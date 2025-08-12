СигналыРазделы
Aleksandr Dziuba

BAS 2 11

Aleksandr Dziuba
0 отзывов
Надежность
114 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 294%
FINAM-AO
1:1
  • Прирост
  • Стоимость портфеля
  • Средства
  • Портфель
  • Просадка
Всего трейдов:
10 051
Прибыльных трейдов:
5 229 (52.02%)
Убыточных трейдов:
4 822 (47.98%)
Лучший трейд:
9 339.57 RUB
Худший трейд:
-5 196.56 RUB
Общая прибыль:
606 980.04 RUB (808 398 pips)
Общий убыток:
-492 043.08 RUB (725 952 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (691.46 RUB)
Макс. прибыль в серии:
10 638.35 RUB (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
99.23%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
274
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
7.22
Длинных трейдов:
5 020 (49.95%)
Коротких трейдов:
5 031 (50.05%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
11.44 RUB
Средняя прибыль:
116.08 RUB
Средний убыток:
-102.04 RUB
Макс. серия проигрышей:
99 (-399.85 RUB)
Макс. убыток в серии:
-11 793.78 RUB (4)
Прирост в месяц:
21.81%
Годовой прогноз:
264.67%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
311.22 RUB
Максимальная:
15 916.13 RUB (47.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.37% (15 916.13 RUB)
По эквити:
2.59% (2 663.57 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SVZ5 1047
SVM6 1035
CRZ4 890
CRM4 825
CRU4 737
SVH5 608
CRH5 602
SVU4 466
CRZ5 463
CRM6 450
MMM6 303
MMZ5 303
SVH6 214
VBM4 158
CRH6 148
SVM5 139
SVU5 135
VBH4 126
SVU6 124
CRH4 117
SVH4 107
CRU5 96
NAU4 94
NAH4 82
CRZ3 73
GLM4 73
SVM4 69
NAM4 55
HSU4 49
GLH4 46
CRU6 44
SVZ3 43
NAZ3 43
BRZ5 41
BRV5 41
HSM4 39
VBZ3 30
SVZ4 26
GLU4 17
CRM5 17
BRX5 17
BRU5 17
GLZ3 11
MMU6 10
MMH6 10
HSH4 9
HSZ4 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SVZ5 138
SVM6 589
CRZ4 17
CRM4 85
CRU4 -56
SVH5 727
CRH5 5
SVU4 -48
CRZ5 51
CRM6 33
MMM6 26
MMZ5 74
SVH6 132
VBM4 22
CRH6 3
SVM5 -130
SVU5 72
VBH4 2
SVU6 108
CRH4 5
SVH4 -2
CRU5 30
NAU4 -190
NAH4 32
CRZ3 -19
GLM4 -44
SVM4 7
NAM4 233
HSU4 24
GLH4 4
CRU6 -10
SVZ3 38
NAZ3 17
BRZ5 -68
BRV5 76
HSM4 -35
VBZ3 -10
SVZ4 -151
GLU4 40
CRM5 68
BRX5 9
BRU5 4
GLZ3 8
MMU6 -8
MMH6 -2
HSH4 -5
HSZ4 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SVZ5 1.1K
SVM6 4.3K
CRZ4 -1.1K
CRM4 5.2K
CRU4 -2.3K
SVH5 4.5K
CRH5 529
SVU4 -359
CRZ5 3.1K
CRM6 2K
MMM6 16K
MMZ5 45K
SVH6 957
VBM4 1.3K
CRH6 140
SVM5 -767
SVU5 514
VBH4 147
SVU6 811
CRH4 291
SVH4 -10
CRU5 1.8K
NAU4 -4.5K
NAH4 2.1K
CRZ3 -1.1K
GLM4 -27K
SVM4 37
NAM4 6.9K
HSU4 13K
GLH4 2.3K
CRU6 -583
SVZ3 256
NAZ3 1.1K
BRZ5 -495
BRV5 546
HSM4 -18K
VBZ3 -611
SVZ4 -668
GLU4 24K
CRM5 4.1K
BRX5 69
BRU5 29
GLZ3 4.9K
MMU6 -4.6K
MMH6 -1.1K
HSH4 -1.1K
HSZ4 152
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9 339.57 RUB
Худший трейд: -5 197 RUB
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +691.46 RUB
Макс. убыток в серии: -399.85 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 12:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.13 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.05 15:27
No swaps are charged on the signal account
2025.11.03 14:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.31 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BAS 2 11
30 USD в месяц
294%
0
0
USD
149K
RUB
114
99%
10 051
52%
99%
1.23
11.44
RUB
21%
1:1
