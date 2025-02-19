- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 185
Profit Trade:
2 155 (98.62%)
Loss Trade:
30 (1.37%)
Best Trade:
757.30 USD
Worst Trade:
-48.35 USD
Profitto lordo:
54 924.47 USD (889 804 pips)
Perdita lorda:
-3 070.40 USD (440 pips)
Vincite massime consecutive:
306 (3 672.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 324.61 USD (136)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
93.69%
Massimo carico di deposito:
9.09%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
629.99
Long Trade:
784 (35.88%)
Short Trade:
1 401 (64.12%)
Fattore di profitto:
17.89
Profitto previsto:
23.73 USD
Profitto medio:
25.49 USD
Perdita media:
-102.35 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-53.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.33 USD (2)
Crescita mensile:
11.80%
Previsione annuale:
146.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.00 USD
Massimale:
82.31 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.24% (88.31 USD)
Per equità:
33.01% (10 273.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.dmb
|1032
|XAUUSD.dmb
|363
|GBPJPY.dmb
|332
|XAGUSD.dmb
|157
|NIK-JUN.dmb
|130
|NQ-SEP.dmb
|65
|NQ-JUN.dmb
|39
|EURJPY.dmb
|35
|NQ-DEC.dmb
|18
|SP-JUN.dmb
|6
|NIK-SEP.dmb
|3
|EURUSD.dmb
|2
|CHFJPY.dmb
|1
|CADJPY.dmb
|1
|AUDJPY.dmb
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.dmb
|11K
|XAUUSD.dmb
|13K
|GBPJPY.dmb
|5.7K
|XAGUSD.dmb
|7.9K
|NIK-JUN.dmb
|3.3K
|NQ-SEP.dmb
|4.1K
|NQ-JUN.dmb
|5.6K
|EURJPY.dmb
|322
|NQ-DEC.dmb
|795
|SP-JUN.dmb
|351
|NIK-SEP.dmb
|568
|EURUSD.dmb
|2
|CHFJPY.dmb
|-4
|CADJPY.dmb
|-8
|AUDJPY.dmb
|-6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.dmb
|136K
|XAUUSD.dmb
|130K
|GBPJPY.dmb
|71K
|XAGUSD.dmb
|16K
|NIK-JUN.dmb
|6.8K
|NQ-SEP.dmb
|196K
|NQ-JUN.dmb
|281K
|EURJPY.dmb
|4.9K
|NQ-DEC.dmb
|41K
|SP-JUN.dmb
|7.1K
|NIK-SEP.dmb
|589
|EURUSD.dmb
|44
|CHFJPY.dmb
|-45
|CADJPY.dmb
|-108
|AUDJPY.dmb
|-69
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +757.30 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 136
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3 672.02 USD
Massima perdita consecutiva: -53.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PTDidiMaxBerjangka-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
300%
1
0
USD
USD
23K
USD
USD
43
0%
2 185
98%
94%
17.88
23.73
USD
USD
33%
1:400