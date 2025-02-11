- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
615
Прибыльных трейдов:
448 (72.84%)
Убыточных трейдов:
167 (27.15%)
Лучший трейд:
161 046.00 JPY
Худший трейд:
-101 285.00 JPY
Общая прибыль:
3 394 574.00 JPY (47 418 001 pips)
Общий убыток:
-1 149 542.00 JPY (8 366 774 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (35 183.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
604 432.00 JPY (10)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
87.99%
Макс. загрузка депозита:
4.33%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.09
Длинных трейдов:
493 (80.16%)
Коротких трейдов:
122 (19.84%)
Профит фактор:
2.95
Мат. ожидание:
3 650.46 JPY
Средняя прибыль:
7 577.17 JPY
Средний убыток:
-6 883.49 JPY
Макс. серия проигрышей:
8 (-348 435.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-348 435.00 JPY (8)
Прирост в месяц:
-6.75%
Годовой прогноз:
-82.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 348.00 JPY
Максимальная:
441 060.00 JPY (19.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.94% (441 060.00 JPY)
По эквити:
42.90% (692 123.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|357
|BTCJPY
|88
|XAUUSD
|82
|USDJPY
|49
|DE30
|15
|JP225
|7
|US500
|6
|ETHUSD
|5
|USTEC
|3
|XAGUSD
|2
|DXY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|15K
|BTCJPY
|1K
|XAUUSD
|1.6K
|USDJPY
|1.3K
|DE30
|4
|JP225
|162
|US500
|-194
|ETHUSD
|181
|USTEC
|1
|XAGUSD
|460
|DXY
|122
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|30M
|BTCJPY
|9M
|XAUUSD
|100K
|USDJPY
|9.8K
|DE30
|-23K
|JP225
|18K
|US500
|-1.6K
|ETHUSD
|11K
|USTEC
|4.4K
|XAGUSD
|2.2K
|DXY
|96
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +161 046.00 JPY
Худший трейд: -101 285 JPY
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +35 183.00 JPY
Макс. убыток в серии: -348 435.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
It need minimum 1300USD
signal price is dynamic pricing.
There are always risks in trading.
My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.
If you're concerned, I recommend that you stop subscribing
