- Wachstum
- Wert des Portfolios
- Equity
- Portfolio
- Rückgang
Trades insgesamt:
10 245
Gewinntrades:
5 332 (52.04%)
Verlusttrades:
4 913 (47.96%)
Bester Trade:
9 339.57 RUB
Schlechtester Trade:
-5 196.56 RUB
Bruttoprofit:
642 980.98 RUB (815 142 pips)
Bruttoverlust:
-524 501.91 RUB (734 179 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (691.46 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 638.35 RUB (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
99.23%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
374
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
7.44
Long-Positionen:
5 117 (49.95%)
Short-Positionen:
5 128 (50.05%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
11.56 RUB
Durchschnittlicher Profit:
120.59 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-106.76 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
99 (-399.85 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11 793.78 RUB (4)
Wachstum pro Monat :
20.12%
Jahresprognose:
244.13%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
311.22 RUB
Maximaler:
15 916.13 RUB (47.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.37% (15 916.13 RUB)
Kapital:
2.59% (2 663.57 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|SVZ5
|1047
|SVM6
|1035
|CRZ4
|890
|CRM4
|825
|CRU4
|737
|SVH5
|608
|CRH5
|602
|SVU4
|466
|CRZ5
|463
|CRM6
|450
|MMM6
|303
|MMZ5
|303
|SVH6
|283
|SVU6
|193
|CRH6
|174
|VBM4
|158
|SVM5
|139
|SVU5
|135
|VBH4
|126
|CRH4
|117
|SVH4
|107
|CRU5
|96
|NAU4
|94
|NAH4
|82
|CRZ3
|73
|GLM4
|73
|CRU6
|70
|SVM4
|69
|NAM4
|55
|HSU4
|49
|GLH4
|46
|SVZ3
|43
|NAZ3
|43
|BRZ5
|41
|BRV5
|41
|HSM4
|39
|VBZ3
|30
|SVZ4
|26
|GLU4
|17
|CRM5
|17
|BRX5
|17
|BRU5
|17
|MMU6
|12
|MMH6
|12
|GLZ3
|11
|HSH4
|9
|HSZ4
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|SVZ5
|138
|SVM6
|589
|CRZ4
|17
|CRM4
|85
|CRU4
|-56
|SVH5
|727
|CRH5
|5
|SVU4
|-48
|CRZ5
|51
|CRM6
|33
|MMM6
|26
|MMZ5
|74
|SVH6
|345
|SVU6
|-47
|CRH6
|5
|VBM4
|22
|SVM5
|-130
|SVU5
|72
|VBH4
|2
|CRH4
|5
|SVH4
|-2
|CRU5
|30
|NAU4
|-190
|NAH4
|32
|CRZ3
|-19
|GLM4
|-44
|CRU6
|-8
|SVM4
|7
|NAM4
|233
|HSU4
|24
|GLH4
|4
|SVZ3
|38
|NAZ3
|17
|BRZ5
|-68
|BRV5
|76
|HSM4
|-35
|VBZ3
|-10
|SVZ4
|-151
|GLU4
|40
|CRM5
|68
|BRX5
|9
|BRU5
|4
|MMU6
|-12
|MMH6
|-1
|GLZ3
|8
|HSH4
|-5
|HSZ4
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|SVZ5
|1.1K
|SVM6
|4.3K
|CRZ4
|-1.1K
|CRM4
|5.2K
|CRU4
|-2.3K
|SVH5
|4.5K
|CRH5
|529
|SVU4
|-359
|CRZ5
|3.1K
|CRM6
|2K
|MMM6
|16K
|MMZ5
|45K
|SVH6
|2.6K
|SVU6
|-396
|CRH6
|291
|VBM4
|1.3K
|SVM5
|-767
|SVU5
|514
|VBH4
|147
|CRH4
|291
|SVH4
|-10
|CRU5
|1.8K
|NAU4
|-4.5K
|NAH4
|2.1K
|CRZ3
|-1.1K
|GLM4
|-27K
|CRU6
|-502
|SVM4
|37
|NAM4
|6.9K
|HSU4
|13K
|GLH4
|2.3K
|SVZ3
|256
|NAZ3
|1.1K
|BRZ5
|-495
|BRV5
|546
|HSM4
|-18K
|VBZ3
|-611
|SVZ4
|-668
|GLU4
|24K
|CRM5
|4.1K
|BRX5
|69
|BRU5
|29
|MMU6
|-7.5K
|MMH6
|-431
|GLZ3
|4.9K
|HSH4
|-1.1K
|HSZ4
|152
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9 339.57 RUB
Schlechtester Trade: -5 197 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +691.46 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -399.85 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
304%
0
0
USD
USD
152K
RUB
RUB
114
99%
10 245
52%
99%
1.22
11.56
RUB
RUB
21%
1:1