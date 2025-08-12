信号部分
Aleksandr Dziuba

BAS 2 11

Aleksandr Dziuba
0条评论
可靠性
114
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 295%
FINAM-AO
1:1
  • 成长
  • 投资组合总值
  • 净值
  • 投资组合
  • 提取
交易:
10 085
盈利交易:
5 248 (52.03%)
亏损交易:
4 837 (47.96%)
最好交易:
9 339.57 RUB
最差交易:
-5 196.56 RUB
毛利:
608 686.50 RUB (810 386 pips)
毛利亏损:
-493 391.39 RUB (729 153 pips)
最大连续赢利:
17 (691.46 RUB)
最大连续盈利:
10 638.35 RUB (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
99.23%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
276
平均持有时间:
8 小时
采收率:
7.24
长期交易:
5 037 (49.95%)
短期交易:
5 048 (50.05%)
利润因子:
1.23
预期回报:
11.43 RUB
平均利润:
115.98 RUB
平均损失:
-102.00 RUB
最大连续失误:
99 (-399.85 RUB)
最大连续亏损:
-11 793.78 RUB (4)
每月增长:
21.41%
年度预测:
259.77%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
311.22 RUB
最大值:
15 916.13 RUB (47.95%)
相对跌幅:
结余:
21.37% (15 916.13 RUB)
净值:
2.59% (2 663.57 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SVZ5 1047
SVM6 1035
CRZ4 890
CRM4 825
CRU4 737
SVH5 608
CRH5 602
SVU4 466
CRZ5 463
CRM6 450
MMM6 303
MMZ5 303
SVH6 221
VBM4 158
CRH6 157
SVM5 139
SVU5 135
SVU6 131
VBH4 126
CRH4 117
SVH4 107
CRU5 96
NAU4 94
NAH4 82
CRZ3 73
GLM4 73
SVM4 69
NAM4 55
CRU6 53
HSU4 49
GLH4 46
SVZ3 43
NAZ3 43
BRZ5 41
BRV5 41
HSM4 39
VBZ3 30
SVZ4 26
GLU4 17
CRM5 17
BRX5 17
BRU5 17
GLZ3 11
MMU6 11
MMH6 11
HSH4 9
HSZ4 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SVZ5 138
SVM6 589
CRZ4 17
CRM4 85
CRU4 -56
SVH5 727
CRH5 5
SVU4 -48
CRZ5 51
CRM6 33
MMM6 26
MMZ5 74
SVH6 142
VBM4 22
CRH6 -1
SVM5 -130
SVU5 72
SVU6 105
VBH4 2
CRH4 5
SVH4 -2
CRU5 30
NAU4 -190
NAH4 32
CRZ3 -19
GLM4 -44
SVM4 7
NAM4 233
CRU6 -4
HSU4 24
GLH4 4
SVZ3 38
NAZ3 17
BRZ5 -68
BRV5 76
HSM4 -35
VBZ3 -10
SVZ4 -151
GLU4 40
CRM5 68
BRX5 9
BRU5 4
GLZ3 8
MMU6 -12
MMH6 1
HSH4 -5
HSZ4 0
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SVZ5 1.1K
SVM6 4.3K
CRZ4 -1.1K
CRM4 5.2K
CRU4 -2.3K
SVH5 4.5K
CRH5 529
SVU4 -359
CRZ5 3.1K
CRM6 2K
MMM6 16K
MMZ5 45K
SVH6 1K
VBM4 1.3K
CRH6 -97
SVM5 -767
SVU5 514
SVU6 781
VBH4 147
CRH4 291
SVH4 -10
CRU5 1.8K
NAU4 -4.5K
NAH4 2.1K
CRZ3 -1.1K
GLM4 -27K
SVM4 37
NAM4 6.9K
CRU6 -258
HSU4 13K
GLH4 2.3K
SVZ3 256
NAZ3 1.1K
BRZ5 -495
BRV5 546
HSM4 -18K
VBZ3 -611
SVZ4 -668
GLU4 24K
CRM5 4.1K
BRX5 69
BRU5 29
GLZ3 4.9K
MMU6 -7.5K
MMH6 358
HSH4 -1.1K
HSZ4 152
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9 339.57 RUB
最差交易: -5 197 RUB
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +691.46 RUB
最大连续亏损: -399.85 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 12:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.13 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.05 15:27
No swaps are charged on the signal account
2025.11.03 14:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.31 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
