시그널 / MetaTrader 5 / Gemby Didi 1
Gembong Suryowibowo St

Gemby Didi 1

Gembong Suryowibowo St
0 리뷰
안정성
57
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 362%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 404
이익 거래:
2 364 (98.33%)
손실 거래:
40 (1.66%)
최고의 거래:
757.30 USD
최악의 거래:
-1 355.58 USD
총 수익:
62 799.63 USD (1 210 113 pips)
총 손실:
-7 452.61 USD (207 446 pips)
연속 최대 이익:
306 (3 672.02 USD)
연속 최대 이익:
10 324.61 USD (136)
샤프 비율:
0.47
거래 활동:
94.69%
최대 입금량:
9.09%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
13.38
롱(주식매수):
880 (36.61%)
숏(주식차입매도):
1 524 (63.39%)
수익 요인:
8.43
기대수익:
23.02 USD
평균 이익:
26.56 USD
평균 손실:
-186.32 USD
연속 최대 손실:
5 (-4 132.08 USD)
연속 최대 손실:
-4 132.08 USD (5)
월별 성장률:
1.83%
연간 예측:
22.21%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.00 USD
최대한의:
4 137.08 USD (4.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.16% (4 137.08 USD)
자본금별:
38.47% (9 532.55 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY.dmb 1155
XAUUSD.dmb 363
GBPJPY.dmb 332
XAGUSD.dmb 157
NIK-JUN.dmb 130
NQ-DEC.dmb 113
NQ-SEP.dmb 65
NQ-JUN.dmb 39
EURJPY.dmb 35
SP-JUN.dmb 6
NIK-SEP.dmb 3
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb 2
CADJPY.dmb 1
AUDJPY.dmb 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY.dmb 13K
XAUUSD.dmb 13K
GBPJPY.dmb 5.7K
XAGUSD.dmb 7.9K
NIK-JUN.dmb 3.3K
NQ-DEC.dmb 2.3K
NQ-SEP.dmb 4.1K
NQ-JUN.dmb 5.6K
EURJPY.dmb 322
SP-JUN.dmb 351
NIK-SEP.dmb 568
EURUSD.dmb 2
CHFJPY.dmb 18
CADJPY.dmb -8
AUDJPY.dmb -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY.dmb 168K
XAUUSD.dmb 130K
GBPJPY.dmb 71K
XAGUSD.dmb 16K
NIK-JUN.dmb 6.8K
NQ-DEC.dmb 122K
NQ-SEP.dmb 196K
NQ-JUN.dmb 281K
EURJPY.dmb 4.9K
SP-JUN.dmb 7.1K
NIK-SEP.dmb 589
EURUSD.dmb 44
CHFJPY.dmb 311
CADJPY.dmb -108
AUDJPY.dmb -69
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +757.30 USD
최악의 거래: -1 356 USD
연속 최대 이익: 136
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +3 672.02 USD
연속 최대 손실: -4 132.08 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PTDidiMaxBerjangka-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 08:23
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.24 05:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.11 14:55
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 06:57
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.24 08:12
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 16:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Gemby Didi 1
월별 30 USD
362%
0
0
USD
26K
USD
57
0%
2 404
98%
95%
8.42
23.02
USD
38%
1:400
