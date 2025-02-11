SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trade For Small Asset
Eta Nakajima

Trade For Small Asset

Eta Nakajima
0 avis
Fiabilité
74 semaines
4 / 31K USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 527%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
550
Bénéfice trades:
408 (74.18%)
Perte trades:
142 (25.82%)
Meilleure transaction:
161 046.00 JPY
Pire transaction:
-101 285.00 JPY
Bénéfice brut:
3 159 093.00 JPY (42 349 935 pips)
Perte brute:
-888 035.00 JPY (6 320 597 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (35 183.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
604 432.00 JPY (10)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
83.99%
Charge de dépôt maximale:
4.33%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
5.15
Longs trades:
433 (78.73%)
Courts trades:
117 (21.27%)
Facteur de profit:
3.56
Rendement attendu:
4 129.20 JPY
Bénéfice moyen:
7 742.88 JPY
Perte moyenne:
-6 253.77 JPY
Pertes consécutives maximales:
8 (-348 435.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-348 435.00 JPY (8)
Croissance mensuelle:
0.73%
Prévision annuelle:
8.90%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 348.00 JPY
Maximal:
441 060.00 JPY (19.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.94% (441 060.00 JPY)
Par fonds propres:
23.95% (505 298.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 296
BTCJPY 88
XAUUSD 82
USDJPY 49
DE30 14
JP225 6
US500 6
ETHUSD 5
USTEC 3
DXY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 16K
BTCJPY 1K
XAUUSD 1.6K
USDJPY 1.3K
DE30 -57
JP225 102
US500 -194
ETHUSD 181
USTEC 1
DXY 122
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 27M
BTCJPY 9M
XAUUSD 100K
USDJPY 9.8K
DE30 -30K
JP225 12K
US500 -1.6K
ETHUSD 11K
USTEC 4.4K
DXY 96
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +161 046.00 JPY
Pire transaction: -101 285 JPY
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +35 183.00 JPY
Perte consécutive maximale: -348 435.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Weltrade-Real
0.00 × 3
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ICTrading-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 39
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 25
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 11
FXGT-Live
0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.04 × 102
Exness-MT5Real8
0.41 × 380
FusionMarketsAU-Live
0.43 × 7
Tickmill-Live
0.77 × 13
VantageInternational-Live 3
1.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.38 × 796
Exness-MT5Real3
2.30 × 616
Exness-MT5Real11
2.50 × 258
22 plus...
It need minimum 1300USD

signal price is dynamic pricing.

There are always risks in trading.

My strategy, as well as anyone else's strategy, carries the risk of loss and offers no guarantee of profit. No one's strategy can guarantee future profits. You can only look at past history and choose whether you want to subscribe.

If you're concerned, I recommend that you stop subscribing


Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trade For Small Asset
50 USD par mois
527%
4
31K
USD
1.7M
JPY
74
0%
550
74%
84%
3.55
4 129.20
JPY
24%
1:500
Copier

