- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 399
盈利交易:
2 359 (98.33%)
亏损交易:
40 (1.67%)
最好交易:
757.30 USD
最差交易:
-1 355.58 USD
毛利:
62 744.72 USD (1 209 256 pips)
毛利亏损:
-7 446.61 USD (207 446 pips)
最大连续赢利:
306 (3 672.02 USD)
最大连续盈利:
10 324.61 USD (136)
夏普比率:
0.47
交易活动:
94.69%
最大入金加载:
9.09%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
13.37
长期交易:
880 (36.68%)
短期交易:
1 519 (63.32%)
利润因子:
8.43
预期回报:
23.05 USD
平均利润:
26.60 USD
平均损失:
-186.17 USD
最大连续失误:
5 (-4 132.08 USD)
最大连续亏损:
-4 132.08 USD (5)
每月增长:
5.79%
年度预测:
70.90%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.00 USD
最大值:
4 137.08 USD (4.30%)
相对跌幅:
结余:
15.16% (4 137.08 USD)
净值:
38.47% (9 532.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY.dmb
|1150
|XAUUSD.dmb
|363
|GBPJPY.dmb
|332
|XAGUSD.dmb
|157
|NIK-JUN.dmb
|130
|NQ-DEC.dmb
|113
|NQ-SEP.dmb
|65
|NQ-JUN.dmb
|39
|EURJPY.dmb
|35
|SP-JUN.dmb
|6
|NIK-SEP.dmb
|3
|EURUSD.dmb
|2
|CHFJPY.dmb
|2
|CADJPY.dmb
|1
|AUDJPY.dmb
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY.dmb
|13K
|XAUUSD.dmb
|13K
|GBPJPY.dmb
|5.7K
|XAGUSD.dmb
|7.9K
|NIK-JUN.dmb
|3.3K
|NQ-DEC.dmb
|2.3K
|NQ-SEP.dmb
|4.1K
|NQ-JUN.dmb
|5.6K
|EURJPY.dmb
|322
|SP-JUN.dmb
|351
|NIK-SEP.dmb
|568
|EURUSD.dmb
|2
|CHFJPY.dmb
|18
|CADJPY.dmb
|-8
|AUDJPY.dmb
|-6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY.dmb
|167K
|XAUUSD.dmb
|130K
|GBPJPY.dmb
|71K
|XAGUSD.dmb
|16K
|NIK-JUN.dmb
|6.8K
|NQ-DEC.dmb
|122K
|NQ-SEP.dmb
|196K
|NQ-JUN.dmb
|281K
|EURJPY.dmb
|4.9K
|SP-JUN.dmb
|7.1K
|NIK-SEP.dmb
|589
|EURUSD.dmb
|44
|CHFJPY.dmb
|311
|CADJPY.dmb
|-108
|AUDJPY.dmb
|-69
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +757.30 USD
最差交易: -1 356 USD
最大连续赢利: 136
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +3 672.02 USD
最大连续亏损: -4 132.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PTDidiMaxBerjangka-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
361%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
55
0%
2 399
98%
95%
8.42
23.05
USD
USD
38%
1:400