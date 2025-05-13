SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Combo EAS Damien
Daniel Moreira Rolim De Morais

Combo EAS Damien

Daniel Moreira Rolim De Morais
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 299 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
267
Bénéfice trades:
205 (76.77%)
Perte trades:
62 (23.22%)
Meilleure transaction:
35.72 USD
Pire transaction:
-156.54 USD
Bénéfice brut:
4 816.38 USD (48 060 pips)
Perte brute:
-5 493.57 USD (50 535 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (277.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
277.07 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
63.11%
Charge de dépôt maximale:
3.73%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.59
Longs trades:
153 (57.30%)
Courts trades:
114 (42.70%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-2.54 USD
Bénéfice moyen:
23.49 USD
Perte moyenne:
-88.61 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-116.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-298.32 USD (3)
Croissance mensuelle:
-6.72%
Prévision annuelle:
-81.59%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
696.17 USD
Maximal:
1 148.11 USD (25.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.28% (1 148.11 USD)
Par fonds propres:
4.71% (192.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDJPY 51
EURJPY 46
GBPJPY 43
GBPUSD 33
EURUSD 30
NZDUSD 27
XAUUSD 22
USDCAD 15
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDJPY -84
EURJPY 230
GBPJPY -274
GBPUSD -221
EURUSD -259
NZDUSD 52
XAUUSD 42
USDCAD -163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDJPY -393
EURJPY 2K
GBPJPY -2K
GBPUSD -1.4K
EURUSD -1.5K
NZDUSD 264
XAUUSD 2.1K
USDCAD -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35.72 USD
Pire transaction: -157 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +277.07 USD
Perte consécutive maximale: -116.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.80 × 494
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
OctaFX-Real
2.25 × 4
ComBo Eas Damien Marchand

EurUsd

GbpUsd

NzdUsd

UsdCad

EurJpy

TP 25 Usd Sl 100 Usd  Each one

Aucun avis
2025.09.23 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 19:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 06:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 19:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 15:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 21:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 08:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 07:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 15:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
