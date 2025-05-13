SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Combo EAS Damien
Daniel Moreira Rolim De Morais

Combo EAS Damien

Daniel Moreira Rolim De Morais
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 299 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
267
Profit Trade:
205 (76.77%)
Loss Trade:
62 (23.22%)
Best Trade:
35.72 USD
Worst Trade:
-156.54 USD
Profitto lordo:
4 816.38 USD (48 060 pips)
Perdita lorda:
-5 493.57 USD (50 535 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (277.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
277.07 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
61.89%
Massimo carico di deposito:
3.73%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
153 (57.30%)
Short Trade:
114 (42.70%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-2.54 USD
Profitto medio:
23.49 USD
Perdita media:
-88.61 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-116.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-298.32 USD (3)
Crescita mensile:
-6.72%
Previsione annuale:
-81.59%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
696.17 USD
Massimale:
1 148.11 USD (25.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.28% (1 148.11 USD)
Per equità:
4.71% (192.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY 51
EURJPY 46
GBPJPY 43
GBPUSD 33
EURUSD 30
NZDUSD 27
XAUUSD 22
USDCAD 15
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY -84
EURJPY 230
GBPJPY -274
GBPUSD -221
EURUSD -259
NZDUSD 52
XAUUSD 42
USDCAD -163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY -393
EURJPY 2K
GBPJPY -2K
GBPUSD -1.4K
EURUSD -1.5K
NZDUSD 264
XAUUSD 2.1K
USDCAD -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.72 USD
Worst Trade: -157 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +277.07 USD
Massima perdita consecutiva: -116.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.80 × 494
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
OctaFX-Real
2.25 × 4
ComBo Eas Damien Marchand

EurUsd

GbpUsd

NzdUsd

UsdCad

EurJpy

TP 25 Usd Sl 100 Usd  Each one

Non ci sono recensioni
2025.09.23 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 19:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 06:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 19:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 15:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 21:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 08:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 07:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 15:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
