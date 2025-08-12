SeñalesSecciones
Aleksandr Dziuba

BAS 2 11

Aleksandr Dziuba
0 comentarios
Fiabilidad
114 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 298%
FINAM-AO
1:1
  • Incremento
  • Valor del portafolio
  • Equidad
  • Portafolio
  • Reducción
Total de Trades:
10 139
Transacciones Rentables:
5 277 (52.04%)
Transacciones Irrentables:
4 862 (47.95%)
Mejor transacción:
9 339.57 RUB
Peor transacción:
-5 196.56 RUB
Beneficio Bruto:
619 726.36 RUB (812 112 pips)
Pérdidas Brutas:
-503 543.85 RUB (731 473 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (691.46 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
10 638.35 RUB (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
99.23%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
292
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
7.30
Transacciones Largas:
5 064 (49.95%)
Transacciones Cortas:
5 075 (50.05%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
11.46 RUB
Beneficio medio:
117.44 RUB
Pérdidas medias:
-103.57 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
99 (-399.85 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11 793.78 RUB (4)
Crecimiento al mes:
21.25%
Pronóstico anual:
257.84%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
311.22 RUB
Máxima:
15 916.13 RUB (47.95%)
Reducción relativa:
De balance:
21.37% (15 916.13 RUB)
De fondos:
2.59% (2 663.57 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
SVZ5 1047
SVM6 1035
CRZ4 890
CRM4 825
CRU4 737
SVH5 608
CRH5 602
SVU4 466
CRZ5 463
CRM6 450
MMM6 303
MMZ5 303
SVH6 235
CRH6 169
VBM4 158
SVU6 145
SVM5 139
SVU5 135
VBH4 126
CRH4 117
SVH4 107
CRU5 96
NAU4 94
NAH4 82
CRZ3 73
GLM4 73
SVM4 69
CRU6 65
NAM4 55
HSU4 49
GLH4 46
SVZ3 43
NAZ3 43
BRZ5 41
BRV5 41
HSM4 39
VBZ3 30
SVZ4 26
GLU4 17
CRM5 17
BRX5 17
BRU5 17
MMU6 12
MMH6 12
GLZ3 11
HSH4 9
HSZ4 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
SVZ5 138
SVM6 589
CRZ4 17
CRM4 85
CRU4 -56
SVH5 727
CRH5 5
SVU4 -48
CRZ5 51
CRM6 33
MMM6 26
MMZ5 74
SVH6 274
CRH6 4
VBM4 22
SVU6 -13
SVM5 -130
SVU5 72
VBH4 2
CRH4 5
SVH4 -2
CRU5 30
NAU4 -190
NAH4 32
CRZ3 -19
GLM4 -44
SVM4 7
CRU6 -8
NAM4 233
HSU4 24
GLH4 4
SVZ3 38
NAZ3 17
BRZ5 -68
BRV5 76
HSM4 -35
VBZ3 -10
SVZ4 -151
GLU4 40
CRM5 68
BRX5 9
BRU5 4
MMU6 -12
MMH6 -1
GLZ3 8
HSH4 -5
HSZ4 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
SVZ5 1.1K
SVM6 4.3K
CRZ4 -1.1K
CRM4 5.2K
CRU4 -2.3K
SVH5 4.5K
CRH5 529
SVU4 -359
CRZ5 3.1K
CRM6 2K
MMM6 16K
MMZ5 45K
SVH6 2.1K
CRH6 215
VBM4 1.3K
SVU6 -131
SVM5 -767
SVU5 514
VBH4 147
CRH4 291
SVH4 -10
CRU5 1.8K
NAU4 -4.5K
NAH4 2.1K
CRZ3 -1.1K
GLM4 -27K
SVM4 37
CRU6 -460
NAM4 6.9K
HSU4 13K
GLH4 2.3K
SVZ3 256
NAZ3 1.1K
BRZ5 -495
BRV5 546
HSM4 -18K
VBZ3 -611
SVZ4 -668
GLU4 24K
CRM5 4.1K
BRX5 69
BRU5 29
MMU6 -7.5K
MMH6 -431
GLZ3 4.9K
HSH4 -1.1K
HSZ4 152
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9 339.57 RUB
Peor transacción: -5 197 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +691.46 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -399.85 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-AO" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.26 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 12:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.13 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.05 15:27
No swaps are charged on the signal account
2025.11.03 14:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.31 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BAS 2 11
30 USD al mes
298%
0
0
USD
150K
RUB
114
99%
10 139
52%
99%
1.23
11.46
RUB
21%
1:1
