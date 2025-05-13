- Incremento
Total de Trades:
364
Transacciones Rentables:
284 (78.02%)
Transacciones Irrentables:
80 (21.98%)
Mejor transacción:
131.70 USD
Peor transacción:
-156.54 USD
Beneficio Bruto:
7 169.09 USD (63 154 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 906.78 USD (53 066 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (281.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
359.10 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
0.96%
Carga máxima del depósito:
13.33%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
1.10
Transacciones Largas:
245 (67.31%)
Transacciones Cortas:
119 (32.69%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
3.47 USD
Beneficio medio:
25.24 USD
Pérdidas medias:
-73.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-116.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-298.32 USD (3)
Crecimiento al mes:
26.69%
Pronóstico anual:
323.81%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
696.17 USD
Máxima:
1 148.11 USD (25.79%)
Reducción relativa:
De balance:
19.28% (1 148.11 USD)
De fondos:
7.26% (432.07 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|AUDJPY
|51
|EURJPY
|46
|GBPJPY
|43
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|30
|NZDUSD
|27
|USDCAD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2K
|AUDJPY
|-84
|EURJPY
|230
|GBPJPY
|-274
|GBPUSD
|-221
|EURUSD
|-259
|NZDUSD
|52
|USDCAD
|-163
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|15K
|AUDJPY
|-393
|EURJPY
|2K
|GBPJPY
|-2K
|GBPUSD
|-1.4K
|EURUSD
|-1.5K
|NZDUSD
|264
|USDCAD
|-1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Mejor transacción: +131.70 USD
Peor transacción: -157 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +281.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -116.83 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsSC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 494
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
OctaFX-Real
|2.25 × 4
|
Exness-MT5Real31
|15.47 × 30
|
ICMarketsSC-MT5-4
|18.23 × 22
ComBo Eas Damien Marchand
EurUsd
GbpUsd
NzdUsd
UsdCad
EurJpy
TP 25 Usd Sl 100 Usd Each one
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
28%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
32
97%
364
78%
1%
1.21
3.47
USD
USD
19%
1:500