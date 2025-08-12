- Crescita
- Valore del Portafoglio
- Equità
- Portfolio
- Drawdown
Trade:
6 177
Profit Trade:
3 020 (48.89%)
Loss Trade:
3 157 (51.11%)
Best Trade:
9 339.57 RUB
Worst Trade:
-5 196.56 RUB
Profitto lordo:
314 422.55 RUB (235 351 pips)
Perdita lorda:
-268 349.74 RUB (220 139 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (648.19 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
10 638.35 RUB (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
2.89
Long Trade:
3 083 (49.91%)
Short Trade:
3 094 (50.09%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
7.46 RUB
Profitto medio:
104.11 RUB
Perdita media:
-85.00 RUB
Massime perdite consecutive:
99 (-399.85 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-11 793.78 RUB (4)
Crescita mensile:
6.41%
Previsione annuale:
77.83%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
311.22 RUB
Massimale:
15 916.13 RUB (47.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.37% (15 916.13 RUB)
Per equità:
2.59% (2 663.57 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CRZ4
|890
|CRM4
|825
|CRU4
|737
|SVH5
|608
|CRH5
|602
|SVU4
|466
|VBM4
|158
|SVM5
|139
|SVU5
|135
|VBH4
|126
|CRH4
|117
|SVH4
|107
|CRH6
|104
|CRU5
|96
|NAU4
|94
|SVH6
|90
|NAH4
|82
|CRZ3
|73
|GLM4
|73
|SVM4
|69
|NAM4
|55
|HSU4
|49
|GLH4
|46
|SVZ3
|43
|NAZ3
|43
|BRZ5
|41
|BRV5
|41
|HSM4
|39
|VBZ3
|30
|CRZ5
|27
|SVZ5
|27
|SVZ4
|26
|GLU4
|17
|CRM5
|17
|BRX5
|17
|BRU5
|17
|SVM6
|15
|CRM6
|14
|GLZ3
|11
|HSH4
|9
|HSZ4
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CRZ4
|17
|CRM4
|85
|CRU4
|-56
|SVH5
|727
|CRH5
|5
|SVU4
|-48
|VBM4
|22
|SVM5
|-130
|SVU5
|72
|VBH4
|2
|CRH4
|5
|SVH4
|-2
|CRH6
|-15
|CRU5
|30
|NAU4
|-190
|SVH6
|123
|NAH4
|32
|CRZ3
|-19
|GLM4
|-44
|SVM4
|7
|NAM4
|233
|HSU4
|24
|GLH4
|4
|SVZ3
|38
|NAZ3
|17
|BRZ5
|-68
|BRV5
|76
|HSM4
|-35
|VBZ3
|-10
|CRZ5
|8
|SVZ5
|-101
|SVZ4
|-151
|GLU4
|40
|CRM5
|68
|BRX5
|9
|BRU5
|4
|SVM6
|-18
|CRM6
|-2
|GLZ3
|8
|HSH4
|-5
|HSZ4
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CRZ4
|-1.1K
|CRM4
|5.2K
|CRU4
|-2.3K
|SVH5
|4.5K
|CRH5
|529
|SVU4
|-359
|VBM4
|1.3K
|SVM5
|-767
|SVU5
|514
|VBH4
|147
|CRH4
|291
|SVH4
|-10
|CRH6
|-937
|CRU5
|1.8K
|NAU4
|-4.5K
|SVH6
|889
|NAH4
|2.1K
|CRZ3
|-1.1K
|GLM4
|-27K
|SVM4
|37
|NAM4
|6.9K
|HSU4
|13K
|GLH4
|2.3K
|SVZ3
|256
|NAZ3
|1.1K
|BRZ5
|-495
|BRV5
|546
|HSM4
|-18K
|VBZ3
|-611
|CRZ5
|449
|SVZ5
|-732
|SVZ4
|-668
|GLU4
|24K
|CRM5
|4.1K
|BRX5
|69
|BRU5
|29
|SVM6
|-125
|CRM6
|-99
|GLZ3
|4.9K
|HSH4
|-1.1K
|HSZ4
|152
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9 339.57 RUB
Worst Trade: -5 197 RUB
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +648.19 RUB
Massima perdita consecutiva: -399.85 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-AO" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Это тестовый сигнал на торговлю. Но он не может быть продан из за того что скальпинг не работает в дублировании сигналов.
Non ci sono recensioni
На Московской бирже нет свопов.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
126%
0
0
USD
USD
101K
RUB
RUB
101
99%
6 177
48%
100%
1.17
7.46
RUB
RUB
21%
1:1