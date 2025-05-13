シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Ea Gold Daniel
Daniel Moreira Rolim De Morais

Ea Gold Daniel

Daniel Moreira Rolim De Morais
レビュー0件
信頼性
32週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 28%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
364
利益トレード:
284 (78.02%)
損失トレード:
80 (21.98%)
ベストトレード:
131.70 USD
最悪のトレード:
-156.54 USD
総利益:
7 169.09 USD (63 154 pips)
総損失:
-5 906.78 USD (53 066 pips)
最大連続の勝ち:
14 (281.10 USD)
最大連続利益:
359.10 USD (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
0.96%
最大入金額:
13.33%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
1.10
長いトレード:
245 (67.31%)
短いトレード:
119 (32.69%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
3.47 USD
平均利益:
25.24 USD
平均損失:
-73.83 USD
最大連続の負け:
4 (-116.83 USD)
最大連続損失:
-298.32 USD (3)
月間成長:
26.69%
年間予想:
323.81%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
696.17 USD
最大の:
1 148.11 USD (25.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.28% (1 148.11 USD)
エクイティによる:
7.26% (432.07 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 119
AUDJPY 51
EURJPY 46
GBPJPY 43
GBPUSD 33
EURUSD 30
NZDUSD 27
USDCAD 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2K
AUDJPY -84
EURJPY 230
GBPJPY -274
GBPUSD -221
EURUSD -259
NZDUSD 52
USDCAD -163
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 15K
AUDJPY -393
EURJPY 2K
GBPJPY -2K
GBPUSD -1.4K
EURUSD -1.5K
NZDUSD 264
USDCAD -1.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +131.70 USD
最悪のトレード: -157 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +281.10 USD
最大連続損失: -116.83 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live
0.80 × 494
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
OctaFX-Real
2.25 × 4
Exness-MT5Real31
15.47 × 30
ICMarketsSC-MT5-4
18.23 × 22
ComBo Eas Damien Marchand

EurUsd

GbpUsd

NzdUsd

UsdCad

EurJpy

TP 25 Usd Sl 100 Usd  Each one

レビューなし
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.24 21:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
