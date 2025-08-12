SegnaliSezioni
Aleksandr Dziuba

BAS 2 11

Aleksandr Dziuba
0 recensioni
Affidabilità
101 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 126%
FINAM-AO
1:1
  • Crescita
  • Valore del Portafoglio
  • Equità
  • Portfolio
  • Drawdown
Trade:
6 177
Profit Trade:
3 020 (48.89%)
Loss Trade:
3 157 (51.11%)
Best Trade:
9 339.57 RUB
Worst Trade:
-5 196.56 RUB
Profitto lordo:
314 422.55 RUB (235 351 pips)
Perdita lorda:
-268 349.74 RUB (220 139 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (648.19 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
10 638.35 RUB (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
2.89
Long Trade:
3 083 (49.91%)
Short Trade:
3 094 (50.09%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
7.46 RUB
Profitto medio:
104.11 RUB
Perdita media:
-85.00 RUB
Massime perdite consecutive:
99 (-399.85 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-11 793.78 RUB (4)
Crescita mensile:
6.41%
Previsione annuale:
77.83%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
311.22 RUB
Massimale:
15 916.13 RUB (47.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.37% (15 916.13 RUB)
Per equità:
2.59% (2 663.57 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CRZ4 890
CRM4 825
CRU4 737
SVH5 608
CRH5 602
SVU4 466
VBM4 158
SVM5 139
SVU5 135
VBH4 126
CRH4 117
SVH4 107
CRH6 104
CRU5 96
NAU4 94
SVH6 90
NAH4 82
CRZ3 73
GLM4 73
SVM4 69
NAM4 55
HSU4 49
GLH4 46
SVZ3 43
NAZ3 43
BRZ5 41
BRV5 41
HSM4 39
VBZ3 30
CRZ5 27
SVZ5 27
SVZ4 26
GLU4 17
CRM5 17
BRX5 17
BRU5 17
SVM6 15
CRM6 14
GLZ3 11
HSH4 9
HSZ4 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CRZ4 17
CRM4 85
CRU4 -56
SVH5 727
CRH5 5
SVU4 -48
VBM4 22
SVM5 -130
SVU5 72
VBH4 2
CRH4 5
SVH4 -2
CRH6 -15
CRU5 30
NAU4 -190
SVH6 123
NAH4 32
CRZ3 -19
GLM4 -44
SVM4 7
NAM4 233
HSU4 24
GLH4 4
SVZ3 38
NAZ3 17
BRZ5 -68
BRV5 76
HSM4 -35
VBZ3 -10
CRZ5 8
SVZ5 -101
SVZ4 -151
GLU4 40
CRM5 68
BRX5 9
BRU5 4
SVM6 -18
CRM6 -2
GLZ3 8
HSH4 -5
HSZ4 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CRZ4 -1.1K
CRM4 5.2K
CRU4 -2.3K
SVH5 4.5K
CRH5 529
SVU4 -359
VBM4 1.3K
SVM5 -767
SVU5 514
VBH4 147
CRH4 291
SVH4 -10
CRH6 -937
CRU5 1.8K
NAU4 -4.5K
SVH6 889
NAH4 2.1K
CRZ3 -1.1K
GLM4 -27K
SVM4 37
NAM4 6.9K
HSU4 13K
GLH4 2.3K
SVZ3 256
NAZ3 1.1K
BRZ5 -495
BRV5 546
HSM4 -18K
VBZ3 -611
CRZ5 449
SVZ5 -732
SVZ4 -668
GLU4 24K
CRM5 4.1K
BRX5 69
BRU5 29
SVM6 -125
CRM6 -99
GLZ3 4.9K
HSH4 -1.1K
HSZ4 152
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 339.57 RUB
Worst Trade: -5 197 RUB
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +648.19 RUB
Massima perdita consecutiva: -399.85 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-AO" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Это тестовый сигнал на торговлю. Но он не может быть продан из за того что скальпинг не работает в дублировании сигналов. 
Non ci sono recensioni
2025.09.23 19:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 20:40 2025.09.16 20:40:05  

На Московской бирже нет свопов.

2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.21 10:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 10:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 06:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
