Daniel Moreira Rolim De Morais

Ea Gold Daniel

Daniel Moreira Rolim De Morais
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 28%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
364
Transacciones Rentables:
284 (78.02%)
Transacciones Irrentables:
80 (21.98%)
Mejor transacción:
131.70 USD
Peor transacción:
-156.54 USD
Beneficio Bruto:
7 169.09 USD (63 154 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 906.78 USD (53 066 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (281.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
359.10 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
0.96%
Carga máxima del depósito:
13.33%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
1.10
Transacciones Largas:
245 (67.31%)
Transacciones Cortas:
119 (32.69%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
3.47 USD
Beneficio medio:
25.24 USD
Pérdidas medias:
-73.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-116.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-298.32 USD (3)
Crecimiento al mes:
26.69%
Pronóstico anual:
323.81%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
696.17 USD
Máxima:
1 148.11 USD (25.79%)
Reducción relativa:
De balance:
19.28% (1 148.11 USD)
De fondos:
7.26% (432.07 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 119
AUDJPY 51
EURJPY 46
GBPJPY 43
GBPUSD 33
EURUSD 30
NZDUSD 27
USDCAD 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2K
AUDJPY -84
EURJPY 230
GBPJPY -274
GBPUSD -221
EURUSD -259
NZDUSD 52
USDCAD -163
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 15K
AUDJPY -393
EURJPY 2K
GBPJPY -2K
GBPUSD -1.4K
EURUSD -1.5K
NZDUSD 264
USDCAD -1.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +131.70 USD
Peor transacción: -157 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +281.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -116.83 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsSC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.80 × 494
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
OctaFX-Real
2.25 × 4
Exness-MT5Real31
15.47 × 30
ICMarketsSC-MT5-4
18.23 × 22
ComBo Eas Damien Marchand

EurUsd

GbpUsd

NzdUsd

UsdCad

EurJpy

TP 25 Usd Sl 100 Usd  Each one

No hay comentarios
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.24 21:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Ea Gold Daniel
30 USD al mes
28%
0
0
USD
5.7K
USD
32
97%
364
78%
1%
1.21
3.47
USD
19%
1:500
