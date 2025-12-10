- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
61 (93.84%)
Loss Trade:
4 (6.15%)
Best Trade:
2.07 USD
Worst Trade:
-0.04 USD
Profitto lordo:
60.22 USD (6 168 pips)
Perdita lorda:
-1.39 USD (1 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (57.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.27 USD (46)
Indice di Sharpe:
1.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
367.69
Long Trade:
25 (38.46%)
Short Trade:
40 (61.54%)
Fattore di profitto:
43.32
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
0.99 USD
Perdita media:
-0.35 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.07 USD (3)
Crescita mensile:
6.07%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
0.16 USD (0.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|6.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.07 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 46
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +57.27 USD
Massima perdita consecutiva: -0.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
38 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni