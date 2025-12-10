SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Octotrader AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Octotrader AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 recensioni
31 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
61 (93.84%)
Loss Trade:
4 (6.15%)
Best Trade:
2.07 USD
Worst Trade:
-0.04 USD
Profitto lordo:
60.22 USD (6 168 pips)
Perdita lorda:
-1.39 USD (1 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (57.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.27 USD (46)
Indice di Sharpe:
1.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
367.69
Long Trade:
25 (38.46%)
Short Trade:
40 (61.54%)
Fattore di profitto:
43.32
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
0.99 USD
Perdita media:
-0.35 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.07 USD (3)
Crescita mensile:
6.07%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
0.16 USD (0.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 6.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.07 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 46
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +57.27 USD
Massima perdita consecutiva: -0.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.10 06:25
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 5.19% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 06:25
80% of trades performed within 9 days. This comprises 4.25% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 06:25
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati