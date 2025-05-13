- 成长
交易:
364
盈利交易:
284 (78.02%)
亏损交易:
80 (21.98%)
最好交易:
131.70 USD
最差交易:
-156.54 USD
毛利:
7 169.09 USD (63 154 pips)
毛利亏损:
-5 906.78 USD (53 066 pips)
最大连续赢利:
14 (281.10 USD)
最大连续盈利:
359.10 USD (4)
夏普比率:
0.07
交易活动:
0.96%
最大入金加载:
13.33%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
11 小时
采收率:
1.10
长期交易:
245 (67.31%)
短期交易:
119 (32.69%)
利润因子:
1.21
预期回报:
3.47 USD
平均利润:
25.24 USD
平均损失:
-73.83 USD
最大连续失误:
4 (-116.83 USD)
最大连续亏损:
-298.32 USD (3)
每月增长:
26.69%
年度预测:
323.81%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
696.17 USD
最大值:
1 148.11 USD (25.79%)
相对跌幅:
结余:
19.28% (1 148.11 USD)
净值:
7.26% (432.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|AUDJPY
|51
|EURJPY
|46
|GBPJPY
|43
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|30
|NZDUSD
|27
|USDCAD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2K
|AUDJPY
|-84
|EURJPY
|230
|GBPJPY
|-274
|GBPUSD
|-221
|EURUSD
|-259
|NZDUSD
|52
|USDCAD
|-163
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|15K
|AUDJPY
|-393
|EURJPY
|2K
|GBPJPY
|-2K
|GBPUSD
|-1.4K
|EURUSD
|-1.5K
|NZDUSD
|264
|USDCAD
|-1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +131.70 USD
最差交易: -157 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +281.10 USD
最大连续亏损: -116.83 USD
ComBo Eas Damien Marchand
EurUsd
GbpUsd
NzdUsd
UsdCad
EurJpy
TP 25 Usd Sl 100 Usd Each one
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
28%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
32
97%
364
78%
1%
1.21
3.47
USD
USD
19%
1:500