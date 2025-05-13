SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Ea Gold Daniel
Daniel Moreira Rolim De Morais

Ea Gold Daniel

Daniel Moreira Rolim De Morais
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 28%
FPMarketsSC-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
364
Gewinntrades:
284 (78.02%)
Verlusttrades:
80 (21.98%)
Bester Trade:
131.70 USD
Schlechtester Trade:
-156.54 USD
Bruttoprofit:
7 169.09 USD (63 154 pips)
Bruttoverlust:
-5 906.78 USD (53 066 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (281.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
359.10 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
0.96%
Max deposit load:
13.33%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
1.10
Long-Positionen:
245 (67.31%)
Short-Positionen:
119 (32.69%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
3.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-73.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-116.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-298.32 USD (3)
Wachstum pro Monat :
26.69%
Jahresprognose:
323.81%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
696.17 USD
Maximaler:
1 148.11 USD (25.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.28% (1 148.11 USD)
Kapital:
7.26% (432.07 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 119
AUDJPY 51
EURJPY 46
GBPJPY 43
GBPUSD 33
EURUSD 30
NZDUSD 27
USDCAD 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
AUDJPY -84
EURJPY 230
GBPJPY -274
GBPUSD -221
EURUSD -259
NZDUSD 52
USDCAD -163
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
AUDJPY -393
EURJPY 2K
GBPJPY -2K
GBPUSD -1.4K
EURUSD -1.5K
NZDUSD 264
USDCAD -1.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +131.70 USD
Schlechtester Trade: -157 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +281.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -116.83 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsSC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.80 × 494
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
OctaFX-Real
2.25 × 4
Exness-MT5Real31
15.47 × 30
ICMarketsSC-MT5-4
18.23 × 22
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

ComBo Eas Damien Marchand

EurUsd

GbpUsd

NzdUsd

UsdCad

EurJpy

TP 25 Usd Sl 100 Usd  Each one

Keine Bewertungen
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.24 21:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Ea Gold Daniel
30 USD pro Monat
28%
0
0
USD
5.7K
USD
32
97%
364
78%
1%
1.21
3.47
USD
19%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.