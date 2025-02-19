- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 399
Negociações com lucro:
2 359 (98.33%)
Negociações com perda:
40 (1.67%)
Melhor negociação:
757.30 USD
Pior negociação:
-1 355.58 USD
Lucro bruto:
62 744.72 USD (1 209 256 pips)
Perda bruta:
-7 447.61 USD (207 446 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
306 (3 672.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 324.61 USD (136)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
94.69%
Depósito máximo carregado:
9.09%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
13.37
Negociações longas:
880 (36.68%)
Negociações curtas:
1 519 (63.32%)
Fator de lucro:
8.42
Valor esperado:
23.05 USD
Lucro médio:
26.60 USD
Perda média:
-186.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-4 132.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 132.08 USD (5)
Crescimento mensal:
2.39%
Previsão anual:
28.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.00 USD
Máximo:
4 137.08 USD (4.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.16% (4 137.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.47% (9 532.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY.dmb
|1150
|XAUUSD.dmb
|363
|GBPJPY.dmb
|332
|XAGUSD.dmb
|157
|NIK-JUN.dmb
|130
|NQ-DEC.dmb
|113
|NQ-SEP.dmb
|65
|NQ-JUN.dmb
|39
|EURJPY.dmb
|35
|SP-JUN.dmb
|6
|NIK-SEP.dmb
|3
|EURUSD.dmb
|2
|CHFJPY.dmb
|2
|CADJPY.dmb
|1
|AUDJPY.dmb
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY.dmb
|13K
|XAUUSD.dmb
|13K
|GBPJPY.dmb
|5.7K
|XAGUSD.dmb
|7.9K
|NIK-JUN.dmb
|3.3K
|NQ-DEC.dmb
|2.3K
|NQ-SEP.dmb
|4.1K
|NQ-JUN.dmb
|5.6K
|EURJPY.dmb
|322
|SP-JUN.dmb
|351
|NIK-SEP.dmb
|568
|EURUSD.dmb
|2
|CHFJPY.dmb
|18
|CADJPY.dmb
|-8
|AUDJPY.dmb
|-6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY.dmb
|167K
|XAUUSD.dmb
|130K
|GBPJPY.dmb
|71K
|XAGUSD.dmb
|16K
|NIK-JUN.dmb
|6.8K
|NQ-DEC.dmb
|122K
|NQ-SEP.dmb
|196K
|NQ-JUN.dmb
|281K
|EURJPY.dmb
|4.9K
|SP-JUN.dmb
|7.1K
|NIK-SEP.dmb
|589
|EURUSD.dmb
|44
|CHFJPY.dmb
|311
|CADJPY.dmb
|-108
|AUDJPY.dmb
|-69
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +757.30 USD
Pior negociação: -1 356 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 136
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +3 672.02 USD
Máxima perda consecutiva: -4 132.08 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
