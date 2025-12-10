- 成长
交易:
105
盈利交易:
96 (91.42%)
亏损交易:
9 (8.57%)
最好交易:
6.79 USD
最差交易:
-2.29 USD
毛利:
98.83 USD (9 050 pips)
毛利亏损:
-13.23 USD (1 067 pips)
最大连续赢利:
68 (73.45 USD)
最大连续盈利:
73.45 USD (68)
夏普比率:
0.82
交易活动:
3.75%
最大入金加载:
23.54%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
2 小时
采收率:
13.59
长期交易:
45 (42.86%)
短期交易:
60 (57.14%)
利润因子:
7.47
预期回报:
0.82 USD
平均利润:
1.03 USD
平均损失:
-1.47 USD
最大连续失误:
3 (-6.30 USD)
最大连续亏损:
-6.30 USD (3)
每月增长:
18.13%
年度预测:
219.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.10 USD
最大值:
6.30 USD (3.57%)
相对跌幅:
结余:
3.60% (6.36 USD)
净值:
11.51% (19.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
