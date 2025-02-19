シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gemby Didi 1
Gembong Suryowibowo St

Gemby Didi 1

Gembong Suryowibowo St
レビュー0件
信頼性
55週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 361%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 399
利益トレード:
2 359 (98.33%)
損失トレード:
40 (1.67%)
ベストトレード:
757.30 USD
最悪のトレード:
-1 355.58 USD
総利益:
62 744.72 USD (1 209 256 pips)
総損失:
-7 447.61 USD (207 446 pips)
最大連続の勝ち:
306 (3 672.02 USD)
最大連続利益:
10 324.61 USD (136)
シャープレシオ:
0.47
取引アクティビティ:
94.69%
最大入金額:
9.09%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
13.37
長いトレード:
880 (36.68%)
短いトレード:
1 519 (63.32%)
プロフィットファクター:
8.42
期待されたペイオフ:
23.05 USD
平均利益:
26.60 USD
平均損失:
-186.19 USD
最大連続の負け:
5 (-4 132.08 USD)
最大連続損失:
-4 132.08 USD (5)
月間成長:
2.33%
年間予想:
28.95%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.00 USD
最大の:
4 137.08 USD (4.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.16% (4 137.08 USD)
エクイティによる:
38.47% (9 532.55 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY.dmb 1150
XAUUSD.dmb 363
GBPJPY.dmb 332
XAGUSD.dmb 157
NIK-JUN.dmb 130
NQ-DEC.dmb 113
NQ-SEP.dmb 65
NQ-JUN.dmb 39
EURJPY.dmb 35
SP-JUN.dmb 6
NIK-SEP.dmb 3
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb 2
CADJPY.dmb 1
AUDJPY.dmb 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY.dmb 13K
XAUUSD.dmb 13K
GBPJPY.dmb 5.7K
XAGUSD.dmb 7.9K
NIK-JUN.dmb 3.3K
NQ-DEC.dmb 2.3K
NQ-SEP.dmb 4.1K
NQ-JUN.dmb 5.6K
EURJPY.dmb 322
SP-JUN.dmb 351
NIK-SEP.dmb 568
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb 18
CADJPY.dmb -8
AUDJPY.dmb -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY.dmb 167K
XAUUSD.dmb 130K
GBPJPY.dmb 71K
XAGUSD.dmb 16K
NIK-JUN.dmb 6.8K
NQ-DEC.dmb 122K
NQ-SEP.dmb 196K
NQ-JUN.dmb 281K
EURJPY.dmb 4.9K
SP-JUN.dmb 7.1K
NIK-SEP.dmb 589
EURUSD.dmb 44
CHFJPY.dmb 311
CADJPY.dmb -108
AUDJPY.dmb -69
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +757.30 USD
最悪のトレード: -1 356 USD
最大連続の勝ち: 136
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +3 672.02 USD
最大連続損失: -4 132.08 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PTDidiMaxBerjangka-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.24 05:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.11 14:55
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 06:57
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.24 08:12
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 16:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.01 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 20:37
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gemby Didi 1
30 USD/月
361%
0
0
USD
26K
USD
55
0%
2 399
98%
95%
8.42
23.05
USD
38%
1:400
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください