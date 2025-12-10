SeñalesSecciones
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Octotrader AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 comentarios
Fiabilidad
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 199 USD al mes
incremento desde 2025 91%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
110
Transacciones Rentables:
101 (91.81%)
Transacciones Irrentables:
9 (8.18%)
Mejor transacción:
6.79 USD
Peor transacción:
-2.29 USD
Beneficio Bruto:
104.60 USD (9 621 pips)
Pérdidas Brutas:
-13.23 USD (1 067 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
68 (73.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.45 USD (68)
Ratio de Sharpe:
0.84
Actividad comercial:
6.04%
Carga máxima del depósito:
23.54%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
14.50
Transacciones Largas:
45 (40.91%)
Transacciones Cortas:
65 (59.09%)
Factor de Beneficio:
7.91
Beneficio Esperado:
0.83 USD
Beneficio medio:
1.04 USD
Pérdidas medias:
-1.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-6.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.30 USD (3)
Crecimiento al mes:
21.74%
Pronóstico anual:
263.74%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.10 USD
Máxima:
6.30 USD (3.57%)
Reducción relativa:
De balance:
3.60% (6.36 USD)
De fondos:
11.51% (19.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 91
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 8.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.79 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 68
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +73.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
otros 38...
No hay comentarios
2026.01.08 19:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 18:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 06:25
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 5.19% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 06:25
80% of trades performed within 9 days. This comprises 4.25% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 06:25
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
