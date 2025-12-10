- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
105
利益トレード:
96 (91.42%)
損失トレード:
9 (8.57%)
ベストトレード:
6.79 USD
最悪のトレード:
-2.29 USD
総利益:
98.83 USD (9 050 pips)
総損失:
-13.23 USD (1 067 pips)
最大連続の勝ち:
68 (73.45 USD)
最大連続利益:
73.45 USD (68)
シャープレシオ:
0.82
取引アクティビティ:
3.75%
最大入金額:
23.54%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
13.59
長いトレード:
45 (42.86%)
短いトレード:
60 (57.14%)
プロフィットファクター:
7.47
期待されたペイオフ:
0.82 USD
平均利益:
1.03 USD
平均損失:
-1.47 USD
最大連続の負け:
3 (-6.30 USD)
最大連続損失:
-6.30 USD (3)
月間成長:
18.13%
年間予想:
219.97%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.10 USD
最大の:
6.30 USD (3.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.60% (6.36 USD)
エクイティによる:
11.51% (19.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.79 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 68
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +73.45 USD
最大連続損失: -6.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
38 より多く...
