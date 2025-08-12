- Büyüme
İşlemler:
6 183
Kârla kapanan işlemler:
3 023 (48.89%)
Zararla kapanan işlemler:
3 160 (51.11%)
En iyi işlem:
9 339.57 RUB
En kötü işlem:
-5 196.56 RUB
Brüt kâr:
314 681.75 RUB (235 380 pips)
Brüt zarar:
-268 441.71 RUB (220 149 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (648.19 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
10 638.35 RUB (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
94
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
2.91
Alış işlemleri:
3 086 (49.91%)
Satış işlemleri:
3 097 (50.09%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
7.48 RUB
Ortalama kâr:
104.10 RUB
Ortalama zarar:
-84.95 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
99 (-399.85 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-11 793.78 RUB (4)
Aylık büyüme:
6.29%
Yıllık tahmin:
76.30%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
311.22 RUB
Maksimum:
15 916.13 RUB (47.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.37% (15 916.13 RUB)
Varlığa göre:
2.59% (2 663.57 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CRZ4
|890
|CRM4
|825
|CRU4
|737
|SVH5
|608
|CRH5
|602
|SVU4
|466
|VBM4
|158
|SVM5
|139
|SVU5
|135
|VBH4
|126
|CRH4
|117
|SVH4
|107
|CRH6
|104
|CRU5
|96
|NAU4
|94
|SVH6
|90
|NAH4
|82
|CRZ3
|73
|GLM4
|73
|SVM4
|69
|NAM4
|55
|HSU4
|49
|GLH4
|46
|SVZ3
|43
|NAZ3
|43
|BRZ5
|41
|BRV5
|41
|HSM4
|39
|VBZ3
|30
|SVZ5
|30
|CRZ5
|27
|SVZ4
|26
|SVM6
|18
|GLU4
|17
|CRM5
|17
|BRX5
|17
|BRU5
|17
|CRM6
|14
|GLZ3
|11
|HSH4
|9
|HSZ4
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CRZ4
|17
|CRM4
|85
|CRU4
|-56
|SVH5
|727
|CRH5
|5
|SVU4
|-48
|VBM4
|22
|SVM5
|-130
|SVU5
|72
|VBH4
|2
|CRH4
|5
|SVH4
|-2
|CRH6
|-15
|CRU5
|30
|NAU4
|-190
|SVH6
|123
|NAH4
|32
|CRZ3
|-19
|GLM4
|-44
|SVM4
|7
|NAM4
|233
|HSU4
|24
|GLH4
|4
|SVZ3
|38
|NAZ3
|17
|BRZ5
|-68
|BRV5
|76
|HSM4
|-35
|VBZ3
|-10
|SVZ5
|-102
|CRZ5
|8
|SVZ4
|-151
|SVM6
|-13
|GLU4
|40
|CRM5
|68
|BRX5
|9
|BRU5
|4
|CRM6
|-2
|GLZ3
|8
|HSH4
|-5
|HSZ4
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CRZ4
|-1.1K
|CRM4
|5.2K
|CRU4
|-2.3K
|SVH5
|4.5K
|CRH5
|529
|SVU4
|-359
|VBM4
|1.3K
|SVM5
|-767
|SVU5
|514
|VBH4
|147
|CRH4
|291
|SVH4
|-10
|CRH6
|-937
|CRU5
|1.8K
|NAU4
|-4.5K
|SVH6
|889
|NAH4
|2.1K
|CRZ3
|-1.1K
|GLM4
|-27K
|SVM4
|37
|NAM4
|6.9K
|HSU4
|13K
|GLH4
|2.3K
|SVZ3
|256
|NAZ3
|1.1K
|BRZ5
|-495
|BRV5
|546
|HSM4
|-18K
|VBZ3
|-611
|SVZ5
|-742
|CRZ5
|449
|SVZ4
|-668
|SVM6
|-96
|GLU4
|24K
|CRM5
|4.1K
|BRX5
|69
|BRU5
|29
|CRM6
|-99
|GLZ3
|4.9K
|HSH4
|-1.1K
|HSZ4
|152
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9 339.57 RUB
En kötü işlem: -5 197 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +648.19 RUB
Maksimum ardışık zarar: -399.85 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Это тестовый сигнал на торговлю. Но он не может быть продан из за того что скальпинг не работает в дублировании сигналов.
İnceleme yok
На Московской бирже нет свопов.
