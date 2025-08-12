SignaleKategorien
Aleksandr Dziuba

BAS 2 11

Aleksandr Dziuba
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
114 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 304%
FINAM-AO
1:1
  • Wachstum
  • Wert des Portfolios
  • Equity
  • Portfolio
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10 245
Gewinntrades:
5 332 (52.04%)
Verlusttrades:
4 913 (47.96%)
Bester Trade:
9 339.57 RUB
Schlechtester Trade:
-5 196.56 RUB
Bruttoprofit:
642 980.98 RUB (815 142 pips)
Bruttoverlust:
-524 501.91 RUB (734 179 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (691.46 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 638.35 RUB (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
99.23%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
374
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
7.44
Long-Positionen:
5 117 (49.95%)
Short-Positionen:
5 128 (50.05%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
11.56 RUB
Durchschnittlicher Profit:
120.59 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-106.76 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
99 (-399.85 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11 793.78 RUB (4)
Wachstum pro Monat :
20.12%
Jahresprognose:
244.13%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
311.22 RUB
Maximaler:
15 916.13 RUB (47.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.37% (15 916.13 RUB)
Kapital:
2.59% (2 663.57 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
SVZ5 1047
SVM6 1035
CRZ4 890
CRM4 825
CRU4 737
SVH5 608
CRH5 602
SVU4 466
CRZ5 463
CRM6 450
MMM6 303
MMZ5 303
SVH6 283
SVU6 193
CRH6 174
VBM4 158
SVM5 139
SVU5 135
VBH4 126
CRH4 117
SVH4 107
CRU5 96
NAU4 94
NAH4 82
CRZ3 73
GLM4 73
CRU6 70
SVM4 69
NAM4 55
HSU4 49
GLH4 46
SVZ3 43
NAZ3 43
BRZ5 41
BRV5 41
HSM4 39
VBZ3 30
SVZ4 26
GLU4 17
CRM5 17
BRX5 17
BRU5 17
MMU6 12
MMH6 12
GLZ3 11
HSH4 9
HSZ4 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
SVZ5 138
SVM6 589
CRZ4 17
CRM4 85
CRU4 -56
SVH5 727
CRH5 5
SVU4 -48
CRZ5 51
CRM6 33
MMM6 26
MMZ5 74
SVH6 345
SVU6 -47
CRH6 5
VBM4 22
SVM5 -130
SVU5 72
VBH4 2
CRH4 5
SVH4 -2
CRU5 30
NAU4 -190
NAH4 32
CRZ3 -19
GLM4 -44
CRU6 -8
SVM4 7
NAM4 233
HSU4 24
GLH4 4
SVZ3 38
NAZ3 17
BRZ5 -68
BRV5 76
HSM4 -35
VBZ3 -10
SVZ4 -151
GLU4 40
CRM5 68
BRX5 9
BRU5 4
MMU6 -12
MMH6 -1
GLZ3 8
HSH4 -5
HSZ4 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
SVZ5 1.1K
SVM6 4.3K
CRZ4 -1.1K
CRM4 5.2K
CRU4 -2.3K
SVH5 4.5K
CRH5 529
SVU4 -359
CRZ5 3.1K
CRM6 2K
MMM6 16K
MMZ5 45K
SVH6 2.6K
SVU6 -396
CRH6 291
VBM4 1.3K
SVM5 -767
SVU5 514
VBH4 147
CRH4 291
SVH4 -10
CRU5 1.8K
NAU4 -4.5K
NAH4 2.1K
CRZ3 -1.1K
GLM4 -27K
CRU6 -502
SVM4 37
NAM4 6.9K
HSU4 13K
GLH4 2.3K
SVZ3 256
NAZ3 1.1K
BRZ5 -495
BRV5 546
HSM4 -18K
VBZ3 -611
SVZ4 -668
GLU4 24K
CRM5 4.1K
BRX5 69
BRU5 29
MMU6 -7.5K
MMH6 -431
GLZ3 4.9K
HSH4 -1.1K
HSZ4 152
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9 339.57 RUB
Schlechtester Trade: -5 197 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +691.46 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -399.85 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

