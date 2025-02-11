СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Trade For Small Asset
Eta Nakajima

Trade For Small Asset

Eta Nakajima
0 отзывов
Надежность
86 недель
1 / 2.9K USD
прирост с 2024 510%
Exness-MT5Real5
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
615
Прибыльных трейдов:
448 (72.84%)
Убыточных трейдов:
167 (27.15%)
Лучший трейд:
161 046.00 JPY
Худший трейд:
-101 285.00 JPY
Общая прибыль:
3 394 574.00 JPY (47 418 001 pips)
Общий убыток:
-1 149 542.00 JPY (8 366 774 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (35 183.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
604 432.00 JPY (10)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
87.99%
Макс. загрузка депозита:
4.33%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.09
Длинных трейдов:
493 (80.16%)
Коротких трейдов:
122 (19.84%)
Профит фактор:
2.95
Мат. ожидание:
3 650.46 JPY
Средняя прибыль:
7 577.17 JPY
Средний убыток:
-6 883.49 JPY
Макс. серия проигрышей:
8 (-348 435.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-348 435.00 JPY (8)
Прирост в месяц:
-6.75%
Годовой прогноз:
-82.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 348.00 JPY
Максимальная:
441 060.00 JPY (19.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.94% (441 060.00 JPY)
По эквити:
42.90% (692 123.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 357
BTCJPY 88
XAUUSD 82
USDJPY 49
DE30 15
JP225 7
US500 6
ETHUSD 5
USTEC 3
XAGUSD 2
DXY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 15K
BTCJPY 1K
XAUUSD 1.6K
USDJPY 1.3K
DE30 4
JP225 162
US500 -194
ETHUSD 181
USTEC 1
XAGUSD 460
DXY 122
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 30M
BTCJPY 9M
XAUUSD 100K
USDJPY 9.8K
DE30 -23K
JP225 18K
US500 -1.6K
ETHUSD 11K
USTEC 4.4K
XAGUSD 2.2K
DXY 96
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +161 046.00 JPY
Худший трейд: -101 285 JPY
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +35 183.00 JPY
Макс. убыток в серии: -348 435.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real22
0.00 × 15
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 6
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ICTrading-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 3
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.00 × 39
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 25
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 6
PUPrime-Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.04 × 102
Exness-MT5Real8
0.41 × 380
FusionMarketsAU-Live
0.43 × 7
Tickmill-Live
0.77 × 13
VantageInternational-Live 3
1.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.43 × 1041
Exness-MT5Real3
2.29 × 617
Exness-MT5Real11
2.50 × 258
еще 22...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

It need minimum 1300USD

signal price is dynamic pricing.

There are always risks in trading.

My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.

If you're concerned, I recommend that you stop subscribing


Нет отзывов
2025.12.22 19:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 17:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.13 06:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 15:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 14:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 00:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 23:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 05:31
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика