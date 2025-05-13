SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Combo EAS Damien
Daniel Moreira Rolim De Morais

Combo EAS Damien

Daniel Moreira Rolim De Morais
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 299 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -10%
FPMarketsSC-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
267
Kârla kapanan işlemler:
205 (76.77%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (23.22%)
En iyi işlem:
35.72 USD
En kötü işlem:
-156.54 USD
Brüt kâr:
4 816.38 USD (48 060 pips)
Brüt zarar:
-5 493.57 USD (50 535 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (277.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
277.07 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
61.89%
Maks. mevduat yükü:
3.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
153 (57.30%)
Satış işlemleri:
114 (42.70%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-2.54 USD
Ortalama kâr:
23.49 USD
Ortalama zarar:
-88.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-116.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-298.32 USD (3)
Aylık büyüme:
-6.72%
Yıllık tahmin:
-81.59%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
696.17 USD
Maksimum:
1 148.11 USD (25.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.28% (1 148.11 USD)
Varlığa göre:
4.71% (192.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDJPY 51
EURJPY 46
GBPJPY 43
GBPUSD 33
EURUSD 30
NZDUSD 27
XAUUSD 22
USDCAD 15
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDJPY -84
EURJPY 230
GBPJPY -274
GBPUSD -221
EURUSD -259
NZDUSD 52
XAUUSD 42
USDCAD -163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDJPY -393
EURJPY 2K
GBPJPY -2K
GBPUSD -1.4K
EURUSD -1.5K
NZDUSD 264
XAUUSD 2.1K
USDCAD -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.72 USD
En kötü işlem: -157 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +277.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -116.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.80 × 494
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
OctaFX-Real
2.25 × 4
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

ComBo Eas Damien Marchand

EurUsd

GbpUsd

NzdUsd

UsdCad

EurJpy

TP 25 Usd Sl 100 Usd  Each one

İnceleme yok
2025.09.23 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 19:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 06:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 19:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 15:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 21:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 08:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 07:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 15:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Combo EAS Damien
Ayda 299 USD
-10%
0
0
USD
5.2K
USD
19
97%
267
76%
62%
0.87
-2.54
USD
19%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.