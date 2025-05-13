- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
364
Прибыльных трейдов:
284 (78.02%)
Убыточных трейдов:
80 (21.98%)
Лучший трейд:
131.70 USD
Худший трейд:
-156.54 USD
Общая прибыль:
7 169.09 USD (63 154 pips)
Общий убыток:
-5 906.78 USD (53 066 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (281.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
359.10 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
0.96%
Макс. загрузка депозита:
13.33%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
245 (67.31%)
Коротких трейдов:
119 (32.69%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
3.47 USD
Средняя прибыль:
25.24 USD
Средний убыток:
-73.83 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-116.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-298.32 USD (3)
Прирост в месяц:
26.69%
Годовой прогноз:
323.81%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
696.17 USD
Максимальная:
1 148.11 USD (25.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.28% (1 148.11 USD)
По эквити:
7.26% (432.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|AUDJPY
|51
|EURJPY
|46
|GBPJPY
|43
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|30
|NZDUSD
|27
|USDCAD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2K
|AUDJPY
|-84
|EURJPY
|230
|GBPJPY
|-274
|GBPUSD
|-221
|EURUSD
|-259
|NZDUSD
|52
|USDCAD
|-163
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|15K
|AUDJPY
|-393
|EURJPY
|2K
|GBPJPY
|-2K
|GBPUSD
|-1.4K
|EURUSD
|-1.5K
|NZDUSD
|264
|USDCAD
|-1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +131.70 USD
Худший трейд: -157 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +281.10 USD
Макс. убыток в серии: -116.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 494
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
OctaFX-Real
|2.25 × 4
|
Exness-MT5Real31
|15.47 × 30
|
ICMarketsSC-MT5-4
|18.23 × 22
ComBo Eas Damien Marchand
EurUsd
GbpUsd
NzdUsd
UsdCad
EurJpy
TP 25 Usd Sl 100 Usd Each one
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
32
97%
364
78%
1%
1.21
3.47
USD
USD
19%
1:500