- 자본
- 축소
트레이드:
105
이익 거래:
96 (91.42%)
손실 거래:
9 (8.57%)
최고의 거래:
6.79 USD
최악의 거래:
-2.29 USD
총 수익:
98.83 USD (9 050 pips)
총 손실:
-13.23 USD (1 067 pips)
연속 최대 이익:
68 (73.45 USD)
연속 최대 이익:
73.45 USD (68)
샤프 비율:
0.82
거래 활동:
3.75%
최대 입금량:
23.54%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
13.59
롱(주식매수):
45 (42.86%)
숏(주식차입매도):
60 (57.14%)
수익 요인:
7.47
기대수익:
0.82 USD
평균 이익:
1.03 USD
평균 손실:
-1.47 USD
연속 최대 손실:
3 (-6.30 USD)
연속 최대 손실:
-6.30 USD (3)
월별 성장률:
18.13%
연간 예측:
219.97%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.10 USD
최대한의:
6.30 USD (3.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.60% (6.36 USD)
자본금별:
11.51% (19.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.79 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 68
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +73.45 USD
연속 최대 손실: -6.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 199 USD
86%
0
0
USD
USD
186
USD
USD
36
100%
105
91%
4%
7.47
0.82
USD
USD
12%
1:500