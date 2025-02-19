SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gemby Didi 1
Gembong Suryowibowo St

Gemby Didi 1

Gembong Suryowibowo St
0 avis
Fiabilité
43 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 298%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 181
Bénéfice trades:
2 151 (98.62%)
Perte trades:
30 (1.38%)
Meilleure transaction:
757.30 USD
Pire transaction:
-48.35 USD
Bénéfice brut:
54 774.19 USD (882 293 pips)
Perte brute:
-3 066.40 USD (440 pips)
Gains consécutifs maximales:
306 (3 672.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 324.61 USD (136)
Ratio de Sharpe:
0.59
Activité de trading:
93.69%
Charge de dépôt maximale:
9.09%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
628.21
Longs trades:
780 (35.76%)
Courts trades:
1 401 (64.24%)
Facteur de profit:
17.86
Rendement attendu:
23.71 USD
Bénéfice moyen:
25.46 USD
Perte moyenne:
-102.21 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-53.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-53.33 USD (2)
Croissance mensuelle:
12.37%
Prévision annuelle:
150.64%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.00 USD
Maximal:
82.31 USD (0.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.24% (88.31 USD)
Par fonds propres:
33.01% (10 273.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.dmb 1032
XAUUSD.dmb 363
GBPJPY.dmb 332
XAGUSD.dmb 157
NIK-JUN.dmb 130
NQ-SEP.dmb 65
NQ-JUN.dmb 39
EURJPY.dmb 35
NQ-DEC.dmb 14
SP-JUN.dmb 6
NIK-SEP.dmb 3
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb 1
CADJPY.dmb 1
AUDJPY.dmb 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.dmb 11K
XAUUSD.dmb 13K
GBPJPY.dmb 5.7K
XAGUSD.dmb 7.9K
NIK-JUN.dmb 3.3K
NQ-SEP.dmb 4.1K
NQ-JUN.dmb 5.6K
EURJPY.dmb 322
NQ-DEC.dmb 649
SP-JUN.dmb 351
NIK-SEP.dmb 568
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb -4
CADJPY.dmb -8
AUDJPY.dmb -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.dmb 136K
XAUUSD.dmb 130K
GBPJPY.dmb 71K
XAGUSD.dmb 16K
NIK-JUN.dmb 6.8K
NQ-SEP.dmb 196K
NQ-JUN.dmb 281K
EURJPY.dmb 4.9K
NQ-DEC.dmb 33K
SP-JUN.dmb 7.1K
NIK-SEP.dmb 589
EURUSD.dmb 44
CHFJPY.dmb -45
CADJPY.dmb -108
AUDJPY.dmb -69
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +757.30 USD
Pire transaction: -48 USD
Gains consécutifs maximales: 136
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +3 672.02 USD
Perte consécutive maximale: -53.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PTDidiMaxBerjangka-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 04:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.16 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 03:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 11:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.15 15:15
No swaps are charged on the signal account
2025.08.15 04:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 09:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.07.31 02:53
No swaps are charged on the signal account
