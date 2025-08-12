- Прирост
Всего трейдов:
10 051
Прибыльных трейдов:
5 229 (52.02%)
Убыточных трейдов:
4 822 (47.98%)
Лучший трейд:
9 339.57 RUB
Худший трейд:
-5 196.56 RUB
Общая прибыль:
606 980.04 RUB (808 398 pips)
Общий убыток:
-492 043.08 RUB (725 952 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (691.46 RUB)
Макс. прибыль в серии:
10 638.35 RUB (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
99.23%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
274
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
7.22
Длинных трейдов:
5 020 (49.95%)
Коротких трейдов:
5 031 (50.05%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
11.44 RUB
Средняя прибыль:
116.08 RUB
Средний убыток:
-102.04 RUB
Макс. серия проигрышей:
99 (-399.85 RUB)
Макс. убыток в серии:
-11 793.78 RUB (4)
Прирост в месяц:
21.81%
Годовой прогноз:
264.67%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
311.22 RUB
Максимальная:
15 916.13 RUB (47.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.37% (15 916.13 RUB)
По эквити:
2.59% (2 663.57 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SVZ5
|1047
|SVM6
|1035
|CRZ4
|890
|CRM4
|825
|CRU4
|737
|SVH5
|608
|CRH5
|602
|SVU4
|466
|CRZ5
|463
|CRM6
|450
|MMM6
|303
|MMZ5
|303
|SVH6
|214
|VBM4
|158
|CRH6
|148
|SVM5
|139
|SVU5
|135
|VBH4
|126
|SVU6
|124
|CRH4
|117
|SVH4
|107
|CRU5
|96
|NAU4
|94
|NAH4
|82
|CRZ3
|73
|GLM4
|73
|SVM4
|69
|NAM4
|55
|HSU4
|49
|GLH4
|46
|CRU6
|44
|SVZ3
|43
|NAZ3
|43
|BRZ5
|41
|BRV5
|41
|HSM4
|39
|VBZ3
|30
|SVZ4
|26
|GLU4
|17
|CRM5
|17
|BRX5
|17
|BRU5
|17
|GLZ3
|11
|MMU6
|10
|MMH6
|10
|HSH4
|9
|HSZ4
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SVZ5
|138
|SVM6
|589
|CRZ4
|17
|CRM4
|85
|CRU4
|-56
|SVH5
|727
|CRH5
|5
|SVU4
|-48
|CRZ5
|51
|CRM6
|33
|MMM6
|26
|MMZ5
|74
|SVH6
|132
|VBM4
|22
|CRH6
|3
|SVM5
|-130
|SVU5
|72
|VBH4
|2
|SVU6
|108
|CRH4
|5
|SVH4
|-2
|CRU5
|30
|NAU4
|-190
|NAH4
|32
|CRZ3
|-19
|GLM4
|-44
|SVM4
|7
|NAM4
|233
|HSU4
|24
|GLH4
|4
|CRU6
|-10
|SVZ3
|38
|NAZ3
|17
|BRZ5
|-68
|BRV5
|76
|HSM4
|-35
|VBZ3
|-10
|SVZ4
|-151
|GLU4
|40
|CRM5
|68
|BRX5
|9
|BRU5
|4
|GLZ3
|8
|MMU6
|-8
|MMH6
|-2
|HSH4
|-5
|HSZ4
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SVZ5
|1.1K
|SVM6
|4.3K
|CRZ4
|-1.1K
|CRM4
|5.2K
|CRU4
|-2.3K
|SVH5
|4.5K
|CRH5
|529
|SVU4
|-359
|CRZ5
|3.1K
|CRM6
|2K
|MMM6
|16K
|MMZ5
|45K
|SVH6
|957
|VBM4
|1.3K
|CRH6
|140
|SVM5
|-767
|SVU5
|514
|VBH4
|147
|SVU6
|811
|CRH4
|291
|SVH4
|-10
|CRU5
|1.8K
|NAU4
|-4.5K
|NAH4
|2.1K
|CRZ3
|-1.1K
|GLM4
|-27K
|SVM4
|37
|NAM4
|6.9K
|HSU4
|13K
|GLH4
|2.3K
|CRU6
|-583
|SVZ3
|256
|NAZ3
|1.1K
|BRZ5
|-495
|BRV5
|546
|HSM4
|-18K
|VBZ3
|-611
|SVZ4
|-668
|GLU4
|24K
|CRM5
|4.1K
|BRX5
|69
|BRU5
|29
|GLZ3
|4.9K
|MMU6
|-4.6K
|MMH6
|-1.1K
|HSH4
|-1.1K
|HSZ4
|152
Лучший трейд: +9 339.57 RUB
Худший трейд: -5 197 RUB
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +691.46 RUB
Макс. убыток в серии: -399.85 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
