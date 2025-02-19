SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gemby Didi 1
Gembong Suryowibowo St

Gemby Didi 1

Gembong Suryowibowo St
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
55 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 361%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 399
Gewinntrades:
2 359 (98.33%)
Verlusttrades:
40 (1.67%)
Bester Trade:
757.30 USD
Schlechtester Trade:
-1 355.58 USD
Bruttoprofit:
62 744.72 USD (1 209 256 pips)
Bruttoverlust:
-7 447.61 USD (207 446 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
306 (3 672.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 324.61 USD (136)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
94.69%
Max deposit load:
9.09%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
13.37
Long-Positionen:
880 (36.68%)
Short-Positionen:
1 519 (63.32%)
Profit-Faktor:
8.42
Mathematische Gewinnerwartung:
23.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-186.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-4 132.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 132.08 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.33%
Jahresprognose:
28.95%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.00 USD
Maximaler:
4 137.08 USD (4.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.16% (4 137.08 USD)
Kapital:
38.47% (9 532.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY.dmb 1150
XAUUSD.dmb 363
GBPJPY.dmb 332
XAGUSD.dmb 157
NIK-JUN.dmb 130
NQ-DEC.dmb 113
NQ-SEP.dmb 65
NQ-JUN.dmb 39
EURJPY.dmb 35
SP-JUN.dmb 6
NIK-SEP.dmb 3
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb 2
CADJPY.dmb 1
AUDJPY.dmb 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY.dmb 13K
XAUUSD.dmb 13K
GBPJPY.dmb 5.7K
XAGUSD.dmb 7.9K
NIK-JUN.dmb 3.3K
NQ-DEC.dmb 2.3K
NQ-SEP.dmb 4.1K
NQ-JUN.dmb 5.6K
EURJPY.dmb 322
SP-JUN.dmb 351
NIK-SEP.dmb 568
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb 18
CADJPY.dmb -8
AUDJPY.dmb -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY.dmb 167K
XAUUSD.dmb 130K
GBPJPY.dmb 71K
XAGUSD.dmb 16K
NIK-JUN.dmb 6.8K
NQ-DEC.dmb 122K
NQ-SEP.dmb 196K
NQ-JUN.dmb 281K
EURJPY.dmb 4.9K
SP-JUN.dmb 7.1K
NIK-SEP.dmb 589
EURUSD.dmb 44
CHFJPY.dmb 311
CADJPY.dmb -108
AUDJPY.dmb -69
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +757.30 USD
Schlechtester Trade: -1 356 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 136
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 672.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 132.08 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PTDidiMaxBerjangka-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 05:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.11 14:55
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 06:57
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.24 08:12
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 16:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.01 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 20:37
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gemby Didi 1
30 USD pro Monat
361%
0
0
USD
26K
USD
55
0%
2 399
98%
95%
8.42
23.05
USD
38%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.