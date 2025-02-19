SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gemby Didi 1
Gembong Suryowibowo St

Gemby Didi 1

Gembong Suryowibowo St
0 comentarios
Fiabilidad
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 361%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 399
Transacciones Rentables:
2 359 (98.33%)
Transacciones Irrentables:
40 (1.67%)
Mejor transacción:
757.30 USD
Peor transacción:
-1 355.58 USD
Beneficio Bruto:
62 744.72 USD (1 209 256 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 447.61 USD (207 446 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
306 (3 672.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10 324.61 USD (136)
Ratio de Sharpe:
0.47
Actividad comercial:
94.69%
Carga máxima del depósito:
9.09%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
13.37
Transacciones Largas:
880 (36.68%)
Transacciones Cortas:
1 519 (63.32%)
Factor de Beneficio:
8.42
Beneficio Esperado:
23.05 USD
Beneficio medio:
26.60 USD
Pérdidas medias:
-186.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-4 132.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 132.08 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.92%
Pronóstico anual:
35.45%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.00 USD
Máxima:
4 137.08 USD (4.30%)
Reducción relativa:
De balance:
15.16% (4 137.08 USD)
De fondos:
38.47% (9 532.55 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY.dmb 1150
XAUUSD.dmb 363
GBPJPY.dmb 332
XAGUSD.dmb 157
NIK-JUN.dmb 130
NQ-DEC.dmb 113
NQ-SEP.dmb 65
NQ-JUN.dmb 39
EURJPY.dmb 35
SP-JUN.dmb 6
NIK-SEP.dmb 3
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb 2
CADJPY.dmb 1
AUDJPY.dmb 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY.dmb 13K
XAUUSD.dmb 13K
GBPJPY.dmb 5.7K
XAGUSD.dmb 7.9K
NIK-JUN.dmb 3.3K
NQ-DEC.dmb 2.3K
NQ-SEP.dmb 4.1K
NQ-JUN.dmb 5.6K
EURJPY.dmb 322
SP-JUN.dmb 351
NIK-SEP.dmb 568
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb 18
CADJPY.dmb -8
AUDJPY.dmb -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY.dmb 167K
XAUUSD.dmb 130K
GBPJPY.dmb 71K
XAGUSD.dmb 16K
NIK-JUN.dmb 6.8K
NQ-DEC.dmb 122K
NQ-SEP.dmb 196K
NQ-JUN.dmb 281K
EURJPY.dmb 4.9K
SP-JUN.dmb 7.1K
NIK-SEP.dmb 589
EURUSD.dmb 44
CHFJPY.dmb 311
CADJPY.dmb -108
AUDJPY.dmb -69
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +757.30 USD
Peor transacción: -1 356 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 136
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +3 672.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 132.08 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gemby Didi 1
30 USD al mes
361%
0
0
USD
26K
USD
55
0%
2 399
98%
95%
8.42
23.05
USD
38%
1:400
