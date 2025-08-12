시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / BAS 2 11
Aleksandr Dziuba

BAS 2 11

Aleksandr Dziuba
0 리뷰
안정성
116
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 323%
FINAM-AO
1:1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 포트폴리오 가치
  • 자본
  • 포트폴리오
  • 축소
트레이드:
10 573
이익 거래:
5 511 (52.12%)
손실 거래:
5 062 (47.88%)
최고의 거래:
9 339.57 RUB
최악의 거래:
-5 196.56 RUB
총 수익:
690 837.73 RUB (828 742 pips)
총 손실:
-565 156.28 RUB (750 560 pips)
연속 최대 이익:
17 (691.46 RUB)
연속 최대 이익:
10 638.35 RUB (3)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
99.23%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
62
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
7.90
롱(주식매수):
5 281 (49.95%)
숏(주식차입매도):
5 292 (50.05%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
11.89 RUB
평균 이익:
125.36 RUB
평균 손실:
-111.65 RUB
연속 최대 손실:
99 (-399.85 RUB)
연속 최대 손실:
-11 793.78 RUB (4)
월별 성장률:
18.11%
연간 예측:
219.69%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
311.22 RUB
최대한의:
15 916.13 RUB (47.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.37% (15 916.13 RUB)
자본금별:
2.59% (2 663.57 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
SVZ5 1047
SVM6 1035
CRZ4 890
CRM4 825
CRU4 737
SVH5 608
CRH5 602
SVU4 466
CRZ5 463
CRM6 450
SVH6 425
SVU6 335
MMM6 303
MMZ5 303
CRH6 191
VBM4 158
SVM5 139
SVU5 135
VBH4 126
CRH4 117
SVH4 107
CRU5 96
NAU4 94
CRU6 87
NAH4 82
CRZ3 73
GLM4 73
SVM4 69
NAM4 55
HSU4 49
GLH4 46
SVZ3 43
NAZ3 43
BRZ5 41
BRV5 41
HSM4 39
VBZ3 30
SVZ4 26
GLU4 17
CRM5 17
BRX5 17
BRU5 17
MMU6 17
MMH6 17
GLZ3 11
HSH4 9
HSZ4 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
SVZ5 138
SVM6 589
CRZ4 17
CRM4 85
CRU4 -56
SVH5 727
CRH5 5
SVU4 -48
CRZ5 51
CRM6 33
SVH6 113
SVU6 310
MMM6 26
MMZ5 74
CRH6 23
VBM4 22
SVM5 -130
SVU5 72
VBH4 2
CRH4 5
SVH4 -2
CRU5 30
NAU4 -190
CRU6 -26
NAH4 32
CRZ3 -19
GLM4 -44
SVM4 7
NAM4 233
HSU4 24
GLH4 4
SVZ3 38
NAZ3 17
BRZ5 -68
BRV5 76
HSM4 -35
VBZ3 -10
SVZ4 -151
GLU4 40
CRM5 68
BRX5 9
BRU5 4
MMU6 -4
MMH6 -16
GLZ3 8
HSH4 -5
HSZ4 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
SVZ5 1.1K
SVM6 4.3K
CRZ4 -1.1K
CRM4 5.2K
CRU4 -2.3K
SVH5 4.5K
CRH5 529
SVU4 -359
CRZ5 3.1K
CRM6 2K
SVH6 816
SVU6 2.3K
MMM6 16K
MMZ5 45K
CRH6 1.4K
VBM4 1.3K
SVM5 -767
SVU5 514
VBH4 147
CRH4 291
SVH4 -10
CRU5 1.8K
NAU4 -4.5K
CRU6 -1.5K
NAH4 2.1K
CRZ3 -1.1K
GLM4 -27K
SVM4 37
NAM4 6.9K
HSU4 13K
GLH4 2.3K
SVZ3 256
NAZ3 1.1K
BRZ5 -495
BRV5 546
HSM4 -18K
VBZ3 -611
SVZ4 -668
GLU4 24K
CRM5 4.1K
BRX5 69
BRU5 29
MMU6 -2.3K
MMH6 -9.4K
GLZ3 4.9K
HSH4 -1.1K
HSZ4 152
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +9 339.57 RUB
최악의 거래: -5 197 RUB
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +691.46 RUB
연속 최대 손실: -399.85 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-AO"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 17:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 12:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.13 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.05 15:27
No swaps are charged on the signal account
2025.11.03 14:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
BAS 2 11
월별 30 USD
323%
0
0
USD
150K
RUB
116
99%
10 573
52%
99%
1.22
11.89
RUB
21%
1:1
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.