- 자본
- 축소
트레이드:
615
이익 거래:
448 (72.84%)
손실 거래:
167 (27.15%)
최고의 거래:
161 046.00 JPY
최악의 거래:
-101 285.00 JPY
총 수익:
3 394 574.00 JPY (47 418 001 pips)
총 손실:
-1 149 542.00 JPY (8 366 774 pips)
연속 최대 이익:
23 (35 183.00 JPY)
604 432.00 JPY (10)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
87.99%
최대 입금량:
4.33%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
5.09
롱(주식매수):
493 (80.16%)
숏(주식차입매도):
122 (19.84%)
수익 요인:
2.95
기대수익:
3 650.46 JPY
평균 이익:
7 577.17 JPY
평균 손실:
-6 883.49 JPY
연속 최대 손실:
8 (-348 435.00 JPY)
연속 최대 손실:
-348 435.00 JPY (8)
월별 성장률:
-5.24%
연간 예측:
-63.57%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 348.00 JPY
최대한의:
441 060.00 JPY (19.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.94% (441 060.00 JPY)
자본금별:
42.90% (692 123.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|357
|BTCJPY
|88
|XAUUSD
|82
|USDJPY
|49
|DE30
|15
|JP225
|7
|US500
|6
|ETHUSD
|5
|USTEC
|3
|XAGUSD
|2
|DXY
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|15K
|BTCJPY
|1K
|XAUUSD
|1.6K
|USDJPY
|1.3K
|DE30
|4
|JP225
|162
|US500
|-194
|ETHUSD
|181
|USTEC
|1
|XAGUSD
|460
|DXY
|122
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|30M
|BTCJPY
|9M
|XAUUSD
|100K
|USDJPY
|9.8K
|DE30
|-23K
|JP225
|18K
|US500
|-1.6K
|ETHUSD
|11K
|USTEC
|4.4K
|XAGUSD
|2.2K
|DXY
|96
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +161 046.00 JPY
최악의 거래: -101 285 JPY
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +35 183.00 JPY
연속 최대 손실: -348 435.00 JPY
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
Exness-MT5Real29
|0.00 × 6
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 5
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
Weltrade-Real
|0.00 × 3
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
Exness-MT5Real2
|0.00 × 39
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 25
OctaFX-Real
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
FXGT-Live
|0.00 × 6
PUPrime-Live
|0.00 × 11
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.04 × 102
Exness-MT5Real8
|0.41 × 380
FusionMarketsAU-Live
|0.43 × 7
Tickmill-Live
|0.77 × 13
VantageInternational-Live 3
|1.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
|1.43 × 1041
Exness-MT5Real3
|2.29 × 617
Exness-MT5Real11
|2.50 × 258
It need minimum 1300USD
signal price is dynamic pricing.
There are always risks in trading.
My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.
If you're concerned, I recommend that you stop subscribing
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
510%
1
2.9K
USD
USD
1.5M
JPY
JPY
86
0%
615
72%
88%
2.95
3 650.46
JPY
JPY
43%
1:500