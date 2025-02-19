SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gemby Didi 1
Gembong Suryowibowo St

Gemby Didi 1

Gembong Suryowibowo St
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
1 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 300%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 185
Profit Trade:
2 155 (98.62%)
Loss Trade:
30 (1.37%)
Best Trade:
757.30 USD
Worst Trade:
-48.35 USD
Profitto lordo:
54 924.47 USD (889 804 pips)
Perdita lorda:
-3 070.40 USD (440 pips)
Vincite massime consecutive:
306 (3 672.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 324.61 USD (136)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
93.69%
Massimo carico di deposito:
9.09%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
629.99
Long Trade:
784 (35.88%)
Short Trade:
1 401 (64.12%)
Fattore di profitto:
17.89
Profitto previsto:
23.73 USD
Profitto medio:
25.49 USD
Perdita media:
-102.35 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-53.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.33 USD (2)
Crescita mensile:
11.80%
Previsione annuale:
146.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.00 USD
Massimale:
82.31 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.24% (88.31 USD)
Per equità:
33.01% (10 273.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.dmb 1032
XAUUSD.dmb 363
GBPJPY.dmb 332
XAGUSD.dmb 157
NIK-JUN.dmb 130
NQ-SEP.dmb 65
NQ-JUN.dmb 39
EURJPY.dmb 35
NQ-DEC.dmb 18
SP-JUN.dmb 6
NIK-SEP.dmb 3
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb 1
CADJPY.dmb 1
AUDJPY.dmb 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.dmb 11K
XAUUSD.dmb 13K
GBPJPY.dmb 5.7K
XAGUSD.dmb 7.9K
NIK-JUN.dmb 3.3K
NQ-SEP.dmb 4.1K
NQ-JUN.dmb 5.6K
EURJPY.dmb 322
NQ-DEC.dmb 795
SP-JUN.dmb 351
NIK-SEP.dmb 568
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb -4
CADJPY.dmb -8
AUDJPY.dmb -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.dmb 136K
XAUUSD.dmb 130K
GBPJPY.dmb 71K
XAGUSD.dmb 16K
NIK-JUN.dmb 6.8K
NQ-SEP.dmb 196K
NQ-JUN.dmb 281K
EURJPY.dmb 4.9K
NQ-DEC.dmb 41K
SP-JUN.dmb 7.1K
NIK-SEP.dmb 589
EURUSD.dmb 44
CHFJPY.dmb -45
CADJPY.dmb -108
AUDJPY.dmb -69
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +757.30 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 136
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3 672.02 USD
Massima perdita consecutiva: -53.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PTDidiMaxBerjangka-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 04:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.16 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 03:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 11:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.15 15:15
No swaps are charged on the signal account
2025.08.15 04:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 09:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.07.31 02:53
No swaps are charged on the signal account
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gemby Didi 1
30USD al mese
300%
1
0
USD
23K
USD
43
0%
2 185
98%
94%
17.88
23.73
USD
33%
1:400
