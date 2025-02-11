SinaisSeções
Eta Nakajima

Trade For Small Asset

Eta Nakajima
0 comentários
Confiabilidade
86 semanas
1 / 2.9K USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2024 510%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
615
Negociações com lucro:
448 (72.84%)
Negociações com perda:
167 (27.15%)
Melhor negociação:
161 046.00 JPY
Pior negociação:
-101 285.00 JPY
Lucro bruto:
3 394 574.00 JPY (47 418 001 pips)
Perda bruta:
-1 149 542.00 JPY (8 366 774 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (35 183.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
604 432.00 JPY (10)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
87.99%
Depósito máximo carregado:
4.33%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.09
Negociações longas:
493 (80.16%)
Negociações curtas:
122 (19.84%)
Fator de lucro:
2.95
Valor esperado:
3 650.46 JPY
Lucro médio:
7 577.17 JPY
Perda média:
-6 883.49 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-348 435.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-348 435.00 JPY (8)
Crescimento mensal:
-5.24%
Previsão anual:
-63.57%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 348.00 JPY
Máximo:
441 060.00 JPY (19.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.94% (441 060.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
42.90% (692 123.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 357
BTCJPY 88
XAUUSD 82
USDJPY 49
DE30 15
JP225 7
US500 6
ETHUSD 5
USTEC 3
XAGUSD 2
DXY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 15K
BTCJPY 1K
XAUUSD 1.6K
USDJPY 1.3K
DE30 4
JP225 162
US500 -194
ETHUSD 181
USTEC 1
XAGUSD 460
DXY 122
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 30M
BTCJPY 9M
XAUUSD 100K
USDJPY 9.8K
DE30 -23K
JP225 18K
US500 -1.6K
ETHUSD 11K
USTEC 4.4K
XAGUSD 2.2K
DXY 96
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +161 046.00 JPY
Pior negociação: -101 285 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +35 183.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -348 435.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real22
0.00 × 15
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 6
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ICTrading-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 3
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.00 × 39
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 25
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 6
PUPrime-Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.04 × 102
Exness-MT5Real8
0.41 × 380
FusionMarketsAU-Live
0.43 × 7
Tickmill-Live
0.77 × 13
VantageInternational-Live 3
1.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.43 × 1041
Exness-MT5Real3
2.29 × 617
Exness-MT5Real11
2.50 × 258
It need minimum 1300USD

signal price is dynamic pricing.

There are always risks in trading.

My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.

If you're concerned, I recommend that you stop subscribing


Sem comentários
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 19:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 17:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.13 06:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 15:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 14:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 00:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 23:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.