentários
2026.01.08 19:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 18:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 06:25
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 5.19% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 06:25
80% of trades performed within 9 days. This comprises 4.25% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 06:25
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
