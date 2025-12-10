СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Octotrader AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Octotrader AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 199 USD в месяц
прирост с 2025 86%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
105
Прибыльных трейдов:
96 (91.42%)
Убыточных трейдов:
9 (8.57%)
Лучший трейд:
6.79 USD
Худший трейд:
-2.29 USD
Общая прибыль:
98.83 USD (9 050 pips)
Общий убыток:
-13.23 USD (1 067 pips)
Макс. серия выигрышей:
68 (73.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.45 USD (68)
Коэффициент Шарпа:
0.82
Торговая активность:
3.75%
Макс. загрузка депозита:
23.54%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
13.59
Длинных трейдов:
45 (42.86%)
Коротких трейдов:
60 (57.14%)
Профит фактор:
7.47
Мат. ожидание:
0.82 USD
Средняя прибыль:
1.03 USD
Средний убыток:
-1.47 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.30 USD (3)
Прирост в месяц:
18.13%
Годовой прогноз:
219.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 USD
Максимальная:
6.30 USD (3.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.60% (6.36 USD)
По эквити:
11.51% (19.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 86
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.79 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 68
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +73.45 USD
Макс. убыток в серии: -6.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
Нет отзывов
2026.01.08 19:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 18:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 06:25
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 5.19% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 06:25
80% of trades performed within 9 days. This comprises 4.25% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 06:25
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Octotrader AI
199 USD в месяц
86%
0
0
USD
186
USD
36
100%
105
91%
4%
7.47
0.82
USD
12%
1:500
Копировать

