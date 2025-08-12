SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BAS 2 11
Aleksandr Dziuba

BAS 2 11

Aleksandr Dziuba
0 avis
Fiabilité
101 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 127%
FINAM-AO
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Valeur du portefeuille
  • Fonds propres
  • Portefeuille
  • Prélèvement
Trades:
6 133
Bénéfice trades:
2 995 (48.83%)
Perte trades:
3 138 (51.17%)
Meilleure transaction:
9 339.57 RUB
Pire transaction:
-5 196.56 RUB
Bénéfice brut:
304 969.02 RUB (234 195 pips)
Perte brute:
-258 482.22 RUB (218 919 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (648.19 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
10 638.35 RUB (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
2.92
Longs trades:
3 061 (49.91%)
Courts trades:
3 072 (50.09%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
7.58 RUB
Bénéfice moyen:
101.83 RUB
Perte moyenne:
-82.37 RUB
Pertes consécutives maximales:
99 (-399.85 RUB)
Perte consécutive maximale:
-11 793.78 RUB (4)
Croissance mensuelle:
6.81%
Prévision annuelle:
82.64%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
311.22 RUB
Maximal:
15 916.13 RUB (47.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.37% (15 916.13 RUB)
Par fonds propres:
2.39% (2 462.03 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CRZ4 890
CRM4 825
CRU4 737
SVH5 608
CRH5 602
SVU4 466
VBM4 158
SVM5 139
SVU5 135
VBH4 126
CRH4 117
SVH4 107
CRH6 104
CRU5 96
NAU4 94
SVH6 86
NAH4 82
CRZ3 73
GLM4 73
SVM4 69
NAM4 55
HSU4 49
GLH4 46
SVZ3 43
NAZ3 43
HSM4 39
BRZ5 39
BRV5 39
VBZ3 30
SVZ4 26
CRZ5 26
GLU4 17
CRM5 17
BRX5 17
BRU5 17
CRM6 13
GLZ3 11
HSH4 9
SVZ5 8
HSZ4 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CRZ4 17
CRM4 85
CRU4 -56
SVH5 727
CRH5 5
SVU4 -48
VBM4 22
SVM5 -130
SVU5 72
VBH4 2
CRH4 5
SVH4 -2
CRH6 -15
CRU5 30
NAU4 -190
SVH6 42
NAH4 32
CRZ3 -19
GLM4 -44
SVM4 7
NAM4 233
HSU4 24
GLH4 4
SVZ3 38
NAZ3 17
HSM4 -35
BRZ5 -102
BRV5 117
VBZ3 -10
SVZ4 -151
CRZ5 8
GLU4 40
CRM5 68
BRX5 9
BRU5 4
CRM6 -2
GLZ3 8
HSH4 -5
SVZ5 -38
HSZ4 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CRZ4 -1.1K
CRM4 5.2K
CRU4 -2.3K
SVH5 4.5K
CRH5 529
SVU4 -359
VBM4 1.3K
SVM5 -767
SVU5 514
VBH4 147
CRH4 291
SVH4 -10
CRH6 -937
CRU5 1.8K
NAU4 -4.5K
SVH6 308
NAH4 2.1K
CRZ3 -1.1K
GLM4 -27K
SVM4 37
NAM4 6.9K
HSU4 13K
GLH4 2.3K
SVZ3 256
NAZ3 1.1K
HSM4 -18K
BRZ5 -742
BRV5 847
VBZ3 -611
SVZ4 -668
CRZ5 503
GLU4 24K
CRM5 4.1K
BRX5 69
BRU5 29
CRM6 -142
GLZ3 4.9K
HSH4 -1.1K
SVZ5 -277
HSZ4 152
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 339.57 RUB
Pire transaction: -5 197 RUB
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +648.19 RUB
Perte consécutive maximale: -399.85 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-AO" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Это тестовый сигнал на торговлю. Но он не может быть продан из за того что скальпинг не работает в дублировании сигналов. 
Aucun avis
2025.09.23 19:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 20:40 2025.09.16 20:40:05  

На Московской бирже нет свопов.

2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.21 10:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 10:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 06:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BAS 2 11
30 USD par mois
127%
0
0
USD
101K
RUB
101
99%
6 133
48%
100%
1.17
7.58
RUB
21%
1:1
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.