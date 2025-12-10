SignaleKategorien
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Octotrader AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 199 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 86%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
105
Gewinntrades:
96 (91.42%)
Verlusttrades:
9 (8.57%)
Bester Trade:
6.79 USD
Schlechtester Trade:
-2.29 USD
Bruttoprofit:
98.83 USD (9 050 pips)
Bruttoverlust:
-13.23 USD (1 067 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
68 (73.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.45 USD (68)
Sharpe Ratio:
0.82
Trading-Aktivität:
3.75%
Max deposit load:
23.54%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
13.59
Long-Positionen:
45 (42.86%)
Short-Positionen:
60 (57.14%)
Profit-Faktor:
7.47
Mathematische Gewinnerwartung:
0.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-6.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.30 USD (3)
Wachstum pro Monat :
18.13%
Jahresprognose:
219.97%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.10 USD
Maximaler:
6.30 USD (3.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.60% (6.36 USD)
Kapital:
11.51% (19.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 86
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.79 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 68
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
noch 38 ...
Keine Bewertungen
2026.01.08 19:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 18:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 06:25
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 5.19% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 06:25
80% of trades performed within 9 days. This comprises 4.25% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 06:25
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
