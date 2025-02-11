Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Weltrade-Real 0.00 × 3 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real29 0.00 × 4 TitanFX-MT5-01 0.00 × 5 ICTrading-MT5-4 0.00 × 5 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 2 XMGlobal-MT5 13 0.00 × 1 STARTRADERINTL-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real22 0.00 × 15 OctaFX-Real 0.00 × 1 Exness-MT5Real2 0.00 × 39 VantagePrimeLimited-Live 0.00 × 25 DerivSVG-Server-03 0.00 × 4 PUPrime-Live 0.00 × 11 FXGT-Live 0.00 × 6 VantageInternational-Live 4 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.04 × 102 Exness-MT5Real8 0.41 × 380 FusionMarketsAU-Live 0.43 × 7 Tickmill-Live 0.77 × 13 VantageInternational-Live 3 1.33 × 3 Pepperstone-MT5-Live01 1.38 × 798 Exness-MT5Real3 2.30 × 616 Exness-MT5Real11 2.50 × 258 22 daha fazla...