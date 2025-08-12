SinyallerBölümler
Aleksandr Dziuba

BAS 2 11

Aleksandr Dziuba
0 inceleme
Güvenilirlik
101 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 127%
FINAM-AO
1:1
  • Büyüme
  • Portföy değeri
  • Varlık
  • Portföy
  • Düşüş
İşlemler:
6 183
Kârla kapanan işlemler:
3 023 (48.89%)
Zararla kapanan işlemler:
3 160 (51.11%)
En iyi işlem:
9 339.57 RUB
En kötü işlem:
-5 196.56 RUB
Brüt kâr:
314 681.75 RUB (235 380 pips)
Brüt zarar:
-268 441.71 RUB (220 149 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (648.19 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
10 638.35 RUB (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
94
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
2.91
Alış işlemleri:
3 086 (49.91%)
Satış işlemleri:
3 097 (50.09%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
7.48 RUB
Ortalama kâr:
104.10 RUB
Ortalama zarar:
-84.95 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
99 (-399.85 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-11 793.78 RUB (4)
Aylık büyüme:
6.29%
Yıllık tahmin:
76.30%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
311.22 RUB
Maksimum:
15 916.13 RUB (47.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.37% (15 916.13 RUB)
Varlığa göre:
2.59% (2 663.57 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CRZ4 890
CRM4 825
CRU4 737
SVH5 608
CRH5 602
SVU4 466
VBM4 158
SVM5 139
SVU5 135
VBH4 126
CRH4 117
SVH4 107
CRH6 104
CRU5 96
NAU4 94
SVH6 90
NAH4 82
CRZ3 73
GLM4 73
SVM4 69
NAM4 55
HSU4 49
GLH4 46
SVZ3 43
NAZ3 43
BRZ5 41
BRV5 41
HSM4 39
VBZ3 30
SVZ5 30
CRZ5 27
SVZ4 26
SVM6 18
GLU4 17
CRM5 17
BRX5 17
BRU5 17
CRM6 14
GLZ3 11
HSH4 9
HSZ4 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CRZ4 17
CRM4 85
CRU4 -56
SVH5 727
CRH5 5
SVU4 -48
VBM4 22
SVM5 -130
SVU5 72
VBH4 2
CRH4 5
SVH4 -2
CRH6 -15
CRU5 30
NAU4 -190
SVH6 123
NAH4 32
CRZ3 -19
GLM4 -44
SVM4 7
NAM4 233
HSU4 24
GLH4 4
SVZ3 38
NAZ3 17
BRZ5 -68
BRV5 76
HSM4 -35
VBZ3 -10
SVZ5 -102
CRZ5 8
SVZ4 -151
SVM6 -13
GLU4 40
CRM5 68
BRX5 9
BRU5 4
CRM6 -2
GLZ3 8
HSH4 -5
HSZ4 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CRZ4 -1.1K
CRM4 5.2K
CRU4 -2.3K
SVH5 4.5K
CRH5 529
SVU4 -359
VBM4 1.3K
SVM5 -767
SVU5 514
VBH4 147
CRH4 291
SVH4 -10
CRH6 -937
CRU5 1.8K
NAU4 -4.5K
SVH6 889
NAH4 2.1K
CRZ3 -1.1K
GLM4 -27K
SVM4 37
NAM4 6.9K
HSU4 13K
GLH4 2.3K
SVZ3 256
NAZ3 1.1K
BRZ5 -495
BRV5 546
HSM4 -18K
VBZ3 -611
SVZ5 -742
CRZ5 449
SVZ4 -668
SVM6 -96
GLU4 24K
CRM5 4.1K
BRX5 69
BRU5 29
CRM6 -99
GLZ3 4.9K
HSH4 -1.1K
HSZ4 152
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 339.57 RUB
En kötü işlem: -5 197 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +648.19 RUB
Maksimum ardışık zarar: -399.85 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Это тестовый сигнал на торговлю. Но он не может быть продан из за того что скальпинг не работает в дублировании сигналов. 
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BAS 2 11
Ayda 30 USD
127%
0
0
USD
101K
RUB
101
99%
6 183
48%
100%
1.17
7.48
RUB
21%
1:1
