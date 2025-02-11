SinyallerBölümler
Eta Nakajima

Trade For Small Asset

Eta Nakajima
0 inceleme
Güvenilirlik
74 hafta
4 / 31K USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 527%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
550
Kârla kapanan işlemler:
408 (74.18%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (25.82%)
En iyi işlem:
161 046.00 JPY
En kötü işlem:
-101 285.00 JPY
Brüt kâr:
3 159 093.00 JPY (42 349 935 pips)
Brüt zarar:
-888 035.00 JPY (6 320 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (35 183.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
604 432.00 JPY (10)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
83.99%
Maks. mevduat yükü:
4.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.15
Alış işlemleri:
433 (78.73%)
Satış işlemleri:
117 (21.27%)
Kâr faktörü:
3.56
Beklenen getiri:
4 129.20 JPY
Ortalama kâr:
7 742.88 JPY
Ortalama zarar:
-6 253.77 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-348 435.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-348 435.00 JPY (8)
Aylık büyüme:
0.73%
Yıllık tahmin:
8.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 348.00 JPY
Maksimum:
441 060.00 JPY (19.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.94% (441 060.00 JPY)
Varlığa göre:
23.95% (505 298.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 296
BTCJPY 88
XAUUSD 82
USDJPY 49
DE30 14
JP225 6
US500 6
ETHUSD 5
USTEC 3
DXY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 16K
BTCJPY 1K
XAUUSD 1.6K
USDJPY 1.3K
DE30 -57
JP225 102
US500 -194
ETHUSD 181
USTEC 1
DXY 122
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 27M
BTCJPY 9M
XAUUSD 100K
USDJPY 9.8K
DE30 -30K
JP225 12K
US500 -1.6K
ETHUSD 11K
USTEC 4.4K
DXY 96
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +161 046.00 JPY
En kötü işlem: -101 285 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +35 183.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -348 435.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Weltrade-Real
0.00 × 3
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ICTrading-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 39
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 25
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 11
FXGT-Live
0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.04 × 102
Exness-MT5Real8
0.41 × 380
FusionMarketsAU-Live
0.43 × 7
Tickmill-Live
0.77 × 13
VantageInternational-Live 3
1.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.38 × 798
Exness-MT5Real3
2.30 × 616
Exness-MT5Real11
2.50 × 258
22 daha fazla...
It need minimum 1300USD

signal price is dynamic pricing.

There are always risks in trading.

My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.

If you're concerned, I recommend that you stop subscribing


İnceleme yok
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.08.25 20:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 22:23
No swaps are charged on the signal account
2025.07.08 11:05
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 14:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 20:46
No swaps are charged on the signal account
