트레이드:
364
이익 거래:
284 (78.02%)
손실 거래:
80 (21.98%)
최고의 거래:
131.70 USD
최악의 거래:
-156.54 USD
총 수익:
7 169.09 USD (63 154 pips)
총 손실:
-5 906.78 USD (53 066 pips)
연속 최대 이익:
14 (281.10 USD)
연속 최대 이익:
359.10 USD (4)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
0.96%
최대 입금량:
13.33%
최근 거래:
14 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
1.10
롱(주식매수):
245 (67.31%)
숏(주식차입매도):
119 (32.69%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
3.47 USD
평균 이익:
25.24 USD
평균 손실:
-73.83 USD
연속 최대 손실:
4 (-116.83 USD)
연속 최대 손실:
-298.32 USD (3)
월별 성장률:
11.52%
연간 예측:
139.81%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
696.17 USD
최대한의:
1 148.11 USD (25.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.28% (1 148.11 USD)
자본금별:
7.26% (432.07 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|AUDJPY
|51
|EURJPY
|46
|GBPJPY
|43
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|30
|NZDUSD
|27
|USDCAD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2K
|AUDJPY
|-84
|EURJPY
|230
|GBPJPY
|-274
|GBPUSD
|-221
|EURUSD
|-259
|NZDUSD
|52
|USDCAD
|-163
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|15K
|AUDJPY
|-393
|EURJPY
|2K
|GBPJPY
|-2K
|GBPUSD
|-1.4K
|EURUSD
|-1.5K
|NZDUSD
|264
|USDCAD
|-1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ComBo Eas Damien Marchand
EurUsd
GbpUsd
NzdUsd
UsdCad
EurJpy
TP 25 Usd Sl 100 Usd Each one
