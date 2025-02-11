리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real22 0.00 × 15 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real29 0.00 × 6 TitanFX-MT5-01 0.00 × 5 ICTrading-MT5-4 0.00 × 5 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 2 XMGlobal-MT5 13 0.00 × 1 STARTRADERINTL-Live 0.00 × 1 Weltrade-Real 0.00 × 3 DerivSVG-Server-03 0.00 × 4 Exness-MT5Real2 0.00 × 39 VantagePrimeLimited-Live 0.00 × 25 OctaFX-Real 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 2 FXGT-Live 0.00 × 6 PUPrime-Live 0.00 × 11 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.04 × 102 Exness-MT5Real8 0.41 × 380 FusionMarketsAU-Live 0.43 × 7 Tickmill-Live 0.77 × 13 VantageInternational-Live 3 1.33 × 3 Pepperstone-MT5-Live01 1.43 × 1041 Exness-MT5Real3 2.29 × 617 Exness-MT5Real11 2.50 × 258 22 더...