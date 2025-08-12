- Crescimento
Negociações:
10 141
Negociações com lucro:
5 278 (52.04%)
Negociações com perda:
4 863 (47.95%)
Melhor negociação:
9 339.57 RUB
Pior negociação:
-5 196.56 RUB
Lucro bruto:
622 180.77 RUB (812 427 pips)
Perda bruta:
-505 919.98 RUB (731 778 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (691.46 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
10 638.35 RUB (3)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
99.23%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
294
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
7.30
Negociações longas:
5 065 (49.95%)
Negociações curtas:
5 076 (50.05%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
11.46 RUB
Lucro médio:
117.88 RUB
Perda média:
-104.03 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
99 (-399.85 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-11 793.78 RUB (4)
Crescimento mensal:
21.03%
Previsão anual:
257.24%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
311.22 RUB
Máximo:
15 916.13 RUB (47.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.37% (15 916.13 RUB)
Pelo Capital Líquido:
2.59% (2 663.57 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|SVZ5
|1047
|SVM6
|1035
|CRZ4
|890
|CRM4
|825
|CRU4
|737
|SVH5
|608
|CRH5
|602
|SVU4
|466
|CRZ5
|463
|CRM6
|450
|MMM6
|303
|MMZ5
|303
|SVH6
|236
|CRH6
|169
|VBM4
|158
|SVU6
|146
|SVM5
|139
|SVU5
|135
|VBH4
|126
|CRH4
|117
|SVH4
|107
|CRU5
|96
|NAU4
|94
|NAH4
|82
|CRZ3
|73
|GLM4
|73
|SVM4
|69
|CRU6
|65
|NAM4
|55
|HSU4
|49
|GLH4
|46
|SVZ3
|43
|NAZ3
|43
|BRZ5
|41
|BRV5
|41
|HSM4
|39
|VBZ3
|30
|SVZ4
|26
|GLU4
|17
|CRM5
|17
|BRX5
|17
|BRU5
|17
|MMU6
|12
|MMH6
|12
|GLZ3
|11
|HSH4
|9
|HSZ4
|2
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|SVZ5
|138
|SVM6
|589
|CRZ4
|17
|CRM4
|85
|CRU4
|-56
|SVH5
|727
|CRH5
|5
|SVU4
|-48
|CRZ5
|51
|CRM6
|33
|MMM6
|26
|MMZ5
|74
|SVH6
|314
|CRH6
|4
|VBM4
|22
|SVU6
|-52
|SVM5
|-130
|SVU5
|72
|VBH4
|2
|CRH4
|5
|SVH4
|-2
|CRU5
|30
|NAU4
|-190
|NAH4
|32
|CRZ3
|-19
|GLM4
|-44
|SVM4
|7
|CRU6
|-8
|NAM4
|233
|HSU4
|24
|GLH4
|4
|SVZ3
|38
|NAZ3
|17
|BRZ5
|-68
|BRV5
|76
|HSM4
|-35
|VBZ3
|-10
|SVZ4
|-151
|GLU4
|40
|CRM5
|68
|BRX5
|9
|BRU5
|4
|MMU6
|-12
|MMH6
|-1
|GLZ3
|8
|HSH4
|-5
|HSZ4
|0
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|SVZ5
|1.1K
|SVM6
|4.3K
|CRZ4
|-1.1K
|CRM4
|5.2K
|CRU4
|-2.3K
|SVH5
|4.5K
|CRH5
|529
|SVU4
|-359
|CRZ5
|3.1K
|CRM6
|2K
|MMM6
|16K
|MMZ5
|45K
|SVH6
|2.4K
|CRH6
|215
|VBM4
|1.3K
|SVU6
|-436
|SVM5
|-767
|SVU5
|514
|VBH4
|147
|CRH4
|291
|SVH4
|-10
|CRU5
|1.8K
|NAU4
|-4.5K
|NAH4
|2.1K
|CRZ3
|-1.1K
|GLM4
|-27K
|SVM4
|37
|CRU6
|-460
|NAM4
|6.9K
|HSU4
|13K
|GLH4
|2.3K
|SVZ3
|256
|NAZ3
|1.1K
|BRZ5
|-495
|BRV5
|546
|HSM4
|-18K
|VBZ3
|-611
|SVZ4
|-668
|GLU4
|24K
|CRM5
|4.1K
|BRX5
|69
|BRU5
|29
|MMU6
|-7.5K
|MMH6
|-431
|GLZ3
|4.9K
|HSH4
|-1.1K
|HSZ4
|152
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
