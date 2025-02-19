СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gemby Didi 1
Gembong Suryowibowo St

Gemby Didi 1

Gembong Suryowibowo St
0 отзывов
Надежность
55 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 361%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 399
Прибыльных трейдов:
2 359 (98.33%)
Убыточных трейдов:
40 (1.67%)
Лучший трейд:
757.30 USD
Худший трейд:
-1 355.58 USD
Общая прибыль:
62 744.72 USD (1 209 256 pips)
Общий убыток:
-7 446.61 USD (207 446 pips)
Макс. серия выигрышей:
306 (3 672.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 324.61 USD (136)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
94.69%
Макс. загрузка депозита:
9.09%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
13.37
Длинных трейдов:
880 (36.68%)
Коротких трейдов:
1 519 (63.32%)
Профит фактор:
8.43
Мат. ожидание:
23.05 USD
Средняя прибыль:
26.60 USD
Средний убыток:
-186.17 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-4 132.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 132.08 USD (5)
Прирост в месяц:
5.79%
Годовой прогноз:
70.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.00 USD
Максимальная:
4 137.08 USD (4.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.16% (4 137.08 USD)
По эквити:
38.47% (9 532.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY.dmb 1150
XAUUSD.dmb 363
GBPJPY.dmb 332
XAGUSD.dmb 157
NIK-JUN.dmb 130
NQ-DEC.dmb 113
NQ-SEP.dmb 65
NQ-JUN.dmb 39
EURJPY.dmb 35
SP-JUN.dmb 6
NIK-SEP.dmb 3
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb 2
CADJPY.dmb 1
AUDJPY.dmb 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY.dmb 13K
XAUUSD.dmb 13K
GBPJPY.dmb 5.7K
XAGUSD.dmb 7.9K
NIK-JUN.dmb 3.3K
NQ-DEC.dmb 2.3K
NQ-SEP.dmb 4.1K
NQ-JUN.dmb 5.6K
EURJPY.dmb 322
SP-JUN.dmb 351
NIK-SEP.dmb 568
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb 18
CADJPY.dmb -8
AUDJPY.dmb -6
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY.dmb 167K
XAUUSD.dmb 130K
GBPJPY.dmb 71K
XAGUSD.dmb 16K
NIK-JUN.dmb 6.8K
NQ-DEC.dmb 122K
NQ-SEP.dmb 196K
NQ-JUN.dmb 281K
EURJPY.dmb 4.9K
SP-JUN.dmb 7.1K
NIK-SEP.dmb 589
EURUSD.dmb 44
CHFJPY.dmb 311
CADJPY.dmb -108
AUDJPY.dmb -69
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +757.30 USD
Худший трейд: -1 356 USD
Макс. серия выигрышей: 136
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +3 672.02 USD
Макс. убыток в серии: -4 132.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 05:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.11 14:55
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 06:57
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.24 08:12
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 16:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.01 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 20:37
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
