SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Trading for Living 4K
Andri Yanto

Trading for Living 4K

Andri Yanto
0 comentários
Confiabilidade
45 semanas
2 / 5.3K USD
Copiar por 37 USD por mês
crescimento desde 2025 118%
Exness-MT5Real6
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
203
Negociações com lucro:
193 (95.07%)
Negociações com perda:
10 (4.93%)
Melhor negociação:
143.50 USD
Pior negociação:
-66.00 USD
Lucro bruto:
3 681.88 USD (1 009 017 pips)
Perda bruta:
-389.88 USD (105 089 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (637.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
663.62 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.70
Atividade de negociação:
25.73%
Depósito máximo carregado:
4.59%
Último negócio:
13 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
26.49
Negociações longas:
203 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
9.44
Valor esperado:
16.22 USD
Lucro médio:
19.08 USD
Perda média:
-38.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-124.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-124.29 USD (2)
Crescimento mensal:
1.59%
Previsão anual:
19.23%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
124.29 USD (2.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.80% (124.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.31% (1 007.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 104
XAGUSD 92
GBPAUD 5
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.8K
XAGUSD 1.5K
GBPAUD 25
EURNZD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 887K
XAGUSD 15K
GBPAUD 2K
EURNZD 602
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +143.50 USD
Pior negociação: -66 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +637.05 USD
Máxima perda consecutiva: -124.29 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 12
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
Axiory-Live
1.30 × 20
Exness-MT5Real6
1.67 × 33
HFMarketsGlobal-Live1
2.79 × 19
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
Exness-MT5Real15
7.11 × 27
Exness-MT5Real3
10.60 × 327
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.17 20:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.12 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.08 18:06
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Trading for Living 4K
37 USD por mês
118%
2
5.3K
USD
4.3K
USD
45
93%
203
95%
26%
9.44
16.22
USD
23%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.