シグナル / MetaTrader 5 / BAS 2 11
Aleksandr Dziuba

BAS 2 11

Aleksandr Dziuba
レビュー0件
信頼性
114週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 298%
FINAM-AO
1:1
  • 成長
  • Portfolio Value
  • エクイティ
  • ポートフォリオ
  • ドローダウン
トレード:
10 141
利益トレード:
5 278 (52.04%)
損失トレード:
4 863 (47.95%)
ベストトレード:
9 339.57 RUB
最悪のトレード:
-5 196.56 RUB
総利益:
622 180.77 RUB (812 427 pips)
総損失:
-505 919.98 RUB (731 778 pips)
最大連続の勝ち:
17 (691.46 RUB)
最大連続利益:
10 638.35 RUB (3)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
99.23%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
294
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
7.30
長いトレード:
5 065 (49.95%)
短いトレード:
5 076 (50.05%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
11.46 RUB
平均利益:
117.88 RUB
平均損失:
-104.03 RUB
最大連続の負け:
99 (-399.85 RUB)
最大連続損失:
-11 793.78 RUB (4)
月間成長:
20.78%
年間予想:
252.16%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
311.22 RUB
最大の:
15 916.13 RUB (47.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.37% (15 916.13 RUB)
エクイティによる:
2.59% (2 663.57 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
SVZ5 1047
SVM6 1035
CRZ4 890
CRM4 825
CRU4 737
SVH5 608
CRH5 602
SVU4 466
CRZ5 463
CRM6 450
MMM6 303
MMZ5 303
SVH6 236
CRH6 169
VBM4 158
SVU6 146
SVM5 139
SVU5 135
VBH4 126
CRH4 117
SVH4 107
CRU5 96
NAU4 94
NAH4 82
CRZ3 73
GLM4 73
SVM4 69
CRU6 65
NAM4 55
HSU4 49
GLH4 46
SVZ3 43
NAZ3 43
BRZ5 41
BRV5 41
HSM4 39
VBZ3 30
SVZ4 26
GLU4 17
CRM5 17
BRX5 17
BRU5 17
MMU6 12
MMH6 12
GLZ3 11
HSH4 9
HSZ4 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
SVZ5 138
SVM6 589
CRZ4 17
CRM4 85
CRU4 -56
SVH5 727
CRH5 5
SVU4 -48
CRZ5 51
CRM6 33
MMM6 26
MMZ5 74
SVH6 314
CRH6 4
VBM4 22
SVU6 -52
SVM5 -130
SVU5 72
VBH4 2
CRH4 5
SVH4 -2
CRU5 30
NAU4 -190
NAH4 32
CRZ3 -19
GLM4 -44
SVM4 7
CRU6 -8
NAM4 233
HSU4 24
GLH4 4
SVZ3 38
NAZ3 17
BRZ5 -68
BRV5 76
HSM4 -35
VBZ3 -10
SVZ4 -151
GLU4 40
CRM5 68
BRX5 9
BRU5 4
MMU6 -12
MMH6 -1
GLZ3 8
HSH4 -5
HSZ4 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
SVZ5 1.1K
SVM6 4.3K
CRZ4 -1.1K
CRM4 5.2K
CRU4 -2.3K
SVH5 4.5K
CRH5 529
SVU4 -359
CRZ5 3.1K
CRM6 2K
MMM6 16K
MMZ5 45K
SVH6 2.4K
CRH6 215
VBM4 1.3K
SVU6 -436
SVM5 -767
SVU5 514
VBH4 147
CRH4 291
SVH4 -10
CRU5 1.8K
NAU4 -4.5K
NAH4 2.1K
CRZ3 -1.1K
GLM4 -27K
SVM4 37
CRU6 -460
NAM4 6.9K
HSU4 13K
GLH4 2.3K
SVZ3 256
NAZ3 1.1K
BRZ5 -495
BRV5 546
HSM4 -18K
VBZ3 -611
SVZ4 -668
GLU4 24K
CRM5 4.1K
BRX5 69
BRU5 29
MMU6 -7.5K
MMH6 -431
GLZ3 4.9K
HSH4 -1.1K
HSZ4 152
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9 339.57 RUB
最悪のトレード: -5 197 RUB
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +691.46 RUB
最大連続損失: -399.85 RUB

