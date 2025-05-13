SinaisSeções
Daniel Moreira Rolim De Morais

Ea Gold Daniel

Daniel Moreira Rolim De Morais
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 28%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
364
Negociações com lucro:
284 (78.02%)
Negociações com perda:
80 (21.98%)
Melhor negociação:
131.70 USD
Pior negociação:
-156.54 USD
Lucro bruto:
7 169.09 USD (63 154 pips)
Perda bruta:
-5 906.78 USD (53 066 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (281.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
359.10 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
0.96%
Depósito máximo carregado:
13.33%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
1.10
Negociações longas:
245 (67.31%)
Negociações curtas:
119 (32.69%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
3.47 USD
Lucro médio:
25.24 USD
Perda média:
-73.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-116.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-298.32 USD (3)
Crescimento mensal:
26.69%
Previsão anual:
323.81%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
696.17 USD
Máximo:
1 148.11 USD (25.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.28% (1 148.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.26% (432.07 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 119
AUDJPY 51
EURJPY 46
GBPJPY 43
GBPUSD 33
EURUSD 30
NZDUSD 27
USDCAD 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2K
AUDJPY -84
EURJPY 230
GBPJPY -274
GBPUSD -221
EURUSD -259
NZDUSD 52
USDCAD -163
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 15K
AUDJPY -393
EURJPY 2K
GBPJPY -2K
GBPUSD -1.4K
EURUSD -1.5K
NZDUSD 264
USDCAD -1.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +131.70 USD
Pior negociação: -157 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +281.10 USD
Máxima perda consecutiva: -116.83 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.80 × 494
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
OctaFX-Real
2.25 × 4
Exness-MT5Real31
15.47 × 30
ICMarketsSC-MT5-4
18.23 × 22
GOLD Med risk
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.24 21:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Ea Gold Daniel
30 USD por mês
28%
0
0
USD
5.7K
USD
32
97%
364
78%
1%
1.21
3.47
USD
19%
1:500
