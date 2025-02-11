- Büyüme
İşlemler:
550
Kârla kapanan işlemler:
408 (74.18%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (25.82%)
En iyi işlem:
161 046.00 JPY
En kötü işlem:
-101 285.00 JPY
Brüt kâr:
3 159 093.00 JPY (42 349 935 pips)
Brüt zarar:
-888 035.00 JPY (6 320 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (35 183.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
604 432.00 JPY (10)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
83.99%
Maks. mevduat yükü:
4.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.15
Alış işlemleri:
433 (78.73%)
Satış işlemleri:
117 (21.27%)
Kâr faktörü:
3.56
Beklenen getiri:
4 129.20 JPY
Ortalama kâr:
7 742.88 JPY
Ortalama zarar:
-6 253.77 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-348 435.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-348 435.00 JPY (8)
Aylık büyüme:
0.73%
Yıllık tahmin:
8.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 348.00 JPY
Maksimum:
441 060.00 JPY (19.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.94% (441 060.00 JPY)
Varlığa göre:
23.95% (505 298.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|296
|BTCJPY
|88
|XAUUSD
|82
|USDJPY
|49
|DE30
|14
|JP225
|6
|US500
|6
|ETHUSD
|5
|USTEC
|3
|DXY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|16K
|BTCJPY
|1K
|XAUUSD
|1.6K
|USDJPY
|1.3K
|DE30
|-57
|JP225
|102
|US500
|-194
|ETHUSD
|181
|USTEC
|1
|DXY
|122
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|27M
|BTCJPY
|9M
|XAUUSD
|100K
|USDJPY
|9.8K
|DE30
|-30K
|JP225
|12K
|US500
|-1.6K
|ETHUSD
|11K
|USTEC
|4.4K
|DXY
|96
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +161 046.00 JPY
En kötü işlem: -101 285 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +35 183.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -348 435.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 39
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 25
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.04 × 102
|
Exness-MT5Real8
|0.41 × 380
|
FusionMarketsAU-Live
|0.43 × 7
|
Tickmill-Live
|0.77 × 13
|
VantageInternational-Live 3
|1.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.38 × 798
|
Exness-MT5Real3
|2.30 × 616
|
Exness-MT5Real11
|2.50 × 258
It need minimum 1300USD
signal price is dynamic pricing.
There are always risks in trading.
My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.
If you're concerned, I recommend that you stop subscribing
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
527%
4
31K
USD
USD
1.7M
JPY
JPY
74
0%
550
74%
84%
3.55
4 129.20
JPY
JPY
24%
1:500