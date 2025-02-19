- Прирост
Всего трейдов:
2 399
Прибыльных трейдов:
2 359 (98.33%)
Убыточных трейдов:
40 (1.67%)
Лучший трейд:
757.30 USD
Худший трейд:
-1 355.58 USD
Общая прибыль:
62 744.72 USD (1 209 256 pips)
Общий убыток:
-7 446.61 USD (207 446 pips)
Макс. серия выигрышей:
306 (3 672.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 324.61 USD (136)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
94.69%
Макс. загрузка депозита:
9.09%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
13.37
Длинных трейдов:
880 (36.68%)
Коротких трейдов:
1 519 (63.32%)
Профит фактор:
8.43
Мат. ожидание:
23.05 USD
Средняя прибыль:
26.60 USD
Средний убыток:
-186.17 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-4 132.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 132.08 USD (5)
Прирост в месяц:
5.79%
Годовой прогноз:
70.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.00 USD
Максимальная:
4 137.08 USD (4.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.16% (4 137.08 USD)
По эквити:
38.47% (9 532.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.dmb
|1150
|XAUUSD.dmb
|363
|GBPJPY.dmb
|332
|XAGUSD.dmb
|157
|NIK-JUN.dmb
|130
|NQ-DEC.dmb
|113
|NQ-SEP.dmb
|65
|NQ-JUN.dmb
|39
|EURJPY.dmb
|35
|SP-JUN.dmb
|6
|NIK-SEP.dmb
|3
|EURUSD.dmb
|2
|CHFJPY.dmb
|2
|CADJPY.dmb
|1
|AUDJPY.dmb
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.dmb
|13K
|XAUUSD.dmb
|13K
|GBPJPY.dmb
|5.7K
|XAGUSD.dmb
|7.9K
|NIK-JUN.dmb
|3.3K
|NQ-DEC.dmb
|2.3K
|NQ-SEP.dmb
|4.1K
|NQ-JUN.dmb
|5.6K
|EURJPY.dmb
|322
|SP-JUN.dmb
|351
|NIK-SEP.dmb
|568
|EURUSD.dmb
|2
|CHFJPY.dmb
|18
|CADJPY.dmb
|-8
|AUDJPY.dmb
|-6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.dmb
|167K
|XAUUSD.dmb
|130K
|GBPJPY.dmb
|71K
|XAGUSD.dmb
|16K
|NIK-JUN.dmb
|6.8K
|NQ-DEC.dmb
|122K
|NQ-SEP.dmb
|196K
|NQ-JUN.dmb
|281K
|EURJPY.dmb
|4.9K
|SP-JUN.dmb
|7.1K
|NIK-SEP.dmb
|589
|EURUSD.dmb
|44
|CHFJPY.dmb
|311
|CADJPY.dmb
|-108
|AUDJPY.dmb
|-69
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Лучший трейд: +757.30 USD
Худший трейд: -1 356 USD
Макс. серия выигрышей: 136
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +3 672.02 USD
Макс. убыток в серии: -4 132.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
