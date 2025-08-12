- 성장
- 포트폴리오 가치
- 자본
- 포트폴리오
- 축소
트레이드:
10 573
이익 거래:
5 511 (52.12%)
손실 거래:
5 062 (47.88%)
최고의 거래:
9 339.57 RUB
최악의 거래:
-5 196.56 RUB
총 수익:
690 837.73 RUB (828 742 pips)
총 손실:
-565 156.28 RUB (750 560 pips)
연속 최대 이익:
17 (691.46 RUB)
연속 최대 이익:
10 638.35 RUB (3)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
99.23%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
62
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
7.90
롱(주식매수):
5 281 (49.95%)
숏(주식차입매도):
5 292 (50.05%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
11.89 RUB
평균 이익:
125.36 RUB
평균 손실:
-111.65 RUB
연속 최대 손실:
99 (-399.85 RUB)
연속 최대 손실:
-11 793.78 RUB (4)
월별 성장률:
18.11%
연간 예측:
219.69%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
311.22 RUB
최대한의:
15 916.13 RUB (47.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.37% (15 916.13 RUB)
자본금별:
2.59% (2 663.57 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|SVZ5
|1047
|SVM6
|1035
|CRZ4
|890
|CRM4
|825
|CRU4
|737
|SVH5
|608
|CRH5
|602
|SVU4
|466
|CRZ5
|463
|CRM6
|450
|SVH6
|425
|SVU6
|335
|MMM6
|303
|MMZ5
|303
|CRH6
|191
|VBM4
|158
|SVM5
|139
|SVU5
|135
|VBH4
|126
|CRH4
|117
|SVH4
|107
|CRU5
|96
|NAU4
|94
|CRU6
|87
|NAH4
|82
|CRZ3
|73
|GLM4
|73
|SVM4
|69
|NAM4
|55
|HSU4
|49
|GLH4
|46
|SVZ3
|43
|NAZ3
|43
|BRZ5
|41
|BRV5
|41
|HSM4
|39
|VBZ3
|30
|SVZ4
|26
|GLU4
|17
|CRM5
|17
|BRX5
|17
|BRU5
|17
|MMU6
|17
|MMH6
|17
|GLZ3
|11
|HSH4
|9
|HSZ4
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|SVZ5
|138
|SVM6
|589
|CRZ4
|17
|CRM4
|85
|CRU4
|-56
|SVH5
|727
|CRH5
|5
|SVU4
|-48
|CRZ5
|51
|CRM6
|33
|SVH6
|113
|SVU6
|310
|MMM6
|26
|MMZ5
|74
|CRH6
|23
|VBM4
|22
|SVM5
|-130
|SVU5
|72
|VBH4
|2
|CRH4
|5
|SVH4
|-2
|CRU5
|30
|NAU4
|-190
|CRU6
|-26
|NAH4
|32
|CRZ3
|-19
|GLM4
|-44
|SVM4
|7
|NAM4
|233
|HSU4
|24
|GLH4
|4
|SVZ3
|38
|NAZ3
|17
|BRZ5
|-68
|BRV5
|76
|HSM4
|-35
|VBZ3
|-10
|SVZ4
|-151
|GLU4
|40
|CRM5
|68
|BRX5
|9
|BRU5
|4
|MMU6
|-4
|MMH6
|-16
|GLZ3
|8
|HSH4
|-5
|HSZ4
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|SVZ5
|1.1K
|SVM6
|4.3K
|CRZ4
|-1.1K
|CRM4
|5.2K
|CRU4
|-2.3K
|SVH5
|4.5K
|CRH5
|529
|SVU4
|-359
|CRZ5
|3.1K
|CRM6
|2K
|SVH6
|816
|SVU6
|2.3K
|MMM6
|16K
|MMZ5
|45K
|CRH6
|1.4K
|VBM4
|1.3K
|SVM5
|-767
|SVU5
|514
|VBH4
|147
|CRH4
|291
|SVH4
|-10
|CRU5
|1.8K
|NAU4
|-4.5K
|CRU6
|-1.5K
|NAH4
|2.1K
|CRZ3
|-1.1K
|GLM4
|-27K
|SVM4
|37
|NAM4
|6.9K
|HSU4
|13K
|GLH4
|2.3K
|SVZ3
|256
|NAZ3
|1.1K
|BRZ5
|-495
|BRV5
|546
|HSM4
|-18K
|VBZ3
|-611
|SVZ4
|-668
|GLU4
|24K
|CRM5
|4.1K
|BRX5
|69
|BRU5
|29
|MMU6
|-2.3K
|MMH6
|-9.4K
|GLZ3
|4.9K
|HSH4
|-1.1K
|HSZ4
|152
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9 339.57 RUB
최악의 거래: -5 197 RUB
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +691.46 RUB
연속 최대 손실: -399.85 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-AO"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
323%
0
0
USD
USD
150K
RUB
RUB
116
99%
10 573
52%
99%
1.22
11.89
RUB
RUB
21%
1:1