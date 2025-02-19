- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 399
利益トレード:
2 359 (98.33%)
損失トレード:
40 (1.67%)
ベストトレード:
757.30 USD
最悪のトレード:
-1 355.58 USD
総利益:
62 744.72 USD (1 209 256 pips)
総損失:
-7 447.61 USD (207 446 pips)
最大連続の勝ち:
306 (3 672.02 USD)
最大連続利益:
10 324.61 USD (136)
シャープレシオ:
0.47
取引アクティビティ:
94.69%
最大入金額:
9.09%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
13.37
長いトレード:
880 (36.68%)
短いトレード:
1 519 (63.32%)
プロフィットファクター:
8.42
期待されたペイオフ:
23.05 USD
平均利益:
26.60 USD
平均損失:
-186.19 USD
最大連続の負け:
5 (-4 132.08 USD)
最大連続損失:
-4 132.08 USD (5)
月間成長:
2.33%
年間予想:
28.95%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.00 USD
最大の:
4 137.08 USD (4.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.16% (4 137.08 USD)
エクイティによる:
38.47% (9 532.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY.dmb
|1150
|XAUUSD.dmb
|363
|GBPJPY.dmb
|332
|XAGUSD.dmb
|157
|NIK-JUN.dmb
|130
|NQ-DEC.dmb
|113
|NQ-SEP.dmb
|65
|NQ-JUN.dmb
|39
|EURJPY.dmb
|35
|SP-JUN.dmb
|6
|NIK-SEP.dmb
|3
|EURUSD.dmb
|2
|CHFJPY.dmb
|2
|CADJPY.dmb
|1
|AUDJPY.dmb
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY.dmb
|13K
|XAUUSD.dmb
|13K
|GBPJPY.dmb
|5.7K
|XAGUSD.dmb
|7.9K
|NIK-JUN.dmb
|3.3K
|NQ-DEC.dmb
|2.3K
|NQ-SEP.dmb
|4.1K
|NQ-JUN.dmb
|5.6K
|EURJPY.dmb
|322
|SP-JUN.dmb
|351
|NIK-SEP.dmb
|568
|EURUSD.dmb
|2
|CHFJPY.dmb
|18
|CADJPY.dmb
|-8
|AUDJPY.dmb
|-6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY.dmb
|167K
|XAUUSD.dmb
|130K
|GBPJPY.dmb
|71K
|XAGUSD.dmb
|16K
|NIK-JUN.dmb
|6.8K
|NQ-DEC.dmb
|122K
|NQ-SEP.dmb
|196K
|NQ-JUN.dmb
|281K
|EURJPY.dmb
|4.9K
|SP-JUN.dmb
|7.1K
|NIK-SEP.dmb
|589
|EURUSD.dmb
|44
|CHFJPY.dmb
|311
|CADJPY.dmb
|-108
|AUDJPY.dmb
|-69
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +757.30 USD
最悪のトレード: -1 356 USD
最大連続の勝ち: 136
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +3 672.02 USD
最大連続損失: -4 132.08 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PTDidiMaxBerjangka-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
