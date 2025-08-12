- 成長
- Portfolio Value
- エクイティ
- ポートフォリオ
- ドローダウン
トレード:
10 141
利益トレード:
5 278 (52.04%)
損失トレード:
4 863 (47.95%)
ベストトレード:
9 339.57 RUB
最悪のトレード:
-5 196.56 RUB
総利益:
622 180.77 RUB (812 427 pips)
総損失:
-505 919.98 RUB (731 778 pips)
最大連続の勝ち:
17 (691.46 RUB)
最大連続利益:
10 638.35 RUB (3)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
99.23%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
294
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
7.30
長いトレード:
5 065 (49.95%)
短いトレード:
5 076 (50.05%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
11.46 RUB
平均利益:
117.88 RUB
平均損失:
-104.03 RUB
最大連続の負け:
99 (-399.85 RUB)
最大連続損失:
-11 793.78 RUB (4)
月間成長:
20.78%
年間予想:
252.16%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
311.22 RUB
最大の:
15 916.13 RUB (47.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.37% (15 916.13 RUB)
エクイティによる:
2.59% (2 663.57 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|SVZ5
|1047
|SVM6
|1035
|CRZ4
|890
|CRM4
|825
|CRU4
|737
|SVH5
|608
|CRH5
|602
|SVU4
|466
|CRZ5
|463
|CRM6
|450
|MMM6
|303
|MMZ5
|303
|SVH6
|236
|CRH6
|169
|VBM4
|158
|SVU6
|146
|SVM5
|139
|SVU5
|135
|VBH4
|126
|CRH4
|117
|SVH4
|107
|CRU5
|96
|NAU4
|94
|NAH4
|82
|CRZ3
|73
|GLM4
|73
|SVM4
|69
|CRU6
|65
|NAM4
|55
|HSU4
|49
|GLH4
|46
|SVZ3
|43
|NAZ3
|43
|BRZ5
|41
|BRV5
|41
|HSM4
|39
|VBZ3
|30
|SVZ4
|26
|GLU4
|17
|CRM5
|17
|BRX5
|17
|BRU5
|17
|MMU6
|12
|MMH6
|12
|GLZ3
|11
|HSH4
|9
|HSZ4
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|SVZ5
|138
|SVM6
|589
|CRZ4
|17
|CRM4
|85
|CRU4
|-56
|SVH5
|727
|CRH5
|5
|SVU4
|-48
|CRZ5
|51
|CRM6
|33
|MMM6
|26
|MMZ5
|74
|SVH6
|314
|CRH6
|4
|VBM4
|22
|SVU6
|-52
|SVM5
|-130
|SVU5
|72
|VBH4
|2
|CRH4
|5
|SVH4
|-2
|CRU5
|30
|NAU4
|-190
|NAH4
|32
|CRZ3
|-19
|GLM4
|-44
|SVM4
|7
|CRU6
|-8
|NAM4
|233
|HSU4
|24
|GLH4
|4
|SVZ3
|38
|NAZ3
|17
|BRZ5
|-68
|BRV5
|76
|HSM4
|-35
|VBZ3
|-10
|SVZ4
|-151
|GLU4
|40
|CRM5
|68
|BRX5
|9
|BRU5
|4
|MMU6
|-12
|MMH6
|-1
|GLZ3
|8
|HSH4
|-5
|HSZ4
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|SVZ5
|1.1K
|SVM6
|4.3K
|CRZ4
|-1.1K
|CRM4
|5.2K
|CRU4
|-2.3K
|SVH5
|4.5K
|CRH5
|529
|SVU4
|-359
|CRZ5
|3.1K
|CRM6
|2K
|MMM6
|16K
|MMZ5
|45K
|SVH6
|2.4K
|CRH6
|215
|VBM4
|1.3K
|SVU6
|-436
|SVM5
|-767
|SVU5
|514
|VBH4
|147
|CRH4
|291
|SVH4
|-10
|CRU5
|1.8K
|NAU4
|-4.5K
|NAH4
|2.1K
|CRZ3
|-1.1K
|GLM4
|-27K
|SVM4
|37
|CRU6
|-460
|NAM4
|6.9K
|HSU4
|13K
|GLH4
|2.3K
|SVZ3
|256
|NAZ3
|1.1K
|BRZ5
|-495
|BRV5
|546
|HSM4
|-18K
|VBZ3
|-611
|SVZ4
|-668
|GLU4
|24K
|CRM5
|4.1K
|BRX5
|69
|BRU5
|29
|MMU6
|-7.5K
|MMH6
|-431
|GLZ3
|4.9K
|HSH4
|-1.1K
|HSZ4
|152
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9 339.57 RUB
最悪のトレード: -5 197 RUB
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +691.46 RUB
最大連続損失: -399.85 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
