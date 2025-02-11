시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Trade For Small Asset
Eta Nakajima

Trade For Small Asset

Eta Nakajima
0 리뷰
안정성
86
1 / 2.9K USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 510%
Exness-MT5Real5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
615
이익 거래:
448 (72.84%)
손실 거래:
167 (27.15%)
최고의 거래:
161 046.00 JPY
최악의 거래:
-101 285.00 JPY
총 수익:
3 394 574.00 JPY (47 418 001 pips)
총 손실:
-1 149 542.00 JPY (8 366 774 pips)
연속 최대 이익:
23 (35 183.00 JPY)
연속 최대 이익:
604 432.00 JPY (10)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
87.99%
최대 입금량:
4.33%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
5.09
롱(주식매수):
493 (80.16%)
숏(주식차입매도):
122 (19.84%)
수익 요인:
2.95
기대수익:
3 650.46 JPY
평균 이익:
7 577.17 JPY
평균 손실:
-6 883.49 JPY
연속 최대 손실:
8 (-348 435.00 JPY)
연속 최대 손실:
-348 435.00 JPY (8)
월별 성장률:
-5.24%
연간 예측:
-63.57%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 348.00 JPY
최대한의:
441 060.00 JPY (19.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.94% (441 060.00 JPY)
자본금별:
42.90% (692 123.00 JPY)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 357
BTCJPY 88
XAUUSD 82
USDJPY 49
DE30 15
JP225 7
US500 6
ETHUSD 5
USTEC 3
XAGUSD 2
DXY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 15K
BTCJPY 1K
XAUUSD 1.6K
USDJPY 1.3K
DE30 4
JP225 162
US500 -194
ETHUSD 181
USTEC 1
XAGUSD 460
DXY 122
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 30M
BTCJPY 9M
XAUUSD 100K
USDJPY 9.8K
DE30 -23K
JP225 18K
US500 -1.6K
ETHUSD 11K
USTEC 4.4K
XAGUSD 2.2K
DXY 96
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +161 046.00 JPY
최악의 거래: -101 285 JPY
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +35 183.00 JPY
연속 최대 손실: -348 435.00 JPY

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real22
0.00 × 15
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 6
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ICTrading-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 3
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.00 × 39
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 25
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 6
PUPrime-Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.04 × 102
Exness-MT5Real8
0.41 × 380
FusionMarketsAU-Live
0.43 × 7
Tickmill-Live
0.77 × 13
VantageInternational-Live 3
1.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.43 × 1041
Exness-MT5Real3
2.29 × 617
Exness-MT5Real11
2.50 × 258
22 더...
It need minimum 1300USD

signal price is dynamic pricing.

There are always risks in trading.

My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.

If you're concerned, I recommend that you stop subscribing


리뷰 없음
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 19:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 17:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.13 06:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 15:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 14:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 00:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 23:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
