- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
105
Прибыльных трейдов:
96 (91.42%)
Убыточных трейдов:
9 (8.57%)
Лучший трейд:
6.79 USD
Худший трейд:
-2.29 USD
Общая прибыль:
98.83 USD (9 050 pips)
Общий убыток:
-13.23 USD (1 067 pips)
Макс. серия выигрышей:
68 (73.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.45 USD (68)
Коэффициент Шарпа:
0.82
Торговая активность:
3.75%
Макс. загрузка депозита:
23.54%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
13.59
Длинных трейдов:
45 (42.86%)
Коротких трейдов:
60 (57.14%)
Профит фактор:
7.47
Мат. ожидание:
0.82 USD
Средняя прибыль:
1.03 USD
Средний убыток:
-1.47 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.30 USD (3)
Прирост в месяц:
18.13%
Годовой прогноз:
219.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 USD
Максимальная:
6.30 USD (3.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.60% (6.36 USD)
По эквити:
11.51% (19.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.79 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 68
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +73.45 USD
Макс. убыток в серии: -6.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
еще 38...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
199 USD в месяц
86%
0
0
USD
USD
186
USD
USD
36
100%
105
91%
4%
7.47
0.82
USD
USD
12%
1:500