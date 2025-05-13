시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Ea Gold Daniel
Daniel Moreira Rolim De Morais

Ea Gold Daniel

Daniel Moreira Rolim De Morais
0 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 28%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
364
이익 거래:
284 (78.02%)
손실 거래:
80 (21.98%)
최고의 거래:
131.70 USD
최악의 거래:
-156.54 USD
총 수익:
7 169.09 USD (63 154 pips)
총 손실:
-5 906.78 USD (53 066 pips)
연속 최대 이익:
14 (281.10 USD)
연속 최대 이익:
359.10 USD (4)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
0.96%
최대 입금량:
13.33%
최근 거래:
14 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
1.10
롱(주식매수):
245 (67.31%)
숏(주식차입매도):
119 (32.69%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
3.47 USD
평균 이익:
25.24 USD
평균 손실:
-73.83 USD
연속 최대 손실:
4 (-116.83 USD)
연속 최대 손실:
-298.32 USD (3)
월별 성장률:
11.52%
연간 예측:
139.81%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
696.17 USD
최대한의:
1 148.11 USD (25.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.28% (1 148.11 USD)
자본금별:
7.26% (432.07 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 119
AUDJPY 51
EURJPY 46
GBPJPY 43
GBPUSD 33
EURUSD 30
NZDUSD 27
USDCAD 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 2K
AUDJPY -84
EURJPY 230
GBPJPY -274
GBPUSD -221
EURUSD -259
NZDUSD 52
USDCAD -163
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 15K
AUDJPY -393
EURJPY 2K
GBPJPY -2K
GBPUSD -1.4K
EURUSD -1.5K
NZDUSD 264
USDCAD -1.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +131.70 USD
최악의 거래: -157 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +281.10 USD
연속 최대 손실: -116.83 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
0.80 × 494
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
OctaFX-Real
2.25 × 4
GoMarkets-Live
8.08 × 12
Exness-MT5Real31
15.47 × 30
ICMarketsSC-MT5-4
18.23 × 22
ComBo Eas Damien Marchand

EurUsd

GbpUsd

NzdUsd

UsdCad

EurJpy

TP 25 Usd Sl 100 Usd  Each one

2025.12.29 23:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.24 21:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Ea Gold Daniel
월별 30 USD
28%
0
0
USD
5K
USD
32
97%
364
78%
1%
1.21
3.47
USD
19%
1:500
