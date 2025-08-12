SinaisSeções
Aleksandr Dziuba

BAS 2 11

Aleksandr Dziuba
0 comentários
Confiabilidade
114 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 298%
FINAM-AO
1:1
  • Crescimento
  • Valor do portfólio
  • Capital líquido
  • Portfolio
  • Rebaixamento
Negociações:
10 141
Negociações com lucro:
5 278 (52.04%)
Negociações com perda:
4 863 (47.95%)
Melhor negociação:
9 339.57 RUB
Pior negociação:
-5 196.56 RUB
Lucro bruto:
622 180.77 RUB (812 427 pips)
Perda bruta:
-505 919.98 RUB (731 778 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (691.46 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
10 638.35 RUB (3)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
99.23%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
294
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
7.30
Negociações longas:
5 065 (49.95%)
Negociações curtas:
5 076 (50.05%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
11.46 RUB
Lucro médio:
117.88 RUB
Perda média:
-104.03 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
99 (-399.85 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-11 793.78 RUB (4)
Crescimento mensal:
21.03%
Previsão anual:
257.24%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
311.22 RUB
Máximo:
15 916.13 RUB (47.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.37% (15 916.13 RUB)
Pelo Capital Líquido:
2.59% (2 663.57 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
SVZ5 1047
SVM6 1035
CRZ4 890
CRM4 825
CRU4 737
SVH5 608
CRH5 602
SVU4 466
CRZ5 463
CRM6 450
MMM6 303
MMZ5 303
SVH6 236
CRH6 169
VBM4 158
SVU6 146
SVM5 139
SVU5 135
VBH4 126
CRH4 117
SVH4 107
CRU5 96
NAU4 94
NAH4 82
CRZ3 73
GLM4 73
SVM4 69
CRU6 65
NAM4 55
HSU4 49
GLH4 46
SVZ3 43
NAZ3 43
BRZ5 41
BRV5 41
HSM4 39
VBZ3 30
SVZ4 26
GLU4 17
CRM5 17
BRX5 17
BRU5 17
MMU6 12
MMH6 12
GLZ3 11
HSH4 9
HSZ4 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
SVZ5 138
SVM6 589
CRZ4 17
CRM4 85
CRU4 -56
SVH5 727
CRH5 5
SVU4 -48
CRZ5 51
CRM6 33
MMM6 26
MMZ5 74
SVH6 314
CRH6 4
VBM4 22
SVU6 -52
SVM5 -130
SVU5 72
VBH4 2
CRH4 5
SVH4 -2
CRU5 30
NAU4 -190
NAH4 32
CRZ3 -19
GLM4 -44
SVM4 7
CRU6 -8
NAM4 233
HSU4 24
GLH4 4
SVZ3 38
NAZ3 17
BRZ5 -68
BRV5 76
HSM4 -35
VBZ3 -10
SVZ4 -151
GLU4 40
CRM5 68
BRX5 9
BRU5 4
MMU6 -12
MMH6 -1
GLZ3 8
HSH4 -5
HSZ4 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
SVZ5 1.1K
SVM6 4.3K
CRZ4 -1.1K
CRM4 5.2K
CRU4 -2.3K
SVH5 4.5K
CRH5 529
SVU4 -359
CRZ5 3.1K
CRM6 2K
MMM6 16K
MMZ5 45K
SVH6 2.4K
CRH6 215
VBM4 1.3K
SVU6 -436
SVM5 -767
SVU5 514
VBH4 147
CRH4 291
SVH4 -10
CRU5 1.8K
NAU4 -4.5K
NAH4 2.1K
CRZ3 -1.1K
GLM4 -27K
SVM4 37
CRU6 -460
NAM4 6.9K
HSU4 13K
GLH4 2.3K
SVZ3 256
NAZ3 1.1K
BRZ5 -495
BRV5 546
HSM4 -18K
VBZ3 -611
SVZ4 -668
GLU4 24K
CRM5 4.1K
BRX5 69
BRU5 29
MMU6 -7.5K
MMH6 -431
GLZ3 4.9K
HSH4 -1.1K
HSZ4 152
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9 339.57 RUB
Pior negociação: -5 197 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +691.46 RUB
Máxima perda consecutiva: -399.85 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BAS 2 11
30 USD por mês
298%
0
0
USD
150K
RUB
114
99%
10 141
52%
99%
1.22
11.46
RUB
21%
1:1
