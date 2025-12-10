SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Octotrader AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Octotrader AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 avis
31 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
65
Bénéfice trades:
61 (93.84%)
Perte trades:
4 (6.15%)
Meilleure transaction:
2.07 USD
Pire transaction:
-0.04 USD
Bénéfice brut:
60.22 USD (6 168 pips)
Perte brute:
-1.39 USD (1 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (57.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
57.27 USD (46)
Ratio de Sharpe:
1.39
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
367.69
Longs trades:
25 (38.46%)
Courts trades:
40 (61.54%)
Facteur de profit:
43.32
Rendement attendu:
0.91 USD
Bénéfice moyen:
0.99 USD
Perte moyenne:
-0.35 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-0.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.07 USD (3)
Croissance mensuelle:
6.07%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.10 USD
Maximal:
0.16 USD (0.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 6.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.07 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 46
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +57.27 USD
Perte consécutive maximale: -0.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 plus...
Aucun avis
2025.12.10 06:25
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 5.19% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 06:25
80% of trades performed within 9 days. This comprises 4.25% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 06:25
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
