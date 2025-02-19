SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gemby Didi 1
Gembong Suryowibowo St

Gemby Didi 1

Gembong Suryowibowo St
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
1 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 300%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 185
Kârla kapanan işlemler:
2 155 (98.62%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (1.37%)
En iyi işlem:
757.30 USD
En kötü işlem:
-48.35 USD
Brüt kâr:
54 924.47 USD (889 804 pips)
Brüt zarar:
-3 070.40 USD (440 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
306 (3 672.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 324.61 USD (136)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
93.69%
Maks. mevduat yükü:
9.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
629.99
Alış işlemleri:
784 (35.88%)
Satış işlemleri:
1 401 (64.12%)
Kâr faktörü:
17.89
Beklenen getiri:
23.73 USD
Ortalama kâr:
25.49 USD
Ortalama zarar:
-102.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-53.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.33 USD (2)
Aylık büyüme:
10.51%
Yıllık tahmin:
129.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.00 USD
Maksimum:
82.31 USD (0.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.24% (88.31 USD)
Varlığa göre:
33.01% (10 273.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.dmb 1032
XAUUSD.dmb 363
GBPJPY.dmb 332
XAGUSD.dmb 157
NIK-JUN.dmb 130
NQ-SEP.dmb 65
NQ-JUN.dmb 39
EURJPY.dmb 35
NQ-DEC.dmb 18
SP-JUN.dmb 6
NIK-SEP.dmb 3
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb 1
CADJPY.dmb 1
AUDJPY.dmb 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.dmb 11K
XAUUSD.dmb 13K
GBPJPY.dmb 5.7K
XAGUSD.dmb 7.9K
NIK-JUN.dmb 3.3K
NQ-SEP.dmb 4.1K
NQ-JUN.dmb 5.6K
EURJPY.dmb 322
NQ-DEC.dmb 795
SP-JUN.dmb 351
NIK-SEP.dmb 568
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb -4
CADJPY.dmb -8
AUDJPY.dmb -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.dmb 136K
XAUUSD.dmb 130K
GBPJPY.dmb 71K
XAGUSD.dmb 16K
NIK-JUN.dmb 6.8K
NQ-SEP.dmb 196K
NQ-JUN.dmb 281K
EURJPY.dmb 4.9K
NQ-DEC.dmb 41K
SP-JUN.dmb 7.1K
NIK-SEP.dmb 589
EURUSD.dmb 44
CHFJPY.dmb -45
CADJPY.dmb -108
AUDJPY.dmb -69
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +757.30 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 136
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3 672.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PTDidiMaxBerjangka-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 04:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.16 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 03:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 11:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.15 15:15
No swaps are charged on the signal account
2025.08.15 04:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 09:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.07.31 02:53
No swaps are charged on the signal account
