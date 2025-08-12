- Croissance
Trades:
6 133
Bénéfice trades:
2 995 (48.83%)
Perte trades:
3 138 (51.17%)
Meilleure transaction:
9 339.57 RUB
Pire transaction:
-5 196.56 RUB
Bénéfice brut:
304 969.02 RUB (234 195 pips)
Perte brute:
-258 482.22 RUB (218 919 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (648.19 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
10 638.35 RUB (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
2.92
Longs trades:
3 061 (49.91%)
Courts trades:
3 072 (50.09%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
7.58 RUB
Bénéfice moyen:
101.83 RUB
Perte moyenne:
-82.37 RUB
Pertes consécutives maximales:
99 (-399.85 RUB)
Perte consécutive maximale:
-11 793.78 RUB (4)
Croissance mensuelle:
6.81%
Prévision annuelle:
82.64%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
311.22 RUB
Maximal:
15 916.13 RUB (47.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.37% (15 916.13 RUB)
Par fonds propres:
2.39% (2 462.03 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|CRZ4
|890
|CRM4
|825
|CRU4
|737
|SVH5
|608
|CRH5
|602
|SVU4
|466
|VBM4
|158
|SVM5
|139
|SVU5
|135
|VBH4
|126
|CRH4
|117
|SVH4
|107
|CRH6
|104
|CRU5
|96
|NAU4
|94
|SVH6
|86
|NAH4
|82
|CRZ3
|73
|GLM4
|73
|SVM4
|69
|NAM4
|55
|HSU4
|49
|GLH4
|46
|SVZ3
|43
|NAZ3
|43
|HSM4
|39
|BRZ5
|39
|BRV5
|39
|VBZ3
|30
|SVZ4
|26
|CRZ5
|26
|GLU4
|17
|CRM5
|17
|BRX5
|17
|BRU5
|17
|CRM6
|13
|GLZ3
|11
|HSH4
|9
|SVZ5
|8
|HSZ4
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|CRZ4
|17
|CRM4
|85
|CRU4
|-56
|SVH5
|727
|CRH5
|5
|SVU4
|-48
|VBM4
|22
|SVM5
|-130
|SVU5
|72
|VBH4
|2
|CRH4
|5
|SVH4
|-2
|CRH6
|-15
|CRU5
|30
|NAU4
|-190
|SVH6
|42
|NAH4
|32
|CRZ3
|-19
|GLM4
|-44
|SVM4
|7
|NAM4
|233
|HSU4
|24
|GLH4
|4
|SVZ3
|38
|NAZ3
|17
|HSM4
|-35
|BRZ5
|-102
|BRV5
|117
|VBZ3
|-10
|SVZ4
|-151
|CRZ5
|8
|GLU4
|40
|CRM5
|68
|BRX5
|9
|BRU5
|4
|CRM6
|-2
|GLZ3
|8
|HSH4
|-5
|SVZ5
|-38
|HSZ4
|0
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|CRZ4
|-1.1K
|CRM4
|5.2K
|CRU4
|-2.3K
|SVH5
|4.5K
|CRH5
|529
|SVU4
|-359
|VBM4
|1.3K
|SVM5
|-767
|SVU5
|514
|VBH4
|147
|CRH4
|291
|SVH4
|-10
|CRH6
|-937
|CRU5
|1.8K
|NAU4
|-4.5K
|SVH6
|308
|NAH4
|2.1K
|CRZ3
|-1.1K
|GLM4
|-27K
|SVM4
|37
|NAM4
|6.9K
|HSU4
|13K
|GLH4
|2.3K
|SVZ3
|256
|NAZ3
|1.1K
|HSM4
|-18K
|BRZ5
|-742
|BRV5
|847
|VBZ3
|-611
|SVZ4
|-668
|CRZ5
|503
|GLU4
|24K
|CRM5
|4.1K
|BRX5
|69
|BRU5
|29
|CRM6
|-142
|GLZ3
|4.9K
|HSH4
|-1.1K
|SVZ5
|-277
|HSZ4
|152
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-AO" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Это тестовый сигнал на торговлю. Но он не может быть продан из за того что скальпинг не работает в дублировании сигналов.
Aucun avis
На Московской бирже нет свопов.
