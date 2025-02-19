SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gemby Didi 1
Gembong Suryowibowo St

Gemby Didi 1

Gembong Suryowibowo St
0 comentários
Confiabilidade
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 361%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 399
Negociações com lucro:
2 359 (98.33%)
Negociações com perda:
40 (1.67%)
Melhor negociação:
757.30 USD
Pior negociação:
-1 355.58 USD
Lucro bruto:
62 744.72 USD (1 209 256 pips)
Perda bruta:
-7 447.61 USD (207 446 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
306 (3 672.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 324.61 USD (136)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
94.69%
Depósito máximo carregado:
9.09%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
13.37
Negociações longas:
880 (36.68%)
Negociações curtas:
1 519 (63.32%)
Fator de lucro:
8.42
Valor esperado:
23.05 USD
Lucro médio:
26.60 USD
Perda média:
-186.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-4 132.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 132.08 USD (5)
Crescimento mensal:
2.39%
Previsão anual:
28.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.00 USD
Máximo:
4 137.08 USD (4.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.16% (4 137.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.47% (9 532.55 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY.dmb 1150
XAUUSD.dmb 363
GBPJPY.dmb 332
XAGUSD.dmb 157
NIK-JUN.dmb 130
NQ-DEC.dmb 113
NQ-SEP.dmb 65
NQ-JUN.dmb 39
EURJPY.dmb 35
SP-JUN.dmb 6
NIK-SEP.dmb 3
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb 2
CADJPY.dmb 1
AUDJPY.dmb 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY.dmb 13K
XAUUSD.dmb 13K
GBPJPY.dmb 5.7K
XAGUSD.dmb 7.9K
NIK-JUN.dmb 3.3K
NQ-DEC.dmb 2.3K
NQ-SEP.dmb 4.1K
NQ-JUN.dmb 5.6K
EURJPY.dmb 322
SP-JUN.dmb 351
NIK-SEP.dmb 568
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb 18
CADJPY.dmb -8
AUDJPY.dmb -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY.dmb 167K
XAUUSD.dmb 130K
GBPJPY.dmb 71K
XAGUSD.dmb 16K
NIK-JUN.dmb 6.8K
NQ-DEC.dmb 122K
NQ-SEP.dmb 196K
NQ-JUN.dmb 281K
EURJPY.dmb 4.9K
SP-JUN.dmb 7.1K
NIK-SEP.dmb 589
EURUSD.dmb 44
CHFJPY.dmb 311
CADJPY.dmb -108
AUDJPY.dmb -69
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +757.30 USD
Pior negociação: -1 356 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 136
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +3 672.02 USD
Máxima perda consecutiva: -4 132.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.24 05:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.11 14:55
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 06:57
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.24 08:12
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 16:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.01 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 20:37
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
