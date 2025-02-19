- 자본
- 축소
트레이드:
2 404
이익 거래:
2 364 (98.33%)
손실 거래:
40 (1.66%)
최고의 거래:
757.30 USD
최악의 거래:
-1 355.58 USD
총 수익:
62 799.63 USD (1 210 113 pips)
총 손실:
-7 452.61 USD (207 446 pips)
연속 최대 이익:
306 (3 672.02 USD)
연속 최대 이익:
10 324.61 USD (136)
샤프 비율:
0.47
거래 활동:
94.69%
최대 입금량:
9.09%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
13.38
롱(주식매수):
880 (36.61%)
숏(주식차입매도):
1 524 (63.39%)
수익 요인:
8.43
기대수익:
23.02 USD
평균 이익:
26.56 USD
평균 손실:
-186.32 USD
연속 최대 손실:
5 (-4 132.08 USD)
연속 최대 손실:
-4 132.08 USD (5)
월별 성장률:
1.83%
연간 예측:
22.21%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.00 USD
최대한의:
4 137.08 USD (4.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.16% (4 137.08 USD)
자본금별:
38.47% (9 532.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY.dmb
|1155
|XAUUSD.dmb
|363
|GBPJPY.dmb
|332
|XAGUSD.dmb
|157
|NIK-JUN.dmb
|130
|NQ-DEC.dmb
|113
|NQ-SEP.dmb
|65
|NQ-JUN.dmb
|39
|EURJPY.dmb
|35
|SP-JUN.dmb
|6
|NIK-SEP.dmb
|3
|EURUSD.dmb
|2
|CHFJPY.dmb
|2
|CADJPY.dmb
|1
|AUDJPY.dmb
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|USDJPY.dmb
|13K
|XAUUSD.dmb
|13K
|GBPJPY.dmb
|5.7K
|XAGUSD.dmb
|7.9K
|NIK-JUN.dmb
|3.3K
|NQ-DEC.dmb
|2.3K
|NQ-SEP.dmb
|4.1K
|NQ-JUN.dmb
|5.6K
|EURJPY.dmb
|322
|SP-JUN.dmb
|351
|NIK-SEP.dmb
|568
|EURUSD.dmb
|2
|CHFJPY.dmb
|18
|CADJPY.dmb
|-8
|AUDJPY.dmb
|-6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|USDJPY.dmb
|168K
|XAUUSD.dmb
|130K
|GBPJPY.dmb
|71K
|XAGUSD.dmb
|16K
|NIK-JUN.dmb
|6.8K
|NQ-DEC.dmb
|122K
|NQ-SEP.dmb
|196K
|NQ-JUN.dmb
|281K
|EURJPY.dmb
|4.9K
|SP-JUN.dmb
|7.1K
|NIK-SEP.dmb
|589
|EURUSD.dmb
|44
|CHFJPY.dmb
|311
|CADJPY.dmb
|-108
|AUDJPY.dmb
|-69
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +757.30 USD
최악의 거래: -1 356 USD
연속 최대 이익: 136
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +3 672.02 USD
연속 최대 손실: -4 132.08 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PTDidiMaxBerjangka-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
362%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
57
0%
2 404
98%
95%
8.42
23.02
USD
USD
38%
1:400