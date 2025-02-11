- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
615
Negociações com lucro:
448 (72.84%)
Negociações com perda:
167 (27.15%)
Melhor negociação:
161 046.00 JPY
Pior negociação:
-101 285.00 JPY
Lucro bruto:
3 394 574.00 JPY (47 418 001 pips)
Perda bruta:
-1 149 542.00 JPY (8 366 774 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (35 183.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
604 432.00 JPY (10)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
87.99%
Depósito máximo carregado:
4.33%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.09
Negociações longas:
493 (80.16%)
Negociações curtas:
122 (19.84%)
Fator de lucro:
2.95
Valor esperado:
3 650.46 JPY
Lucro médio:
7 577.17 JPY
Perda média:
-6 883.49 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-348 435.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-348 435.00 JPY (8)
Crescimento mensal:
-5.24%
Previsão anual:
-63.57%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 348.00 JPY
Máximo:
441 060.00 JPY (19.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.94% (441 060.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
42.90% (692 123.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|357
|BTCJPY
|88
|XAUUSD
|82
|USDJPY
|49
|DE30
|15
|JP225
|7
|US500
|6
|ETHUSD
|5
|USTEC
|3
|XAGUSD
|2
|DXY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|15K
|BTCJPY
|1K
|XAUUSD
|1.6K
|USDJPY
|1.3K
|DE30
|4
|JP225
|162
|US500
|-194
|ETHUSD
|181
|USTEC
|1
|XAGUSD
|460
|DXY
|122
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|30M
|BTCJPY
|9M
|XAUUSD
|100K
|USDJPY
|9.8K
|DE30
|-23K
|JP225
|18K
|US500
|-1.6K
|ETHUSD
|11K
|USTEC
|4.4K
|XAGUSD
|2.2K
|DXY
|96
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +161 046.00 JPY
Pior negociação: -101 285 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +35 183.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -348 435.00 JPY
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 6
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 39
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 25
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.04 × 102
|
Exness-MT5Real8
|0.41 × 380
|
FusionMarketsAU-Live
|0.43 × 7
|
Tickmill-Live
|0.77 × 13
|
VantageInternational-Live 3
|1.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.43 × 1041
|
Exness-MT5Real3
|2.29 × 617
|
Exness-MT5Real11
|2.50 × 258
It need minimum 1300USD
signal price is dynamic pricing.
There are always risks in trading.
My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.
If you're concerned, I recommend that you stop subscribing
Sem comentários
