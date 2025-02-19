信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Gemby Didi 1
Gembong Suryowibowo St

Gemby Didi 1

Gembong Suryowibowo St
0条评论
可靠性
55
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 361%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 399
盈利交易:
2 359 (98.33%)
亏损交易:
40 (1.67%)
最好交易:
757.30 USD
最差交易:
-1 355.58 USD
毛利:
62 744.72 USD (1 209 256 pips)
毛利亏损:
-7 446.61 USD (207 446 pips)
最大连续赢利:
306 (3 672.02 USD)
最大连续盈利:
10 324.61 USD (136)
夏普比率:
0.47
交易活动:
94.69%
最大入金加载:
9.09%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
13.37
长期交易:
880 (36.68%)
短期交易:
1 519 (63.32%)
利润因子:
8.43
预期回报:
23.05 USD
平均利润:
26.60 USD
平均损失:
-186.17 USD
最大连续失误:
5 (-4 132.08 USD)
最大连续亏损:
-4 132.08 USD (5)
每月增长:
5.79%
年度预测:
70.90%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.00 USD
最大值:
4 137.08 USD (4.30%)
相对跌幅:
结余:
15.16% (4 137.08 USD)
净值:
38.47% (9 532.55 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY.dmb 1150
XAUUSD.dmb 363
GBPJPY.dmb 332
XAGUSD.dmb 157
NIK-JUN.dmb 130
NQ-DEC.dmb 113
NQ-SEP.dmb 65
NQ-JUN.dmb 39
EURJPY.dmb 35
SP-JUN.dmb 6
NIK-SEP.dmb 3
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb 2
CADJPY.dmb 1
AUDJPY.dmb 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY.dmb 13K
XAUUSD.dmb 13K
GBPJPY.dmb 5.7K
XAGUSD.dmb 7.9K
NIK-JUN.dmb 3.3K
NQ-DEC.dmb 2.3K
NQ-SEP.dmb 4.1K
NQ-JUN.dmb 5.6K
EURJPY.dmb 322
SP-JUN.dmb 351
NIK-SEP.dmb 568
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb 18
CADJPY.dmb -8
AUDJPY.dmb -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY.dmb 167K
XAUUSD.dmb 130K
GBPJPY.dmb 71K
XAGUSD.dmb 16K
NIK-JUN.dmb 6.8K
NQ-DEC.dmb 122K
NQ-SEP.dmb 196K
NQ-JUN.dmb 281K
EURJPY.dmb 4.9K
SP-JUN.dmb 7.1K
NIK-SEP.dmb 589
EURUSD.dmb 44
CHFJPY.dmb 311
CADJPY.dmb -108
AUDJPY.dmb -69
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +757.30 USD
最差交易: -1 356 USD
最大连续赢利: 136
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +3 672.02 USD
最大连续亏损: -4 132.08 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PTDidiMaxBerjangka-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.24 05:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.11 14:55
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 06:57
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.24 08:12
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 16:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.01 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 20:37
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gemby Didi 1
每月30 USD
361%
0
0
USD
26K
USD
55
0%
2 399
98%
95%
8.42
23.05
USD
38%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载