Eta Nakajima

Trade For Small Asset

Eta Nakajima
0条评论
可靠性
86
1 / 2.9K USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2024 510%
Exness-MT5Real5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
615
盈利交易:
448 (72.84%)
亏损交易:
167 (27.15%)
最好交易:
161 046.00 JPY
最差交易:
-101 285.00 JPY
毛利:
3 394 574.00 JPY (47 418 001 pips)
毛利亏损:
-1 149 542.00 JPY (8 366 774 pips)
最大连续赢利:
23 (35 183.00 JPY)
最大连续盈利:
604 432.00 JPY (10)
夏普比率:
0.24
交易活动:
87.99%
最大入金加载:
4.33%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.09
长期交易:
493 (80.16%)
短期交易:
122 (19.84%)
利润因子:
2.95
预期回报:
3 650.46 JPY
平均利润:
7 577.17 JPY
平均损失:
-6 883.49 JPY
最大连续失误:
8 (-348 435.00 JPY)
最大连续亏损:
-348 435.00 JPY (8)
每月增长:
-5.24%
年度预测:
-63.57%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 348.00 JPY
最大值:
441 060.00 JPY (19.75%)
相对跌幅:
结余:
19.94% (441 060.00 JPY)
净值:
42.90% (692 123.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 357
BTCJPY 88
XAUUSD 82
USDJPY 49
DE30 15
JP225 7
US500 6
ETHUSD 5
USTEC 3
XAGUSD 2
DXY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 15K
BTCJPY 1K
XAUUSD 1.6K
USDJPY 1.3K
DE30 4
JP225 162
US500 -194
ETHUSD 181
USTEC 1
XAGUSD 460
DXY 122
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 30M
BTCJPY 9M
XAUUSD 100K
USDJPY 9.8K
DE30 -23K
JP225 18K
US500 -1.6K
ETHUSD 11K
USTEC 4.4K
XAGUSD 2.2K
DXY 96
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +161 046.00 JPY
最差交易: -101 285 JPY
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +35 183.00 JPY
最大连续亏损: -348 435.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real22
0.00 × 15
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 6
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ICTrading-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 3
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.00 × 39
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 25
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 6
PUPrime-Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.04 × 102
Exness-MT5Real8
0.41 × 380
FusionMarketsAU-Live
0.43 × 7
Tickmill-Live
0.77 × 13
VantageInternational-Live 3
1.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.43 × 1041
Exness-MT5Real3
2.29 × 617
Exness-MT5Real11
2.50 × 258
22 更多...
It need minimum 1300USD

signal price is dynamic pricing.

There are always risks in trading.

My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.

If you're concerned, I recommend that you stop subscribing


