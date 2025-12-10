SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Octotrader AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Octotrader AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 inceleme
31 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
61 (93.84%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (6.15%)
En iyi işlem:
2.07 USD
En kötü işlem:
-0.04 USD
Brüt kâr:
60.22 USD (6 168 pips)
Brüt zarar:
-1.39 USD (1 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (57.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.27 USD (46)
Sharpe oranı:
1.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
367.69
Alış işlemleri:
25 (38.46%)
Satış işlemleri:
40 (61.54%)
Kâr faktörü:
43.32
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
0.99 USD
Ortalama zarar:
-0.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.07 USD (3)
Aylık büyüme:
6.07%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
0.16 USD (0.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 6.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.07 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +57.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.10 06:25
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 5.19% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 06:25
80% of trades performed within 9 days. This comprises 4.25% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 06:25
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol