トレード:
364
利益トレード:
284 (78.02%)
損失トレード:
80 (21.98%)
ベストトレード:
131.70 USD
最悪のトレード:
-156.54 USD
総利益:
7 169.09 USD (63 154 pips)
総損失:
-5 906.78 USD (53 066 pips)
最大連続の勝ち:
14 (281.10 USD)
最大連続利益:
359.10 USD (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
0.96%
最大入金額:
13.33%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
1.10
長いトレード:
245 (67.31%)
短いトレード:
119 (32.69%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
3.47 USD
平均利益:
25.24 USD
平均損失:
-73.83 USD
最大連続の負け:
4 (-116.83 USD)
最大連続損失:
-298.32 USD (3)
月間成長:
26.69%
年間予想:
323.81%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
696.17 USD
最大の:
1 148.11 USD (25.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.28% (1 148.11 USD)
エクイティによる:
7.26% (432.07 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|AUDJPY
|51
|EURJPY
|46
|GBPJPY
|43
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|30
|NZDUSD
|27
|USDCAD
|15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2K
|AUDJPY
|-84
|EURJPY
|230
|GBPJPY
|-274
|GBPUSD
|-221
|EURUSD
|-259
|NZDUSD
|52
|USDCAD
|-163
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|15K
|AUDJPY
|-393
|EURJPY
|2K
|GBPJPY
|-2K
|GBPUSD
|-1.4K
|EURUSD
|-1.5K
|NZDUSD
|264
|USDCAD
|-1.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +131.70 USD
最悪のトレード: -157 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +281.10 USD
最大連続損失: -116.83 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
FusionMarkets-Live
|0.80 × 494
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
OctaFX-Real
|2.25 × 4
Exness-MT5Real31
|15.47 × 30
ICMarketsSC-MT5-4
|18.23 × 22
ComBo Eas Damien Marchand
EurUsd
GbpUsd
NzdUsd
UsdCad
EurJpy
TP 25 Usd Sl 100 Usd Each one
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
28%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
32
97%
364
78%
1%
1.21
3.47
USD
USD
19%
1:500