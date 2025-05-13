- Wachstum
Trades insgesamt:
364
Gewinntrades:
284 (78.02%)
Verlusttrades:
80 (21.98%)
Bester Trade:
131.70 USD
Schlechtester Trade:
-156.54 USD
Bruttoprofit:
7 169.09 USD (63 154 pips)
Bruttoverlust:
-5 906.78 USD (53 066 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (281.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
359.10 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
0.96%
Max deposit load:
13.33%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
1.10
Long-Positionen:
245 (67.31%)
Short-Positionen:
119 (32.69%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
3.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-73.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-116.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-298.32 USD (3)
Wachstum pro Monat :
26.69%
Jahresprognose:
323.81%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
696.17 USD
Maximaler:
1 148.11 USD (25.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.28% (1 148.11 USD)
Kapital:
7.26% (432.07 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|AUDJPY
|51
|EURJPY
|46
|GBPJPY
|43
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|30
|NZDUSD
|27
|USDCAD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2K
|AUDJPY
|-84
|EURJPY
|230
|GBPJPY
|-274
|GBPUSD
|-221
|EURUSD
|-259
|NZDUSD
|52
|USDCAD
|-163
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|15K
|AUDJPY
|-393
|EURJPY
|2K
|GBPJPY
|-2K
|GBPUSD
|-1.4K
|EURUSD
|-1.5K
|NZDUSD
|264
|USDCAD
|-1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsSC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 494
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
OctaFX-Real
|2.25 × 4
|
Exness-MT5Real31
|15.47 × 30
|
ICMarketsSC-MT5-4
|18.23 × 22
ComBo Eas Damien Marchand
EurUsd
GbpUsd
NzdUsd
UsdCad
EurJpy
TP 25 Usd Sl 100 Usd Each one
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
28%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
32
97%
364
78%
1%
1.21
3.47
USD
USD
19%
1:500