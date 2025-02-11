- 成长
交易:
615
盈利交易:
448 (72.84%)
亏损交易:
167 (27.15%)
最好交易:
161 046.00 JPY
最差交易:
-101 285.00 JPY
毛利:
3 394 574.00 JPY (47 418 001 pips)
毛利亏损:
-1 149 542.00 JPY (8 366 774 pips)
最大连续赢利:
23 (35 183.00 JPY)
最大连续盈利:
604 432.00 JPY (10)
夏普比率:
0.24
交易活动:
87.99%
最大入金加载:
4.33%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.09
长期交易:
493 (80.16%)
短期交易:
122 (19.84%)
利润因子:
2.95
预期回报:
3 650.46 JPY
平均利润:
7 577.17 JPY
平均损失:
-6 883.49 JPY
最大连续失误:
8 (-348 435.00 JPY)
最大连续亏损:
-348 435.00 JPY (8)
每月增长:
-5.24%
年度预测:
-63.57%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 348.00 JPY
最大值:
441 060.00 JPY (19.75%)
相对跌幅:
结余:
19.94% (441 060.00 JPY)
净值:
42.90% (692 123.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|357
|BTCJPY
|88
|XAUUSD
|82
|USDJPY
|49
|DE30
|15
|JP225
|7
|US500
|6
|ETHUSD
|5
|USTEC
|3
|XAGUSD
|2
|DXY
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|15K
|BTCJPY
|1K
|XAUUSD
|1.6K
|USDJPY
|1.3K
|DE30
|4
|JP225
|162
|US500
|-194
|ETHUSD
|181
|USTEC
|1
|XAGUSD
|460
|DXY
|122
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|30M
|BTCJPY
|9M
|XAUUSD
|100K
|USDJPY
|9.8K
|DE30
|-23K
|JP225
|18K
|US500
|-1.6K
|ETHUSD
|11K
|USTEC
|4.4K
|XAGUSD
|2.2K
|DXY
|96
- 入金加载
- 提取
最好交易: +161 046.00 JPY
最差交易: -101 285 JPY
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +35 183.00 JPY
最大连续亏损: -348 435.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 6
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 39
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 25
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.04 × 102
|
Exness-MT5Real8
|0.41 × 380
|
FusionMarketsAU-Live
|0.43 × 7
|
Tickmill-Live
|0.77 × 13
|
VantageInternational-Live 3
|1.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.43 × 1041
|
Exness-MT5Real3
|2.29 × 617
|
Exness-MT5Real11
|2.50 × 258
It need minimum 1300USD
signal price is dynamic pricing.
There are always risks in trading.
My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.
If you're concerned, I recommend that you stop subscribing
