Negociações:
203
Negociações com lucro:
193 (95.07%)
Negociações com perda:
10 (4.93%)
Melhor negociação:
143.50 USD
Pior negociação:
-66.00 USD
Lucro bruto:
3 681.88 USD (1 009 017 pips)
Perda bruta:
-389.88 USD (105 089 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (637.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
663.62 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.70
Atividade de negociação:
25.73%
Depósito máximo carregado:
4.59%
Último negócio:
13 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
26.49
Negociações longas:
203 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
9.44
Valor esperado:
16.22 USD
Lucro médio:
19.08 USD
Perda média:
-38.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-124.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-124.29 USD (2)
Crescimento mensal:
1.59%
Previsão anual:
19.23%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
124.29 USD (2.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.80% (124.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.31% (1 007.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|XAGUSD
|92
|GBPAUD
|5
|EURNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.8K
|XAGUSD
|1.5K
|GBPAUD
|25
|EURNZD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|887K
|XAGUSD
|15K
|GBPAUD
|2K
|EURNZD
|602
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +143.50 USD
Pior negociação: -66 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +637.05 USD
Máxima perda consecutiva: -124.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Axiory-Live
|1.30 × 20
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 33
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.79 × 19
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
Exness-MT5Real15
|7.11 × 27
|
Exness-MT5Real3
|10.60 × 327
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
Sem comentários
