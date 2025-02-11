- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
615
利益トレード:
448 (72.84%)
損失トレード:
167 (27.15%)
ベストトレード:
161 046.00 JPY
最悪のトレード:
-101 285.00 JPY
総利益:
3 394 574.00 JPY (47 418 001 pips)
総損失:
-1 149 542.00 JPY (8 366 774 pips)
最大連続の勝ち:
23 (35 183.00 JPY)
最大連続利益:
604 432.00 JPY (10)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
87.99%
最大入金額:
4.33%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.09
長いトレード:
493 (80.16%)
短いトレード:
122 (19.84%)
プロフィットファクター:
2.95
期待されたペイオフ:
3 650.46 JPY
平均利益:
7 577.17 JPY
平均損失:
-6 883.49 JPY
最大連続の負け:
8 (-348 435.00 JPY)
最大連続損失:
-348 435.00 JPY (8)
月間成長:
-5.24%
年間予想:
-63.57%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 348.00 JPY
最大の:
441 060.00 JPY (19.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.94% (441 060.00 JPY)
エクイティによる:
42.90% (692 123.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|357
|BTCJPY
|88
|XAUUSD
|82
|USDJPY
|49
|DE30
|15
|JP225
|7
|US500
|6
|ETHUSD
|5
|USTEC
|3
|XAGUSD
|2
|DXY
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|15K
|BTCJPY
|1K
|XAUUSD
|1.6K
|USDJPY
|1.3K
|DE30
|4
|JP225
|162
|US500
|-194
|ETHUSD
|181
|USTEC
|1
|XAGUSD
|460
|DXY
|122
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|30M
|BTCJPY
|9M
|XAUUSD
|100K
|USDJPY
|9.8K
|DE30
|-23K
|JP225
|18K
|US500
|-1.6K
|ETHUSD
|11K
|USTEC
|4.4K
|XAGUSD
|2.2K
|DXY
|96
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +161 046.00 JPY
最悪のトレード: -101 285 JPY
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +35 183.00 JPY
最大連続損失: -348 435.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
22 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
It need minimum 1300USD
signal price is dynamic pricing.
There are always risks in trading.
My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.
If you're concerned, I recommend that you stop subscribing
レビューなし
