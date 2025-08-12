- 成长
- 投资组合总值
- 净值
- 投资组合
- 提取
交易:
10 085
盈利交易:
5 248 (52.03%)
亏损交易:
4 837 (47.96%)
最好交易:
9 339.57 RUB
最差交易:
-5 196.56 RUB
毛利:
608 686.50 RUB (810 386 pips)
毛利亏损:
-493 391.39 RUB (729 153 pips)
最大连续赢利:
17 (691.46 RUB)
最大连续盈利:
10 638.35 RUB (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
99.23%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
276
平均持有时间:
8 小时
采收率:
7.24
长期交易:
5 037 (49.95%)
短期交易:
5 048 (50.05%)
利润因子:
1.23
预期回报:
11.43 RUB
平均利润:
115.98 RUB
平均损失:
-102.00 RUB
最大连续失误:
99 (-399.85 RUB)
最大连续亏损:
-11 793.78 RUB (4)
每月增长:
21.41%
年度预测:
259.77%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
311.22 RUB
最大值:
15 916.13 RUB (47.95%)
相对跌幅:
结余:
21.37% (15 916.13 RUB)
净值:
2.59% (2 663.57 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SVZ5
|1047
|SVM6
|1035
|CRZ4
|890
|CRM4
|825
|CRU4
|737
|SVH5
|608
|CRH5
|602
|SVU4
|466
|CRZ5
|463
|CRM6
|450
|MMM6
|303
|MMZ5
|303
|SVH6
|221
|VBM4
|158
|CRH6
|157
|SVM5
|139
|SVU5
|135
|SVU6
|131
|VBH4
|126
|CRH4
|117
|SVH4
|107
|CRU5
|96
|NAU4
|94
|NAH4
|82
|CRZ3
|73
|GLM4
|73
|SVM4
|69
|NAM4
|55
|CRU6
|53
|HSU4
|49
|GLH4
|46
|SVZ3
|43
|NAZ3
|43
|BRZ5
|41
|BRV5
|41
|HSM4
|39
|VBZ3
|30
|SVZ4
|26
|GLU4
|17
|CRM5
|17
|BRX5
|17
|BRU5
|17
|GLZ3
|11
|MMU6
|11
|MMH6
|11
|HSH4
|9
|HSZ4
|2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SVZ5
|138
|SVM6
|589
|CRZ4
|17
|CRM4
|85
|CRU4
|-56
|SVH5
|727
|CRH5
|5
|SVU4
|-48
|CRZ5
|51
|CRM6
|33
|MMM6
|26
|MMZ5
|74
|SVH6
|142
|VBM4
|22
|CRH6
|-1
|SVM5
|-130
|SVU5
|72
|SVU6
|105
|VBH4
|2
|CRH4
|5
|SVH4
|-2
|CRU5
|30
|NAU4
|-190
|NAH4
|32
|CRZ3
|-19
|GLM4
|-44
|SVM4
|7
|NAM4
|233
|CRU6
|-4
|HSU4
|24
|GLH4
|4
|SVZ3
|38
|NAZ3
|17
|BRZ5
|-68
|BRV5
|76
|HSM4
|-35
|VBZ3
|-10
|SVZ4
|-151
|GLU4
|40
|CRM5
|68
|BRX5
|9
|BRU5
|4
|GLZ3
|8
|MMU6
|-12
|MMH6
|1
|HSH4
|-5
|HSZ4
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SVZ5
|1.1K
|SVM6
|4.3K
|CRZ4
|-1.1K
|CRM4
|5.2K
|CRU4
|-2.3K
|SVH5
|4.5K
|CRH5
|529
|SVU4
|-359
|CRZ5
|3.1K
|CRM6
|2K
|MMM6
|16K
|MMZ5
|45K
|SVH6
|1K
|VBM4
|1.3K
|CRH6
|-97
|SVM5
|-767
|SVU5
|514
|SVU6
|781
|VBH4
|147
|CRH4
|291
|SVH4
|-10
|CRU5
|1.8K
|NAU4
|-4.5K
|NAH4
|2.1K
|CRZ3
|-1.1K
|GLM4
|-27K
|SVM4
|37
|NAM4
|6.9K
|CRU6
|-258
|HSU4
|13K
|GLH4
|2.3K
|SVZ3
|256
|NAZ3
|1.1K
|BRZ5
|-495
|BRV5
|546
|HSM4
|-18K
|VBZ3
|-611
|SVZ4
|-668
|GLU4
|24K
|CRM5
|4.1K
|BRX5
|69
|BRU5
|29
|GLZ3
|4.9K
|MMU6
|-7.5K
|MMH6
|358
|HSH4
|-1.1K
|HSZ4
|152
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9 339.57 RUB
最差交易: -5 197 RUB
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +691.46 RUB
最大连续亏损: -399.85 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
295%
0
0
USD
USD
149K
RUB
RUB
114
99%
10 085
52%
99%
1.23
11.43
RUB
RUB
21%
1:1