- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
364
Negociações com lucro:
284 (78.02%)
Negociações com perda:
80 (21.98%)
Melhor negociação:
131.70 USD
Pior negociação:
-156.54 USD
Lucro bruto:
7 169.09 USD (63 154 pips)
Perda bruta:
-5 906.78 USD (53 066 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (281.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
359.10 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
0.96%
Depósito máximo carregado:
13.33%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
1.10
Negociações longas:
245 (67.31%)
Negociações curtas:
119 (32.69%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
3.47 USD
Lucro médio:
25.24 USD
Perda média:
-73.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-116.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-298.32 USD (3)
Crescimento mensal:
26.69%
Previsão anual:
323.81%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
696.17 USD
Máximo:
1 148.11 USD (25.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.28% (1 148.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.26% (432.07 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|AUDJPY
|51
|EURJPY
|46
|GBPJPY
|43
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|30
|NZDUSD
|27
|USDCAD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2K
|AUDJPY
|-84
|EURJPY
|230
|GBPJPY
|-274
|GBPUSD
|-221
|EURUSD
|-259
|NZDUSD
|52
|USDCAD
|-163
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|15K
|AUDJPY
|-393
|EURJPY
|2K
|GBPJPY
|-2K
|GBPUSD
|-1.4K
|EURUSD
|-1.5K
|NZDUSD
|264
|USDCAD
|-1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +131.70 USD
Pior negociação: -157 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +281.10 USD
Máxima perda consecutiva: -116.83 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 494
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
OctaFX-Real
|2.25 × 4
|
Exness-MT5Real31
|15.47 × 30
|
ICMarketsSC-MT5-4
|18.23 × 22
GOLD Med risk
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
28%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
32
97%
364
78%
1%
1.21
3.47
USD
USD
19%
1:500