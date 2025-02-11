シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Trade For Small Asset
Eta Nakajima

Trade For Small Asset

Eta Nakajima
レビュー0件
信頼性
86週間
1 / 2.9K USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 510%
Exness-MT5Real5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
615
利益トレード:
448 (72.84%)
損失トレード:
167 (27.15%)
ベストトレード:
161 046.00 JPY
最悪のトレード:
-101 285.00 JPY
総利益:
3 394 574.00 JPY (47 418 001 pips)
総損失:
-1 149 542.00 JPY (8 366 774 pips)
最大連続の勝ち:
23 (35 183.00 JPY)
最大連続利益:
604 432.00 JPY (10)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
87.99%
最大入金額:
4.33%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.09
長いトレード:
493 (80.16%)
短いトレード:
122 (19.84%)
プロフィットファクター:
2.95
期待されたペイオフ:
3 650.46 JPY
平均利益:
7 577.17 JPY
平均損失:
-6 883.49 JPY
最大連続の負け:
8 (-348 435.00 JPY)
最大連続損失:
-348 435.00 JPY (8)
月間成長:
-5.24%
年間予想:
-63.57%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 348.00 JPY
最大の:
441 060.00 JPY (19.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.94% (441 060.00 JPY)
エクイティによる:
42.90% (692 123.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 357
BTCJPY 88
XAUUSD 82
USDJPY 49
DE30 15
JP225 7
US500 6
ETHUSD 5
USTEC 3
XAGUSD 2
DXY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 15K
BTCJPY 1K
XAUUSD 1.6K
USDJPY 1.3K
DE30 4
JP225 162
US500 -194
ETHUSD 181
USTEC 1
XAGUSD 460
DXY 122
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 30M
BTCJPY 9M
XAUUSD 100K
USDJPY 9.8K
DE30 -23K
JP225 18K
US500 -1.6K
ETHUSD 11K
USTEC 4.4K
XAGUSD 2.2K
DXY 96
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +161 046.00 JPY
最悪のトレード: -101 285 JPY
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +35 183.00 JPY
最大連続損失: -348 435.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real22
0.00 × 15
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 6
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ICTrading-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 3
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.00 × 39
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 25
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 6
PUPrime-Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.04 × 102
Exness-MT5Real8
0.41 × 380
FusionMarketsAU-Live
0.43 × 7
Tickmill-Live
0.77 × 13
VantageInternational-Live 3
1.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.43 × 1041
Exness-MT5Real3
2.29 × 617
Exness-MT5Real11
2.50 × 258
22 より多く...
It need minimum 1300USD

signal price is dynamic pricing.

There are always risks in trading.

My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.

If you're concerned, I recommend that you stop subscribing


レビューなし
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 19:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 17:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.13 06:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 15:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 14:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 00:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 23:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください